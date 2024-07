Intelligence artificielle et métavers : La déconstruction de l’humanité est en marche

« Au sein de l’œuf du corps, tu es un merveilleux oiseau ; tant que tu es à l’intérieur de l’œuf, tu ne peux pas voler. Lorsque la coquille du corps se brisera, tu étendras tes ailes et tu obtiendras l’esprit »

Djalal Din Rumi

Jesus déclare « Je viens vers vous avec un signe de votre Seigneur : je vais, pour vous, créer d'argile une manière d'oiseaux ; j'y insufflerai [la vie] et ce seront des oiseaux, avec la permission d'Allah », Coran sourate 3, verset 49.

Résumé :

La science est en train d’abattre de plus en plus des barrières éthiques. De plus l’humanité est en train de « perdre du terrain en face d’une science conquérante et sans état d’âme ; Si beaucoup de prouesses permises sont à saluer, le revers est dangereux en ce sens que la conjonction des sciences cognitives et de la biotechnologie sont en train de façonner le futur qui aura qu’une lointaine parenté avec ce que nous savons de l’humanité depuis son avènement.

Les religions sont tétanisées, leurs combats d’arrière garde donnent l’illusion que l’Intelligence artificielle peut être accommodée dans les récits religieux comme cette anomalie de Jésus IA et Hadith IA. Pire encore, nous nous apercevons par la grâce de Google Amazon que nous vivons de plus dans un univers parallèle, le métavers où nous trouvons normal d’avoir un avatar, de converser avec lui et de partager notre « humanité ».

Les gourous du transhumanisme nous permettent de tendre vers l’éternité surtout si après l’homme réparé, nous atteignons l’homme augmenté qui deviendra à terme un cyborg, mi-viande, mi machine. Il est plus que temps de procéder à un aggiornamento pour sauver l’humanité telle que nous l’avons connue depuis 10.000 ans et qui a failli être problématisé par le Covid dont on n’a pas encore fait une évaluation psychique des dégâts (1)

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

Selon l’encyclopédie Wikipédia, c’est : « Un ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine (raisonnement, apprentissage…). la mutation numérique s'est produite à une vitesse sans précédent, Les Data Centers utilisent une énorme quantité d’énergie et de la nécessité d’un refroidissement permanent. »

Pour la BBC « La technologie de l'intelligence artificielle (IA) se développe à grande vitesse et transforme de nombreux aspects de la vie moderne. Cette technologie est à la base des assistants virtuels à commande vocale Siri et Alexa. L'IA permet à Amazon d'analyser les habitudes d'achat de ses clients pour leur recommander des achats futurs. ChatGPT et Snapchat My AI sont deux applications puissantes basées sur l'IA. L'IA est associée à un programme informatique appelé "chatbot", qui "parle" aux utilisateurs humains par l'intermédiaire d'un texte. L'IA pourrait être utilisée pour générer des informations erronées susceptibles de déstabiliser la société. Dans le pire des cas, les machines pourraient devenir si intelligentes qu'elles prendraient le pouvoir, entraînant l'extinction de l'humanité. L'IA a le potentiel de révolutionner le monde du travail, Un rapport récent de la banque d'investissement Goldman Sachs suggère que l'IA pourrait remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde. Certains domaines de la médecine et de la science tirent déjà parti de l'IA : les médecins utilisent cette technologie pour repérer les cancers du sein et les scientifiques pour mettre au point de nouveaux antibiotiques » (2).

Les « prouesses » promises par l’intelligence artificielle

Les applications de l’IA sont dans tous les registres. Certaines sont très utiles. Ainsi, la médecine est une discipline qui a beaucoup emprunté aux autres sciences. « ! Demain, le malade pourra faire son diagnostic lui-même avec son ordinateur, aidé, au besoin, par un professionnel de santé non médecin... Le coût du séquençage de l’ADN s’est démocratisé, le code ultime de chacun d’entre nous est passé de 3 millions de dollars (2003) à 1 000 dollars (2016), La nouvelle génération de séquenceurs promet même de tirer le coût d'un génome complet vers 200 $.en 2024 Naturellement, il y a le revers de la médaille. L’Homme est de plus en plus réparé, puis augmenté grâce à des prothèses.

