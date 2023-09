Immigration : LA solution

On s'achemine pas à pas vers une ploutocratie barbare et violemment inégalitaire. Peut-on faire autrement ?

Il ne s'agit aucunement de faire une révélation : tout ce qui suit est connu des gens raisonnables depuis longtemps. Les scientifiques, les technologues, et même les industriels un tant soit peu distanciés de leurs intérêts au jour le jour sont tous d'accord : il est impératif d'accélérer l'essor des pays africains avec leurs forces mentales et physiques propres. Mais comment ?

Chacun a pu constater que le soleil est présent à satiété au Sahara et en maints autres endroits de l'Afrique. En extraire de l'énergie électrique avec des panneaux solaires ou d'autres techniques est accessible si les efforts déployés sont à la hauteur des enjeux. Les Africains, leurs universités, leurs ingénieurs, leurs ouvriers sont capables de le faire seuls. Les brevets et toutes les technologies nécessaires doivent leur être fournis gracieusement en les mettant à l'abri de toute prédation extérieure. Les ambassades, les consulats et toutes les autres représentations diplomatiques françaises donnent un salaire au niveau du SMIC aux ressortissants africains qui travaillent concrétement sur ce domaine précis de l'énergie solaire. L'organisation, le commandement, la logistique, la commercialisation sont par contre uniquement africains.

En même temps, aucun séjour, aucune régularisation, aucune procédure administrative, aucune indemnité ne peut être donnée pour un étranger se trouvant illégalement sur le territoire Français. Une inscription préalable auprès des ambassades des pays d'origine, dans les pays d'origine, est indispensable, sans possibilité d'exception.