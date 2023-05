Intelligence artificielle (IA) : quand votre règne arrive, entre espoirs et risques

L’être Humain dispose d’un incroyable organe particulièrement complexe qu’est le cerveau. Il est de façon incomparable très nettement supérieur et beaucoup plus économe en énergie que n’importe quel système informatique. Sauf que l’intelligence artificielle (I.A.), bien qu’un pur produit du cerveau pourrait atteindre ou dépasser l’humain dans tout ou la majorité de ce qui fait son intelligence.

Evolution explosive de l’intelligence artificielle, mais n’en serions nous pas seulement qu’à la préhistoire ?

Le dépassement de l’homme par la machine, tel qu’il a été conçu par le cerveau humain n’a concerné par le passé et ne concerne encore aujourd’hui que des domaines spécifiques de l’intelligence artificielle. Mais ces champs d’application spécifiques sont de plus en plus étendus et concernent bien des domaines qui étaient hier considérés comme l’apanage exclusif de l’humain. Par exemple, jouer aux échecs, conduire un véhicule, répondre à des questions, écrire des morceaux de musique, traduire un texte.

« Intelligences artificielles » ou méga-données, quand votre règne est arrivé pour le meilleur et le pire

L’intelligence artificielle est un fantastique outil quand il est au service de la santé, la technologie ou l’astrophysique. Mais dans de mauvaises mains, elle peut aussi servir à des fins criminelles ou à la désinformation. Et le pire n’est pas toujours là où on croit.

Aujourd’hui et nous n’en sommes qu’à un début, on est en mesure de confier des taches sélectives de décision aux robots. Qu’il s’agisse de la justice afin de désengorger les tribunaux, lorsque cela ne relève pas de décisions concernant des jugements dans des situations complexes où elles doivent être prises en « son âme et conscience ». Mais aussi, la médecine, l’enseignement, et bien que cela ne soit encore qu’au niveau expérimental ou par des applications très limitée, faire déplacer des véhicules sans chauffeur ou des drones-taxis sans pilote, voire faire voler des avions sans pilote, y compris faire fonctionner des usines sans aucune intervention humaine, l’intelligence artificielle s’est désormais invitée dans la vie humaine, avec toutes les conséquences que cela suppose.

La nouvelle révolution numérique par l’intelligence artificielle et ses applications illustre bien la mutation anthropologique que nous avons commencé à vivre

Faut-il rappeler qu’une nouvelle mutation anthropologique avec un nouveau type de société produit un nouveau type d’individu qui est amené aujourd’hui à agir souvent dans un contexte de vie de plus en plus incertain. Après la machine à vapeur et l’invention du moteur électrique avec la production d’électricité, suivi du moteur à explosion qui allait entraîner une modification en profondeur du rapport au travail, des déplacements, des relations sociales et du rôle de la femme, notamment à partir de la première guerre mondiale dans nos pays Européens où les société rurales de cette époque étaient encore fortement rurales. Ces découvertes successives avaient provoqué une mutation anthropologique en totale rupture avec les précédentes.

La nouvelle mutation anthropologique que vivent nos sociétés modernes est provoquée par la révolution numérique des intelligences artificielles ou méga-données. Avec le changement de statut des robots par internet et l’interconnexion entre eux, ce qui va s’amplifier avec l’informatique quantique et la 5 G. Ce ne sont pas les craintes et l’opposition d’une partie de la population qui stopperont, voire même freineront leur développement… A moins que n’intervienne d’autres paramètres que nous ne pouvons imaginer aujourd’hui, indépendamment des problèmes d’approvisionnement en métaux rares qui sont une ressource fossile, donc épuisable…

Exemple au quotidien très révélateur de cette nouvelle mutation anthropologique

Les nouvelles habitudes d’achat et de livraisons marquent une rupture dans nos comportements et dans ce domaine elles commencent aussi à traduire une réalité de la nouvelle mutation anthropologique. Il n’y a d’ailleurs pas que les habitudes d’achat qui sont concernées par la nouvelle mutation anthropologique résultant de la révolution numérique, il y a aussi le rapport au travail avec internet et l’interconnexion des robots entre eux. Outre le travail à distance (télétravail) qui est effectif aujourd’hui, on peut très bien imaginer une chaîne de montage de précision qui nécessite aujourd’hui de nombreuses « petites mains », entièrement robotisée de la gestion à la production et à l’acheminement des produits, contrôlée et télécommandée à distance par une seule personne.