Insertion d’un gène entier dans le génome de cellules humaines

La modification génétique de l’embryon humain se retrouve au cœur des débats depuis l'utilisation de la technique CRISPR/Cas9, véritable « couteau suisse » qui permet de couper et remplacer des morceaux de génome à la carte. : « Les chercheurs du Broad Institute de MIT et Harvard ont perfectionné une technologie d'édition génomique, désormais capable d'insérer ou de remplacer des gènes entiers dans les cellules humaines, ouvrant ainsi la voie à des applications thérapeutiques potentielles » (3) Cela ouvre aussi la boite de Pandore du bricolage de l’ADN qui peut amener à la tentation du bébé parfait, ou de l’humain majoré.

L’intelligence artificielle promet à l’homme de vivre 1 000 ans !

Parmi les fantasmes ancestraux qui hantent les civilisations depuis des siècles, aucun n’est aussi vertigineux que celui de l’immortalité humaine : « Raymond Kurzweil, auteur et directeur de l’ingénierie depuis 2012 chez Google, a exposé dans son récent ouvrage The Singularity is Nearer une théorie plus qu’audacieuse : les nanorobots pourraient être la clé pour enrayer le processus de vieillissement humain, nous permettant d’accéder à une longévité millénaire. La symbiose entre nanotechnologie et intelligence artificielle recèle le secret de cette longévité. Le vieillissement humain réside dans l’accumulation progressive d’erreurs dans les cellules chaque fois qu’elles se divisent. Si les thérapies anti-âge actuelles visent à atténuer ces erreurs pour optimiser la régénération corporelle, Kurzweil ambitionne, lui, de « guérir le vieillissement lui-même », un dessein qu’il juge réalisable grâce aux percées nanotechnologiques. Dans sa vision, il prévoit l’implantation de plusieurs centaines de nanorobots dans chaque corps humain, qui œuvreraient inlassablement à la réparation et à l’amélioration des organes défaillants ». (4)

Faire revivre des espèces disparues : Un autre fantasme

Dans le même ordre les transhumanistes pensent qu’il est possible de faire revivre des espèces disparues : « L’idée est simple : Comment redonner vie à des espèces disparues en reconstituant le génome « Dodo, mammouth… Colossal Biosciences, l’entreprise de biotechnologie qui veut ressusciter des espèces disparues La désextinction et la préservation des espèces vont de pair. « Restaurer le passé pour un futur meilleur », telle est la devise de Colossal Biosciences, spécialisée dans la désextinction. Un défi à la fois technologique, génétique et écologique ». (5)

Les dérives de l’I.A. la première greffe de la tête pourrait avoir lieu d'ici 2030

Un neurochirurgien expert développe une hypothèse médicale sur la transplantation de la tête et s'attend à ce qu'elle soit réalisable dans les dix prochaines années. Pour faire court, Mathew pense que les chirurgiens devraient non seulement transplanter la tête d'une personne, mais aussi placer la moelle épinière entière dans un autre corps. Mais l'Ecossais de 63 ans affirme que les progrès humains en matière de neurochirurgie, de robotique et de greffe de cellules souches pourraient permettre de reconnecter une moelle épinière entière (et évidemment la tête correspondante) à un autre corps avant 2030. En 2017, Dr. Sergio Canavero, a déclaré avoir réussi une première greffe de tête sur un cadavre, à l'exclusion de la moelle épinière commençant à la base du cou. il, a suggéré que son travail sur les greffes de tête cela pourrait ouvrir la voie à l’immortalité. « Pour l’instant, on peut connecter un ou deux nerfs, mais avec la robotique et l’intelligence artificielle, nous pourrons bientôt fabriquer 200 nerfs. Cela nécessitera une série d’avancées et d’étapes progressives, mais la transplantation de tête aura probablement lieu dans les 10 prochaines années » (6).

