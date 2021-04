Il existe un remède contre la COVID.

@Rémi Mondine bonsoir,

Cet après-midi, j’ai reçu mon deuxième vaccin Pfiser.

Je suis de formation scientifique qui a été appliquée dans le domaine du numérique. Les risques, j’ai appris à les assumer. Le principe de précaution parce que le coût de l’inaction n’est pas zéro. Si on ne prend aucun risque, on n’avance pas dans le numérique mais aussi dans les sciences humaines..

On ne comprendra jamais pourquoi dans certains cas ou peut-être en disant que c’est normal parce que nous sommes tous différents avec des paramètre.

Dire que la science du Covid n’existe pas, est une erreur. Dire que la science sera toujours obligée de s’adapter avec des nouveaux variants, est plus exact.

La prévention et l’imagination sont évidemment des prémices.

Einstein n’avait pas pu avoir la preuve de ce qu’il écrivait comme une découverte.

Le boson de Higgs, même chose. Ce n’est qu’à posteriori que la preuve est arrivée avec de nouveaux moyens technologiques.

Je ne suis pas un amateur de politique, mais de toutes manières, ne faite pas intervenir les autorités politiques qui sont obligées de mélanger ce que la science informe et ce qu’elles sont obligées de combiner les problèmes économiques et psychiques que cela entraîne.

Il est clair que les pays du sud de l’Europe comme la France sont plus négatifs aux vaccins que le nord. La Belgique a une frontière linguistique mais aussi en réactions plus ouvertes et parfois plus risquées avec les décisions à prendre.

Je pense que les religions différentes donnent quelques raisons à cette différence.