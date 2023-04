Il prétend que l’inaction de l’Etat face au changement climatique justifie les sabotages !

@gruni

(1/2) C’est exactement le contraire et c’est bien ce que vous redoutez au point d’être arrivé maintenant de devoir envisager l’extrême-droite, non plus comme le bien pratique adversaire qui facilite et rend possible la perpétuation du système que vous défendez, mais comme le partenaire nécessaire de cette perpétuation dont il s’agit banaliser l’idéologie et tenter de lui donner quelques apparences de respectabilité et compétences. Je concède que c’est un sacré pari et que c’est difficile même si le boulot est déjà bien entamé.

Quand même, un don ou un échange de bon procédé (cela vous va, c’est plus respectable) de plus de 50 mandats et 2 vice-présidences à l’Assemblée, c’est un bon début. Surtout quand on se rassure en constatant que concernant les votes portant sur le travail et la répartition des richesses, le RN est toujours du bon côté, le vôtre. C’est contre les intérêts du plus grand nombre de ses électeurs mais vous savez bien, c’est un détail de l’histoire.

Donc il vous faut reprendre d’urgence le bâton de pèlerin, diaboliser le véritable opposant du pays, la réponse politique du mouvement social qui depuis plusieurs mandats traverse toutes les couche sociales, justement pour plus (ouille ouille) de démocratie, de justice sociale, de responsabilité et de pacification de la société avec un inconvénient majeur, impardonnable. Ces gens veulent se mêler de reprendre la responsabilité politique du pilotage de l’économie. Je parle de la NUPES ( Ce n’est pas le RN dieu merci qui aurait une idée pareille). Ces gens pensent que seule une authentique démocratie peut nous garantir des dérives et de l’irresponsabilité électoraliste avec laquelle nos dirigeants se maintiennent de justesse et continuent d’abîmer le pays.