Le Metavers et le danger de la réalité virtuelle

.« Et si nous n'étions que les marionnettes d'une vaste simulation ? C'est en tout cas ce que pense avoir prouvé un physicien. L'idée est que l'univers dans lequel nous vivons n'est qu'une vaste machination, une simple ligne de code inscrite dans un ordinateur géant. L'univers aurait une nature numérique . Dans le même sens, des possibilités permises par l’Intelligence artificielle l’idée est que nous vivons de plus en plus dans une réalité virtuelle « Des univers parallèles au nôtre dans lesquels nous évoluerons et interagirons comme dans la vie réelle, nous livrant à de la sociabilisation, des jeux ou même à un travail. Le « Méta » signifie au-delà de l'univers » Mark Zuckerberg le créateur de Google et facebook a annoncé la création d'un tel monde parallèle. : « Vous pourrez y faire presque tout ce que vous êtes en mesure d'imaginer - vous rassembler avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, faire du shopping, créer. On peut toucher des choses et les ressentir. Dans cette mesure, nous pourrions assimiler le métavers à une expérience de réalité virtuelle » (7)

Que peut on attendre de l'intégration du métavers à la civilisation ? Un paradis artificiel permettant d'échapper à un monde réel plutôt que d'en affronter les problèmes ? L’IA agit sur la personne pour la rendre avec une perception fluide entre le réel et l’imaginaire et c’est là le danger de la création d’un espace virtuel permanent dans lequel l’homme s’évade en refusant le monde réel C’est assurément un outil d'asservissement qui nous amène à accepter de parler à des machines et de partager nos émotions.

L'intelligence artificielle au service de l'émotion

Ainsi, l’une des barrières que nous croyons, à tort, être étanche est que nous dénions aux robots le « monopole humain de l’émotion. Cette digue est en train de sauter, l’homme partagera avec le robot les manifestations de l’émotion Ainsi : « En Chine, des ingénieurs ont créé des robots humanoïdes qui peuvent afficher des émotions de manière précise grâce à des expressions faciales diversifiées. Bien sûr, le véritable atout de ces robots réside dans leur capacité à interagir de manière émotionnelle. Ces robots sont équipés de petits moteurs et d'algorithmes avancés. Ils apprennent ainsi à reconnaître et à reproduire les émotions humaines, facilitant des interactions naturelles. Le modèle que nous créons est multimodal et capable d'exprimer des émotions. » La recherche s'intéresse aussi aux aspects psychologiques. Cela démontre le potentiel de ces machines à effectuer des tâches traditionnellement réservées aux humains ». (8)

Pour mieux encore diluer la spécificité humaine, un algorithme créé par les chercheurs du MIT est capable d'apprendre le langage en regardant des vidéos, et pourrait permettre de traduire le langage des animaux en langue humaine ! Si vous avez un animal de compagnie, vous êtes probablement habitué à tenter d'interpréter ses miaulements, aboiements, ronronnements, trilles, caquetages et autres sont qu'il utilise pour communiquer avec vous. Cependant, grâce à une nouvelle IA développée par le Massachusetts Institute of Technology, il pourrait bientôt devenir possible de comprendre et de traduire le langage des animaux ! DenseAV pourrait nous aider à traduire ces langages qui sont toujours restés incompris par l'humain ». (9)

Parler aux morts grâce à l’IA, c’ est désormais possible dans le métavers.

Avec l’I.A. « tout est permis » :Parler aux morts ! : « Et si vous pouviez discuter avec vos proches disparus grâce à l'IA Ceux qu’on appelle les ghostbots, les bots fantômes, commencent à hanter nos appareils, Ramener les défunts à la vie est une préoccupation qui habite l'humanité depuis les débuts de son existence. Mais avec les récents perfectionnements de l'intelligence artificielle, la communication avec l'au-delà semble prendre une toute nouvelle dimension. Très récemment que les premières tentatives de « réanimation » des morts ont été mises en œuvre. En 2019, Sun Kai, un homme qui avait perdu sa mère, s'est tourné vers la firme Silicon Intelligence pour lui demander de créer un double numérique de la défunte. À partir de photos, de vidéos et d'enregistrements, l'entreprise est parvenue à fabriquer une copie digitale suffisamment convaincante de la femme disparue, avec qui Sun Kai discute désormais sur sa tablette. À défaut de servir de solution à la personne endeuillée, le bot pourrait tout au mieux jouer le rôle de béquille temporaire » (10)

Déchiffrer à l’aide de l’intelligence artificielle un fragment de la vie de Jésus

