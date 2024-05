Immigration

Pour le moment, la frontière a été fermée mais un million d'entre eux sont déjà entrés ici et nous ne serons certainement pas en mesure de les intégrer correctement ni de les renvoyer un jour chez eux. La plupart de ces gens que je vois défiler dans nos services sont des hommes complètement inaptes au travail. Seule une petite minorité d'entre eux a un minimum d'éducation et de formation. Qui plus est, dans la plupart des cas, si leurs femmes les accompagnent, elles n'ont pas le droit de s'émanciper ni de travailler. Et j'estime qu'environ une sur dix arrive enceinte.

Les personnes qui n’ont pas fait l'expérience d'être en contact avec ces gens n'ont pas la moindre idée de leur sauvagerie et de leur irrespect. Les Musulmans venant d'Afrique en particulier, se comportent avec une arrogance et un mépris incroyables, comme s'ils étaient supérieurs à notre personnel. Et ils considèrent que leurs lois religieuses sont au-dessus de tous nos règlements.

Pour l'instant, le personnel de l'hôpital a réussi à éviter la démotivation et les contaminations avec toutes les maladies qu'ils ont apportées ici. Mais avec les centaines de patients migrants qui arrivent chaque jour, les choses ne peuvent que finir mal.

Des centaines de milliers de migrants ont amené avec eux des nourrissons et des enfants de moins de six ans, dont certains sont en très mauvais état. Dans un hôpital à proximité du Rhin, un bébé de 8 mois, qu'ils avaient traîné à travers la moitié de l'Europe pendant trois mois, est arrivé au bord de la mort. Bien qu'ayant reçu les meilleurs soins, il a fini par mourir. Le personnel de l’hôpital a été frappé par les membres de la famille, attaqué à coups de chaises et avec des couteaux. Le médecin qui s'était dévoué pour essayer de sauver le bébé a été gravement blessé et a dû subir une intervention chirurgicale. Deux infirmières ont dû être placées en soins intensifs. Aucun des agresseurs n'a été arrêté ni puni. Les autorités ont interdit à la presse locale d'écrire un seul article à ce sujet, comme en France. Nous avons été informés de ces événements par des courriels de nos confrères.

Que serait-il arrivé à un Allemand s'il avait poignardé un médecin et des infirmières dans un hôpital ? Ou s'il avait répandu sa propre urine infectée par la syphilis sur le visage d'une infirmière ? Au minimum, il serait allé tout droit en prison. Jusqu'à présent, rien n'a été fait contre ces agresseurs migrants.

Pourquoi ?

Si ça continue, et que l'Allemagne ré-ouvre ses frontières, je retournerai vivre en République Tchèque. J’y serai mieux même avec un salaire divisé par deux. J'ai voulu venir travailler en Allemagne, dans un pays civilisé et évolué, pas dans un pays musulman, en Afrique ou dans les pays arabes.

Même le professeur qui dirige notre service nous a dit combien il était triste et scandalisé de voir qu’une femme de ménage allemande, qui nettoie tous les jours, depuis des années, les couloirs, les chambres et les sanitaires de l’hôpital pour (seulement) 800 € par mois, est méprisée et humiliée par les migrants. Les jeunes hommes, qui attendent dans les couloirs, crachent par terre et sur les murs, jettent leurs détritus sur le sol, font leurs besoins dans les recoins et les placards, insultent les employées femmes. Ils exigent que tout soit gratuit et quand on veut appliquer le règlement, ils deviennent violents. Face à ces comportements inadmissibles, je trouve les autorités allemandes trop conciliantes. Je suis certaine que la République Tchèque n'accepterait pas de tels débordements et incivilités.

Je voudrais rassembler tous ces militants politiques « accueillants » et les amener ici, au service des urgences de notre hôpital, comme infirmiers et aides-soignants, pour qu'ils découvrent la réalité des choses ! Et il faudrait les affecter au service des immigrés pour qu'ils puissent s'occuper d'eux complètement, sans l'aide de la police armée et sans chiens policiers. On verrait alors combien de temps durerait leur bel « engagement » soi-disant humaniste !

L'Allemagne n'a pas les moyens d'accueillir et de soigner généreusement toutes les populations d’Afrique et du Moyen-Orient. En France, il se passe la même chose ! La marmite est sur le point d'exploser !

