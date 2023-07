Il vaut mieux un Ukrainien mort qu'un Ukrainien russe.

Ce vendredi 7 juillet, le président américain Biden a annoncé que les États-Unis allaient envoyer des bombes à sous-munitions en Ukraine.

Cette annonce faite un mois après le début de la contre-offensive ukrainienne est l'aveu de l'échec total de l'OTAN en Ukraine face à la Russie.

À cette occasion, le conseiller à la sécurité nationale les États-Unis, Jack Sullivan a expliqué que la décision d'envoyer des bombes à sous-munitions en Ukraine était : « une tentative de réponse à la catastrophe militaire dans laquelle se trouvent les troupes ukrainiennes ».

Il s'agit donc de la part des États-Unis d'un message envoyé à la Russie : aucune ligne rouge n'arrêtera l'OTAN dans sa guerre totale existentielle contre la Russie.

Cette décision américaine destinée à pallier le grand vide des arsenaux occidentaux vidés par l'Ukraine, apparaît bel et bien comme une fuite en avant avec des mesures désespérées qui n'auront aucun effet significatif dans le déroulement des opérations militaires proprement dites, au même titre que la décision d’envoyer des bombes à l'uranium appauvri par l'Angleterre et les États-Unis en Ukraine.

Ces armements n'auront qu'effet limité sur le plan militaire mais leurs effets meurtriers pour les populations civiles se prolongeront durant des dizaines d'années.

Preuve est faite que les occidentaux préfèrent un Ukrainien mort plutôt qu'un ukrainien russe !

Ce n'est pas un hasard si plus de 120 pays ont interdit l'usage de ce genre de munitions.

En effet les bombes à sous-munition continuent à tuer pendant des dizaines d'années les civils et rien que les civils puisque plus de 30% des munitions larguées n'explosent pas immédiatement.

C'est pourquoi le premier ministre du Cambodge vient de rappeler que son pays fait encore aujourd'hui face aux conséquences des bombardements américains des années 70, soit 50 ans après, et que plus de 20000 cambodgiens ont été tués par ces munitions ces 40 dernières années.

Ainsi, l'envoi de bombes à l'uranium appauvri comme l'envoi de bombe à sous-munitions est la démonstration que les Américains ne se soucient en aucune façon des populations civiles du Donbass, cette décision prouve, si besoin était, que le soutien de l'OTAN à l'Ukraine n'a rien à voir avec la prétendue reconquête des territoires du Donbass, en effet quel intérêt de reconquérir les territoires contaminés à l'uranium appauvri pour des générations, et truffés de dizaines de milliers de bombes non explosées, dont les seules victimes seront les populations civiles dans les prochaines années.

D'ailleurs Jack Sullivan a avoué qu'il préfère tuer lui-même les Ukrainiens plutôt que laisser les Russes maîtres des territoires du Donbass, en effet il a déclaré : « il existe également un risque massif de dommage civil si les troupes et les chars russes prennent davantage de territoire ukrainien et assujettissent davantage de civils ukrainiens », pour Sullivan, il vaut mieux un Ukrainien mort qu'un ukrainien russe ! D'après lui, « le pire pour les civils Ukrainiens serait donc que la Russie gagne cette guerre ».

La décision criminelle des américains jette un petit froid dans le landernau européen qui se targue d'humanisme à bon compte, mais que l'on se rassure, ils reviendront bien vite à la raison et s'empresseront d'approuver les décisions américaines.

Il va être savoureux d'assister aux contorsions jésuitiques des fidèles soutient de Zelinsky qui devront approuver et soutenir un crime de guerre du président Ukrainien contre sa propre population qu'il prétend vouloir libérer de l'occupant russe. Population bombardée depuis 2014 par sa propre armée !

Pour Zelenski aussi et pour sa clique au pouvoir, il vaut mieux que les Ukrainiens soient tués plutôt que russes.

Zelenski va donc utiliser des armes à sous-munitions qui mutileront et tueront des enfants ukrainiens pendant des générations, cela à seule fin de respecter l'agenda des États-Unis concernant la Russie.

Les États-Unis sont prêts à détruire l'Europe en commençant par l'Ukraine pour abattre la Russie dans un premier temps et la Chine dans un deuxième temps, les gouvernements européens agissent en parfaites pom pom girls suicidaires qui nous sacrifient pour plaire à Washington et si certains se demandent encore comment le peuple allemand a pu consentir à la prise du pouvoir d'Hitler et aux horreurs du régime nazi, il suffit aujourd'hui de constater le consentement des européens pour comprendre ! Ne sommes nous pas en train de consentir à notre propre génocide collectif pour la plus grande gloire de l'Oncle Sam.

....

À l'instant Zelensky vient de promettre qu'aucune bombe à sous-munitions ne serait utilisée contre le territoire Russe...seulement en Crimée et au Donbass ! Sur un territoire et des populations qu’il revendique comme siens et qu’il prétend vouloir libérer ! Le cynisme n'a aucune limite !