Comment l’IA arrive à conforter le christianisme et l’existence de Jésus ? Cette information sur les oiseaux :est confirmée par un verset du Coran « Les papyrologues Lajos Berkes, et Gabriel Nocchi Macedo, ont identifié grâce à l’informatique (Intelligence artificielle nDR) le fragment comme la première copie survivante de l’Évangile de Thomas. Le texte décrit le début de la « vivification des moineaux », un épisode de l’enfance de Jésus considéré comme le « deuxième miracle » Jésus joue au gué d’un ruisseau et moule douze moineaux à partir de l’argile molle de la boue. Lorsque son père Joseph le réprimande et lui demande pourquoi il fait de telles choses le jour du saint sabbat, Jésus, âgé de cinq ans, frappe dans ses mains et donne vie aux figures d’argile ». (11)

L’omerta de l’impuissance des religions face à l’intelligence artificielle

Dans tout cette remise en cause de la condition humaine que font les religions face à l’Intelligence artificielle ? À Bari, Le 14 juin 2024, au sommet du G7, le pape François alerte sur les dangers d’une intelligence artificielle (IA) non ordonnée vers le « bien commun ». Il fait observer que l’apparition du « silex » a été utile à la vie quotidienne, mais qu’il a aussi été utilisé pour « s’entretuer ». De même, la fusion nucléaire peut aussi bien produire de l’énergie que « réduire notre planète en un tas de cendres ». Le Souverain pontife a appelé à ne pas condamner l’humanité à dépendre des choix des machines en garantissant un espace de contrôle humain significatif sur l’IA. « La dignité humaine en dépend ». Face à ce risque de voir le monde perdre « le sens profond » de la personne humaine, aucune innovation n’est neutre ». « Oublier que l’intelligence artificielle n’est pas un autre être humain » »(12)

L’intelligence artificielle, le nouveau messie des religions ?

Devant le rouleau compresseur qui fragilise les croyances religieuses Il semble que les religions tentent d’inclure l’IA dans leur sacerdoce pour toucher un public plus large. Ainsi : « Si la religion et les nouvelles technologies semblent appartenir à deux mondes que tout oppose, elles semblent se rejoindre avec l’intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie est de plus en plus utilisée pour concilier croyance et modernité, à l’heure où de nombreux individus se détournent de la foi. IA Jésus (AI Jesus, en anglais) incarne ce rapprochement entre les religions et les innovations technologiques. Il s’agit d’un robot conversationnel (ou chatbot) utilisant l’intelligence artificielle pour donner vie à Jésus. Il prêche la bonne parole et il répond aux questions des internautes sur une multitude de thématiques. Certains l’interrogent sur la religion, mais aussi sur la géopolitique ses préférences en matière de voiture. Ce Jésus des temps modernes ressemble à s’y méprendre aux icônes traditionnelles du christianisme, c’est-à-dire un homme barbu dans la trentaine, à la peau blanche, aux yeux clairs et aux cheveux longs séparés Il s’exprime d’une voix calme et monotone quand il s’adresse aux utilisateurs de Twitch. Une prouesse technique que l’on doit à The Singularity Group, À l’heure actuelle, IA Jésus compte plus de 43.000 fidèles sur la plateforme de streaming » (13).

« Aussi surprenant que cela puisse paraître, IA Jésus n’est pas le seul outil alimenté par l’intelligence artificielle au service de la foi religieuse. HadithGPT s’appuie, lui aussi, sur l’IA pour répondre aux questions des internautes en se basant sur les hadith et la sunna, les paroles et les habitudes religieuses du Prophète Mohammed. Tandis que GitaGPT s’appuie sur les préceptes de la Bhagavad-Gita, un immense poème épique décrit comme la Bible de l’hindouisme. Ainsi, l’église luthérienne Saint-Paul à Fürth, en Allemagne, a organisé le 9 juin une messe animée par quatre avatars. Ces derniers ont déclamé pendant une quarantaine de minutes des prières, des chants et des sermons rédigés en quasi-totalité par ChatGPT » (13)

L’ultime danger : L’intelligence artificielle s’empare de notre moi

D’une façon insidieuse, l’homme abandonne graduellement son héritage humain. : « La technologie, écrit l'écrivain Yuval Harari, n’est pas mauvaise en soi. Si vous savez ce que vous voulez dans la vie, elle peut vous aider à l’obtenir. Si vous ne le savez pas, ce sera un jeu d’enfant pour elle de façonner vos objectifs à votre place et de prendre le contrôle de votre existence. La technologie parvenant à mieux comprendre les humains, vous pourriez vous retrouver de plus en plus à son service au lieu d’être servi par elle. Avec les progrès de la biotechnologie il sera plus facile de manipuler les émotions et les désirs les plus profonds, Dès maintenant, les algorithmes vous surveillent. Ils observent vos déplacements, vos achats, vos rencontres. Bientôt, ils surveilleront vos pas, votre respiration, les battements de votre cœur. Ils s’en remettent aux Big Data et à l’apprentissage automatique pour vous connaître de mieux en mieux » (14).

