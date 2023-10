Infausses de guerre 45

Contrairement à ce qu’une vision superficielle des infos pourrait laisser penser, l’actualité ne réside pas dans le réveil du conflit israélo-palestinien, ni dans l’oubli de celui de l’Ukraine, mais dans la multiplication des punaises en France.

En effet, le retour des punaises a donné lieu à pas moins de quarante articles dans nos médias, tous plus alarmistes les uns que les autres, et douze millions d’occurrences sur Google !

Même le paisible journal La Croix rapporte une psychose qui s’étend au monde entier : y a-t-il un risque pour les Jeux olympiques de Paris ? Les sportifs et les touristes devront-ils mettre leur valise à l’abri dans la baignoire, et rester debout dans les transports, comme le recommande un journal états-unien ?

Au vu des enjeux, la CIA s’est penchée sur le sujet - il faut quand même se pencher beaucoup pour voir les punaises - et a enquêté en coopération avec les services secrets français. Il en ressort une information qui n’étonnera que les naïfs : la Russie est derrière l’invasion des punaises de lit ! Le but étant de punir Macron de son suivisme américain dans les sanctions contre la Russie. À l’appui de cette accusation, le rapport rappelle les tentatives soviétiques de dresser des dauphins à poser des mines contre la coque des sous-marins et des porte-avions.

Autre indice : la Russie est le seul pays à savoir dresser des chats pour des spectacles de cirque, un animal notoirement désobéissant, et à perpétuer la tradition avec le « Théâtre des chats » de Moscou, unique au monde.

« Nous n’avons pas réussi, confie un ex-agent de la CIA, ni avec les dauphins ni avec les chats, qui auraient pourtant été très efficaces pour des assassinats ciblés, mais ce n’est pas une raison pour laisser impuni ce crime contre les mammifères, c’est assez ! »

L’inquiétude est grande dans les états-majors qui réalisent que la Russie est potentiellement en mesure de contaminer les chambrées de toutes les armées occidentales…

Notre conseil : dans les mois à venir, ne vous approchez pas de toute personne qui tousse, qui tient un couteau, qui crie « Allah Akbar ! » ou qui se gratte !

Le gouvernement envisage le remboursement intégral des anxiolytiques.

Et, grâce à la diligence de la CIA, nous avons enfin l’explication d’un évènement qui avait tout à la fois choqué et intrigué nos médias, cette longue table qui avait séparé Poutine et Macron lors de sa dernière visite au Kremlin : Poutine savait que Paris et le président français étaient contaminés par les punaises !

La puissance de l’espionnage russe en France est une fois de plus confirmée.

La grande presse française n’en a pas parlé, mais les punaises de lit ont failli recevoir le prix Nobel de la paix (à titre collectif), en raison de leur absence totale de racisme ou de préjugés ethniques : elles piquent absolument tout le monde ! Mais le rapport du Pentagone a fait capoter ce choix audacieux.

Scoop encore : nous avons pu interviewer le concierge de l’Otan, qui nous a raconté une drôle d’histoire : l’Otan serait hantée !

« À chaque grande réunion, on entend des coups répétés à la porte d’entrée, et une voix rauque qui murmure une incantation, où certains croient comprendre « Je veux entrer dans l’Otan, l’Ukr… doit entr… dans l’Ot... , laissez-nous entr.. da… l’Ot... » Il va de soi que la sécurité, appelée par le concierge, lui a recommandé de garder toutes les portes fermées, on ne sait jamais avec les fantômes ! Et de n’en parler à personne jusqu’à la fin de l’enquête officielle. Ce spectre raconte aussi parfois qu’il a été ovationné par les parlements du monde entier, et que maintenant on ne le prend même plus au téléphone : « J’ai pourtant pas de punaises, moi ! » a t-il ajouté. Selon le concierge, ce spectre dit s’appeler Zakouski, ou quelque chose comme ça.

Mais le président Zélensky n’a pas dit son dernier mot pour revenir au devant de la scène : devant l’échec diplomatique de la proposition du président Macron de constituer une coalition mondiale contre le Hamas, il aurait proposé la même coalition mondiale, mais contre les punaises de lit, au risque de vexer la France !

Depuis des mois, sur les réseaux russophones, circule un quatrain moquant l'insistance de Zélensky. Sur un modèle très populaire, un peu comme les haïkus japonais, mais contrairement à ceux-ci qui sont poétiques, évoquent des sensations, ceux-là sont plutôt humoristiques ou même assez crus, et doivent être rimés et rythmés. En voici une traduction :

Au QG d' l'Otan, j'dépose

Ma requête à chaque passage :

Je l'insère sous la porte,

Je la colle sur le grillage.