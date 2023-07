Influences, incidences et ingérences (1)

Si par moments, il arrive que le doute vienne perturber la satisfaction que nous nous inspirons à nous-mêmes, la première chose à faire, c'est de relâcher sans hésiter les muscles de notre corps. Il suffit ensuite d'allumer France Inter pour renouer avec la paix intérieure, et mesurer l'étendue de notre résilience.

Écoutons par exemple l’éditorialiste Jean-Marc Four, qui dans un podcast d’autant plus revigorant qu’il suinte à grosses gouttes la foi en nos valeurs, nous livre ses réflexions pleines d’espoir sur l’année écoulée.

Pour quiconque jette un œil par-delà nos frontières, il est clair que « le bilan est déprimant », à cause notamment de la « fascination mondiale pour les hommes forts » (seuls les pays libres, conduits par un légume en phase terminale, ont su ne pas tomber dans ce piège).

Mais si « la démocratie parait fragilisée, le côté obscur de la force n’a pas encore gagné ». En effet, « les militants pro démocratie n’ont pas renoncé, preuve que l’aspiration à plus de liberté est partagée bien au-delà du cercle des démocraties occidentales ».

Autrement dit, nous ne sommes pas seuls : il existe des formes de vie extra-européennes aptes à nous fréquenter, ou tout au moins à mourir pour nous, car « le cœur battant de la démocratie, c’est plus que jamais l’Europe ».

Adepte du bernardhenrilévysme, un des courants majeurs de notre exceptionnalité culturelle (aux côtés du vichysme et du bovarysme, dont il est en quelque sorte la synthèse), Jean-Marc Four nous propose une approche fondée sur la célébration infatigable de nous-mêmes, et sur une vigilance sans concessions à l’égard de tout ce qui ne nous ressemble pas : c’est peu dire que son texte lâche sur nous un vent de bien-être.

Le triomphe de la volonté

En France, l’année 2022 aura été, comme les années précédentes, celle du dépassement : après avoir globalement survécu, contre toute attente, aux mesures sanitaires anti-covid, nous avons même survécu à nos sanctions économiques contre l’expansionnisme russe.