« Et le jour poursuit Yuval Harari où ces algorithmes vous connaîtront mieux que vous ne vous connaissez vous-même, ils pourront vous contrôler et vous manipuler sans que vous n’y puissiez grand-chose. Somme toute, si les algorithmes comprennent ce qui se passe en vous réellement mieux que vous ne le comprenez, c’est à eux que reviendra l’autorité. Vous devez courir plus vite que les algorithmes, plus vite qu’Amazon et l’État, et apprendre à vous connaître avant eux. Pour courir vite, ne prenez pas trop de bagages. Abandonnez toutes vos illusions. Elles sont trop lourdes. »(14)

Des scientifiques chinois ont cultivé des cerveaux vivants pour contrôler des robots et ça marche !

Ca y est ! des robots biologiques commencent à apparaitre ! : « Des chercheurs chinois ont réussi à coupler des mini-cerveaux cultivés en laboratoire à des robots, leur permettant de contrôler leurs mouvements et actions. Un cerveau planté dans un robot la création d'un système permettant à des mini-cerveaux vivants, cultivés en laboratoire, de contrôler des robots. Cette innovation, baptisée MetaBOC (Brain-On-Chip), ouvre la voie à une nouvelle génération de robots dotés d'une intelligence biologique. Le système repose ainsi sur l'utilisation d'organoïdes cérébraux, de minuscules structures cellulaires tridimensionnelles qui imitent le fonctionnement du cerveau humain. Ces organoïdes sont couplés à un microcontrôleur qui sert d'interface entre le cerveau biologique et le robot. les organoïdes cérébraux peuvent apprendre et s'adapter à leur environnement » (15),

« Et l’éthique dans tout ça ? La question est de savoir si l'avenir de l'IA se trouve donc dans les cerveaux organiques ? Le système MetaBOC ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de l'intelligence artificielle et de la robotique. En combinant les capacités de traitement de l'information des ordinateurs avec la flexibilité et l'adaptabilité des cerveaux biologiques, cette approche pourrait donner naissance à une nouvelle forme d'intelligence hybride, cette technologie soulève également des questions éthiques et philosophiques importantes, notamment sur la nature de la conscience et de l'intelligence, ainsi que sur les limites de l'intervention humaine dans le domaine du vivant. Alors certes ces cerveaux n'ont pour le moment aucune conscience ou sentiment, mais qui dit que ce ne sera pas le cas dans quelques années ? » (15)

Le pionnier de l’intelligence artificielle se dit favorable à la destruction de l’humanité

Nous avons le fin mot de l’ambition trans-humaniste, l’homme réparé puis augmenté pourra ou devra : tourner la page de l’humanité : « On apprend que Geoffrey dont les travaux ont ouvert la voie à ces innovations que sont les robotser une partie de son humanité avec robot convpartagersationnels chat GPT a démissionné par peur du monstre qu’il a créé. Il explique que l’intelligence artificielle est entrée dans une course à l’armement, qu’il compare à des armes nucléaires, en plus incontrôlable. Lors d’une récente conférence, Geoffrey Hinton, a répondu de manière étonnante lorsqu’on lui a posé une question sur le remplacement des humains par l’IA superintelligente. Il se dit favorable au remplacement de l’Homme par l’IA. « En fait, je suis pour. Il y a beaucoup de bons et de moins bons aspects de l’humanité. Il n’est pas clair que nous soyons la meilleure forme d’intelligence qui soit » (16)

Qu’est-ce qui fait que nous sommes humains ?

