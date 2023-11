Incroyable : Le M-55 Géophysique et le nouvel âge de la guerre des satellites

Histoire et développement du M-55 Géophysique

Le M-55 Géophysique (selon la codification OTAN de Mystic-B) est un avion de reconnaissance à haute altitude qui a émergé de la conception soviétique pour devenir un appareil polyvalent dans la recherche scientifique et la surveillance stratégique.

Dérivé de son prédécesseur, le M-17 Stratosphera, qui a volé pour la première fois en décembre 1978 et était destiné à intercepter les ballons de reconnaissance à haute altitude, le M-55 a évolué pour répondre aux besoins croissants en matière de capacité de charge utile et de durée de vol​​.

Le M-55 Géophysique a pris son envol initial le 16 août 1988, affichant une conception robuste qui incorpore un fuselage à double dérive et une surface de queue. Son architecture est caractérisée par une aile haute semi-monocoque entièrement métallique, aérodynamique avec une aile autoportante​​.

Cet avion est propulsé par deux moteurs turbofans à faible taux de dilution Soloviev D-30-V12, générant chacun 92 kilonewtons de poussée. Ces moteurs, également utilisés sur le chasseur MiG-31 et divers avions de ligne de l’ère soviétique, confèrent au M-55 une capacité de vol à des altitudes impressionnantes​​.

Capacités techniques du M-55 Géophysique

Techniquement, le M-55 se distingue par une envergure de 37,46 mètres et une longueur de 22,87 mètres, lui permettant d’atteindre des altitudes jusqu’à 21,85 kilomètres avec une endurance d’environ 2 heures et 15 minutes.

À une altitude inférieure de 17 kilomètres, l’appareil est capable de transporter une charge utile d’instruments pesant jusqu’à 1 500 kilogrammes, avec une endurance étendue de 6 heures et demie.

Ces capacités en font un candidat idéal pour les études environnementales de la Terre et les missions de reconnaissance, comparable en performance et en mission à l’avion ER-2 de la NASA, dérivé du célèbre avion de reconnaissance Lockheed U-2​​.

Au fil des ans, le M-55 a été adapté et modernisé pour accueillir de nouveaux équipements plus lourds, nécessitant une augmentation significative de la durée du vol et de la capacité de charge utile​​.

Il a réalisé avec succès des vols d’essais scientifiques, comme l’expérience polaire aéroportée (APE 1) en 1996-1997, démontrant sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à divers rôles au-delà de la reconnaissance militaire, notamment dans la recherche atmosphérique et environnementale​.

Les adaptations récentes du M-55 Géophysique reflètent son utilisation continue dans le domaine de la recherche stratosphérique et la surveillance. Ces modernisations soulignent l’importance stratégique continue de l’avion dans le contexte actuel, où la surveillance à haute altitude et la reconnaissance jouent un rôle crucial dans la collecte de données environnementales et la surveillance mondiale.

Mission actuelle du M-55 Géophysique

Le M-55 Géophysique est similaire en mission à l’ER-2 de Lockheed, mais avec un design de fuselage et de surface de queue à double dérive.

Ce développement à deux moteurs du M-17 Stratosphera possède un poids maximal au décollage plus élevé, et il est équipé pour diverses missions de surveillance et de recherche dans la stratosphère, telles que le contrôle atmosphérique, la surveillance des zones d’eau et le soutien aux opérations de recherche et sauvetage​.

À l’origine, le M-55 devait intercepter des avions de reconnaissance américains U-2 ou des ballons de haute altitude, mais il a été converti en un avion de reconnaissance pour la guidance de missiles, comme le système de missile balistique mobile OTR-23 Oka.

Avec seulement jusqu’à cinq de ces avions fabriqués, ils ont été convertis pour réaliser des expériences scientifiques civiles à partir de 1996​​.

Récemment, des images ont montré que la Russie a repris les vols du M-55 Géophysique depuis l’aérodrome de Ramenskoïe près de Moscou.

Un conteneur spécial avec du matériel ELINT, vraisemblablement un UKR-RT (pour Conteneur de Reconnaissance Universel, Renseignement Électronique), a été repéré sous l’aile de cet avion, ce qui peut indiquer une tentative de revenir à son objectif initial de reconnaissance pour des frappes de missiles​​.

