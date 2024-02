Infausses de guerre 47

Le président Zélensky, entre deux avions, nous a accordé un nouvel entretien.

- Monsieur le président, un commentaire sur les deux humanitaires français tués dans un bombardement, très près du front ? Quel était leur activité ?



- Je ne contrôle pas le travail des humanitaires, ils apportaient des trucs à nos soldats qui manquent de tout. Je salue leur mémoire et leur dévouement.



- Merci. Autre aspect du conflit, l'argent. Vos propres services ont déclaré que 40 millions de dollars de financement ont été détournés, ont disparu…



- Pas du tout : détournés, oui, mais disparus - non. Je sais très bien où sont ces 40 millions !



- Ah ! C’est un scoop ! Où sont-ils passés ?



- C’est un secret.



- Mais… nos lecteurs, le public...



- Secret d’État ! Vous n’avez pas de secret d’État, en France ?



- Euh… oui, certainement, mais…



- Voilà : nous sommes comme vous, nous avons les mêmes valeurs. J’ai d’ailleurs apprécié la façon dont l’UE a fait pression sur la Hongrie pour qu’elle cesse de bloquer notre pognon : rien de tel qu’une menace sur le portefeuille ! Voter, d’accord, c’est marrant, à condition de bien voter ! Je vous dis : nous avons les mêmes valeurs, je me sens déjà Européen.



- Néanmoins, la Hongrie a obtenu de remettre en question tous les deux ans votre financement…



- Pardi : ils vont avoir chaque fois une exigence supplémentaire... Malins comme des Ukrainiens ! Pour un peu je me sentirais Hongrois.



- Ils seront les premiers surpris, je crois...



- Par contre, je suis déçu par le comportement des routiers polonais qui bloquent nos importations, et par les agriculteurs français qui protestent contre nos poulets.



- Mais la majorité des Français et la quasi-totalité des médias vous soutiennent, malgré l’augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité, les 50 milliards d'aide récemment alloués par l’UE, et le poulet sans droits de douane, et qui n’est pas aux normes européennes…



- J’en ai mangé encore aujourd’hui : délicieux ! Et un poulet qui a deux cuisses et deux ailes, pour moi il est aux normes !



- Ah ! Ah ! Je vois que vous gardez votre humour malgré la guerre.



- Et laissez-moi vous rappeler que si nos poulets ont un arrière-goût d’uranium appauvri, c’est à cause des munitions anglaises et américaines !



- Euh…



- Je blague ! On n'exporte pas les poulets du Donbass, on les garde pour les Moskals…



- Monsieur le président, un mot sur le déploiement d’un contingent anglais à l’Est, et sur les récentes déclarations du président Macron sur la dissuasion nucléaire française qui pourrait être mise au service de l’UE ?



- C’est le retour de Churchill et de Gaulle face à Hitler ! Enfin !



- Mais de Gaulle, c’était plutôt la souveraineté française, non ?



- Autre temps, autres moeurs : le soutien du président Macron a longtemps été timide, mais là j’ai bon espoir que l’Otan nous envoie enfin des troupes, ou au minimum une exclusion aérienne ; et que vous entriez enfin en guerre contre Poutine ! Il faut détruire Moscou !



- Quoi ?!



- Je paraphrase Caton l’ancien : « Delenda Mosko ! » - ça sonne mieux en latin.



- Mais… ce serait la 3e guerre mondiale !



- Et alors ? Des guerres mondiales, il y en a toujours eu des tas, pas seulement deux : Napoléon contre les coalitions, ou l’Empire romain contre les Perses, c’étaient pas des guerres mondiales, peut-être ? Il faut dédramatiser la mondialisation.



- Au risque d’une guerre nucléaire ?



- Si c’est le seul moyen de stopper Poutine, oui.



- Et des négociations ?



- C’est un gros mot en ukrainien ; je vais d’ailleurs promulguer un décret le bannissant de nos dictionnaires.



- Vous menez aussi une guerre linguistique, donc.



- Oui : statues, noms de rues, livres scolaires, vocabulaire, nous nous battons sur tous les fronts ! Malheureusement, il y a beaucoup de mots russes en ukrainien, mais nous les remplacerons petit à petit par des mots anglais, américains plutôt, comme vous ! Ah ! Ah !



- Merci, Monsieur le président.

(Rappelons le principe des Infausses ou Fake News : tout ce qui n’est pas faux est vrai !)