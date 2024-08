Institut Pasteur : Nous sommes prêts à tester et vacciner…

Et allez ! Round II, sont prêts à nous inoculer « volontairement » le zinzin du Mpox ! Variole du singe, virus Monkey Pox MPXV une maladie infectieuse venue d’Afrique. L’Institut Pasteur[i] après le Covid ne fait que suivre les directives de l’OMS… Et heureux hasard que ce Mpox qui pointe du nez, en pleine fin des négociations de l’OMS sur un accord global de réponse aux pandémies qui donnera de facto des droits supranationaux à cette organisation supposée veiller à l’observation des maladies et organiser les ripostes ad hoc afin de les circonvenir. Sur le papier, tout cela sonne bien, mais il y a un gros cependant…

Cependant : vu l’état dans lequel se trouve l’OMS[ii], cela revient à confier les clés du coffre-fort aux cambrioleurs, car les orientations de l’organisation sont de plus en plus dictées par des acteurs privés : grandes entreprises, fondations, firmes pharmaceutiques et aussi tout le poids des U.S qui pèsent sur les orientations... L’OMS est composée de 194 pays avec un budget de deux milliards de $. Sur l’ensemble des fonds à la disposition, moins d’un quart proviennent des contributions fixes des États membres. Le reste, soit la majorité, est constitué de contributions volontaires. L’OMS devient donc de plus en plus dépendante de ses « généreux » donateurs et bien sûr, ces structures qui contribuent « volontairement » à l’OMS décident à quelles actions il sera mieux d’affecter l’argent qu’elles versent. Sous le mandat de Mme Brundtland, l’Organisation a tendu de plus en plus à considérer la santé, non plus comme un droit, mais comme un simple moyen au service de la croissance économique, et ainsi, être passée d’une action de long terme à une action de court terme, d’urgence.

Il y a urgence… Mais cela dépend où. Le paludisme qui pourtant tue quatre cent mille personnes par an, le sida six cent trente mille quant à la mortalité maternelle ? Une femme meurt dans le monde toutes les deux minutes de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Cependant, ce n’est pas sur ces trois cas mortels qu’est mis le gros des financements. La question à se poser, serait-ce un choix délibéré des « bienfaiteurs » ? Car il se trouve que ces hécatombes humaines se situent principalement dans les pays pauvres. Pour les labos ce n’est pas un bon business plan, quant aux fondations, type Bill & Melinda Gates qui annonce une aide de 168 Millions USD (une bagatelle pour le milliardaire) pour le Développement du Vaccin Anti-Paludisme de Prochaine Génération, qui concurrence un remède gratuit, la plante Artemisia Originaire d’Asie, est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles. Près de 400 espèces de la plante poussent maintenant à travers le monde, parmi lesquels l’Artemisia annua (armoise annuelle). C’est de cette espèce qu’est extraite l’ artémisinine , principe actif contenu dans les principaux traitements antipaludiques utilisés pour traiter la maladie et qui a éradiqué le paludisme en Chine.[iii] (Voir lien bas de page).[iv] Alors, lorsqu’on voit un Bill Gates qui finance au travers le laboratoire GlaxoSmithKline Biologicals un vaccin anti palu pour le refourguer à prix d'or, alors qu'il ne démontre pas son efficacité...[v]

Cacophonie habituelle : qui permet d’informant sans informer, car les informés saoulés de contre infos ne savent plus à quel saint vaccinal se vouer. Un exemple qui illustre bien ce qui a été fait durant le Covid. D’un côté Attal[vi] « 1ᵉʳ ministre » démissionnaire qui prend pourtant toutes les décisions d’un 1ᵉʳ ministre en poste clame haut et fort : « Après avoir placé vendredi 16 le système de santé français en « état de vigilance maximale » face à l’épidémie de Mpox Gabriel Attal a indiqué mardi 20 août sur X avoir ouvert 232 sites de vaccination en France. » « Notre système de santé est en état de vigilance maximale. Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques. » En même temps : « Je pense que c'est un peu exagéré de laisser penser qu'il pourrait y avoir un problème majeur avec le Mpox en France », estime l'immunologue Jean-Daniel Lelievre au micro de FranceInfo mardi 20 août, « ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas se préparer, mais on est très loin d'être face à une problématique comme on a pu le voir avec le Covid. »[vii] En même temps : « L'hôpital va crever », a alerté l'ancien médecin Jean-Jacques Zambrowski ce lundi sur CNEWS. L'enseignant universitaire a lancé un cri d'alerte à propos du manque d'internes dans les établissements hospitaliers français. » 1500 postes d’internes ne seront pas dans les hôpitaux à partir d’octobre. Soigner les patients est secondaire en comparaison à la vaccination qui enrichit les labos… On juge une société en rapport à l’ordre de ses urgences, n’est ce pas ?

Comme les échéances déplaisantes pour Macron et son gang montrent le bout du nez : nomination du 1er ministre, rentrée en septembre, vote du budget, etc, noyer le poisson, faire monter le stress, la peur afin d’amadouer tous ces mal-votants du second tour des législatives et rendre supportable ce gouvernement démissionnaire. Les jeux paralympiques seront là pour faire un peu diversion, alors, une bonne épidémie qui viendrait juste à point après coup… Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’en suis arrivé à ne plus rien croire de ce qui sort de la bouche de cette smalah néfaste ; l’effet Covid ayant été suffisant pour que je perde le peu de confiance que j’avais en cette classe politique dans sa totalité sur ses talent à mentir, manipuler, profiter et même faire couler totalement le pays. Comme pour le Covid, leur vaccin ils peuvent se le garder comme shampoing pour laver la bagnole !