L’avion peut mener des missions de haute altitude de plus de six heures avec une charge utile d’équipement de 1 500 à 2 000 kg utilisée pour des mesures directes et l’analyse de l’environnement ambiant, ainsi que pour la recherche chimique et microphysique à distance sur plusieurs kilomètres. Avec des caractéristiques d’altitude uniques et une excellente capacité de levage, il est précieux pour la recherche atmosphérique élevée.

Il peut être exploité depuis des aérodromes situés jusqu’à 4 000 m au-dessus du niveau de la mer, dans des températures ambiantes de -40 à +60°C. Le compartiment d’équipement du M-55 a un volume total de 11 m³, et des conteneurs externes optionnels peuvent loger 1,2 m³ supplémentaire d’équipement, assurant le fonctionnement normal d’équipements de radar, optiques et de relais radio​​.

Conséquences géopolitiques et avenir de la guerre électronique

La guerre électronique (GE), pivot de la conflictualité moderne, remodèle constamment les paradigmes géopolitiques et la sécurité mondiale. Les acteurs étatiques et non-étatiques qui négligent l’innovation dans ce domaine sont rapidement distancés, comme le démontre l’expérience ukrainienne. Cette guerre d’un nouveau genre, où les forces s’affrontent pour dominer le spectre électromagnétique, s’avère être un baromètre des conflits futurs​​.

La GE influe sur la diplomatie et les relations internationales en instaurant une nouvelle forme de dissuasion et en redéfinissant la notion de souveraineté. Les stratégies d’interférence et de brouillage, telles que celles utilisées par la Russie pour perturber les signaux GPS des bombes intelligentes, attestent de la sophistication croissante des opérations de GE et de la nécessité de contre-mesures robustes​​.

La portée des dispositifs de brouillage diminue avec la distance, ce qui oblige les adversaires à se rapprocher des cibles pour être efficaces, créant un jeu complexe de chat et de souris entre les puissances militaires​.

Les avancées technologiques, telles que l’intégration des systèmes de GE dans des plateformes comme le F-35, démontrent l’escalade continue dans le développement des capacités offensives et défensives. Les mises à niveau prévues pour le F-35 visent à améliorer la précision des systèmes de brouillage radar et la fusion des signaux pour une meilleure compréhension de l’environnement menaçant​​.

BAE Systems et d’autres leaders de l’industrie de la défense se concentrent sur l’amélioration de la conscience situationnelle des combattants et de leur capacité à survivre contre des menaces connues et inconnues dans des environnements contestés.

Les domaines technologiques clés comprennent l’électronique avancée, les capteurs à longue portée, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, les algorithmes intelligents, le traitement du signal adaptatif et les capacités de GE multispectrales, cognitives et distribuées​​.

La suite de déception du spectre électromagnétique modulaire (MEDS), actuellement en développement, illustrera encore plus cette tendance, en permettant de simuler les émissions d’une unité militaire pour tromper ou dissuader l’ennemi, soulignant ainsi le potentiel des opérations de GE dans la manipulation de la perception et de la décision de l’adversaire​​.

En résumé, l’avenir de la GE est intrinsèquement lié à l’innovation technologique et à l’adaptation continue aux menaces évolutives, ce qui redéfinit les rapports de force sur l’échiquier international et ouvre la voie à des développements futurs qui pourraient encore plus brouiller les lignes entre la guerre conventionnelle et la cyberguerre.

Conclusion

L’avenir de la surveillance et du renseignement aéroporté semble s’orienter vers une intégration toujours plus étroite de la technologie avancée et de l’intelligence artificielle, favorisant une collecte de renseignements plus précise et plus rapide.



Les plateformes aéroportées, telles que le M-55 Géophysique, vont probablement évoluer pour devenir des nœuds dans un réseau distribué de collecte de données, combinant renseignement humain et capteurs autonomes pour une image de situation plus complète et en temps réel.



Cela pourrait mener à une nouvelle ère de la guerre électronique où la rapidité et la précision de l’information seront décisives, repoussant les limites de la géopolitique et de la stratégie militaire.

Jean D.