Ainsi, la science est sans état d’âme : L’intelligence artificielle, la génétique, les nanotechnologies, l'informatique offrent à l’humanité les flammes modernes du feu de Prométhée pour devenir l'égal des dieux. Partager son identité humaine par morceaux démonétise la condition humaine. Pour le professeur Mattei, « le vrai danger est le projet en cours d’instrumentaliser le corps humain et, au-delà, son esprit et sa conscience. Avec la tentation de réduire le corps humain à un simple agrégat d’organes que l’on pourrait remplacer jusqu’à atteindre ‘‘l’immortalité’’. Sommes-nous propriétaires de notre corps ou bien dépositaires d’une évolution qui le dépasse Notre destin est-il, tout entier, inscrit dans nos gènes ? L’aventure humaine est-elle réellement menacée par le posthumanisme boosté par une intelligence humaine débridée ? » (…) ». (17)

Conclusion : Comment se présente le Futur ?

Doit-on avoir peur d l’intelligence artificielle et des robots ? Nous ne savons pas comment sera l'an 2050 nous ne savons pas vraiment quelles compétences les gens auront besoin de l'intelligence artificielle Que devrions-nous enseigner ? Yuval Noah Harari rapporte que : « De nombreux spécialistes de pédagogie affirme que les écoles devraient passer à l'enseignement des 4C : Pensées critique, communication, collaboration et créativité. plus généralement les écoles devraient privilégier les compétences générales nécessaires pour affronter le changement d'apprendre des choses nouvelles il faudra non seulement inventer des idées et des produits mais d'abord et avant tout se réinventer sans cesse » Pour garder une pertinence social un jeune de 50 ans né en 2000 devrait être capable d'apprendre et de se réinventer constamment » (14)

« L'étrangeté devenant la nouvelle norme vos expériences passées deviendront des guides moins fiables. Les individus devront affronter des choses que personne n'aura encore jamais rencontré Pour survivre et s'épanouir dans un monde pareil il faut beaucoup de souplesse mentale pour ne pas être esclave, il faut être vigilant car avec les progrès de la biotechnologie et l'apprentissage automatique il sera plus facile de manipuler les émotions Les Gafa : Coca-Cola Amazon ou Baidu sauront tirés les ficelles de votre cœur, comment feriez-vous la différence entre votre moi et leur expert en marketing ? Ils sont tous engagés dans une course pour vous pirater pas uniquement votre smartphone votre ordinateur ou votre compte en banque mais vous-même en vérité nous sommes entrés dans l'air du hacking des êtres humains » (14)

Dans ce XXIe siècle de tous les dangers où on parle de déconstruction à tour de bras, notamment avec le Covid qui a réussi à mettre à l’arrêt la planète Les promesses de la science concernant l’Homme réparé et l’Homme augmenté peuvent, si elles ne sont pas encadrées par un arsenal éthique, amener à la « fabrication de cyborg mi-homme mi-machine, la destruction génétique de l’humanité au profit d’une nouvelle espèce humanoïde où la dimension mécanique sera prépondérante serait peut- être l’une des causes de la disparition de l’humanité depuis qu’elle est apparue.

« L’humanité est à la croisée des chemins ; elle n'arrive pas à distinguer entre l'accessoire de la nécessité de serrer les rangs en tant que terriens et l'essentiel qui est une bonne fois pour toute assignée à se reconnaitre dans une humanité mise à mal par une Intelligence artificielle qui est sur le point d’une façon inexorable de déconstruire 10.000 ans de civilisations d'us et de coutumes pour une hypothétique Humanité 2.0 que nous promettent les gourous du transhumanisme et qui n'ont pas aucun état d'âme, à entendre leur leader à changer d'humanité !!! Les dangers de compétition entre l'intelligence artificielle et l'homme dans le domaine que l'on croyait à tort réservé à l'humain. Erreur ! En Chine des robots arrivent à "simuler" jusquà créer la confusion les expressions humaines Cela ouvre la porte aux avatars de personnes vivantes voire décédées avec laquelle l'homme conversera dans le métavers Bienvenue dans un futur angoissant où notre humanité sera de plus balloté entre la réalité et le virtuel.

Pourtant devant le mystère de la symphonie secrète aussi bien de l’infiniment petit que dans l’infiniment grand qui nous rappelle que tout est « calculé » pour que la vie apparaisse, qu’il y ait un jour, qu’il y ait une nuit, qu’il y ait des saisons. Que la température soit supportable par l’Homme. La question « où va l’humanité » a une réponse si on confie le destin de l’humanité à l’intelligence artificielle. La révolution biotechnologique débridée risque d’aboutir à notre remplacement par des post-humains » (18)