Aujourd’hui, on peut tout se faire livrer, tout et n’importe quoi. Selon une étude de la Fevad publiée en février 2023, Le chiffre d’affaires global du e-commerce (produits et services confondus) a atteint 146,9 milliards d’EURos en 2022, en hausse de 13,8 % sur un an. Cela représente l’équivalent du chiffre d’affaires annuel du secteur automobile ou du BTP. Les ventes de produits en ligne ont reculé de 7 % par rapport à 2021, mais ont augmenté de 33 % par rapport à 2019. Le secteur des services a connu une croissance de 36 % par rapport à 2021, avec une progression de 50 % par rapport à 2019.Les sites de vente en ligne ont enregistré 2,3 milliards de transactions en 2022, en progression de 6,5 % par rapport à 2021.Le panier moyen s’élève à 65 euros, en hausse de 6,9 % par rapport à 2021.

En 2022, la croissance des sites de vente en ligne en France a continué, avec plus de 10 000 nouveaux sites actifs, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. On compte ainsi 207 000 sites marchands actifs à la fin de l’année 2022.

Cette croissance s’explique en partie par le contexte de la pandémie qui a poussé de nombreux commerçants à développer leur présence en ligne pour maintenir leur activité. Elle est également liée à l’évolution des comportements d’achat des consommateurs qui privilégient de plus en plus les achats sur internet. A lire égalent : https://www.francenum.gouv.fr/magazine-du-numerique/e-commerce-en-france-chiffres-cles-et-5-tendances-fortes .A noter que si en zone urbaine ou périurbaine, le problème de la livraison à domicile ne pose pas de difficultés particulières aux « cyberacheteurs », c’est plus compliqué en zone rurale où pour éviter bien des désagréments, la formule du point relais est à privilégiée, mais cela contraint à des déplacements pour récupérer le colis, d’où le besoin de se regrouper à plusieurs voisins, pour que l’un récupère également les commandes des autres afin de réduire les déplacements… Mais demain, avec le passage à un nouveau pallier de l’IA on peut imaginer qu’avec des drones, ces difficultés d’acheminement pour l’approvisionnement individuel des marchandises du e-commerce en zone rurales ne seront plus, bien que d’autres apparaîtront...

Des perspectives réjouissantes, ou peu réjouissantes ?

Les perspectives de développement d’une intelligence artificielle forte sont déstabilisantes. En effet, il se pourrait demain que presque plus aucune tâche humaine ne soit nécessaire, obligatoire pour la survie. Mais nous pourrions continuer à travailler, non plus par obligation, mais par choix. Nous pourrions aussi réfléchir aux moyens de supprimer la souffrance et l’ennui. mais il s'agit là d'une vision utopique un peu trop Idyllique et irréaliste, si on intègre les contraintes démographiques non maîtrisées avec leurs besoins et celles des ressources énergétiques et fossiles.

Il va de soi qu’une intelligence artificielle conceptualisée pour fabriquer à moindre coût énergétique sans impact climatique des objets indispensables à la vie quotidienne, peut simuler et interpréter non seulement ce qui est précis, clair et sans bavures, mais aussi le mensonge, le clair-obscur et l’approximation. Autrement dit, il n’est pas exclu d’envisager une machine aussi dénuée de conscience qu’un lave vaisselle soit capable de dialoguer avec vous du sens de la vie, puisse vous battre, mais aussi être battue à n’importe quel jeu, soit capable d’être votre aide la plus fidèle et efficace et comme tout ceci avec toutes les apparences de la conscience, mais les apparences seulement. Mais attention, une intelligence artificielle ayant un but apparaissant comme inoffensive aux humains pourrait aussi se révéler extrêmement dangereuse…

Recherche fondamentale sur l’intelligence artificielle secrète ou ouverte, publique ou privée ?

Certain(e)s, par définition qui se veulent très discret(e)s, estiment préférable un développement non public de l’intelligence artificielle, une sorte de « projet Manhattan » de l’intelligence artificielle. L’I.A. n’est pas l’arme nucléaire, du moins directement, mais mieux vaut prendre des précautions. Si les développements potentiels positifs sont innombrables, les recherches sont déjà plus interconnectées que jamais. Or, Sans nier la complexité de cette question, il est surtout nécessaire de faire jouer l’intelligence collective humaine dans la créativité des programmes pour donner le plus de chance possible à une intelligence artificielle utile née de l’humain.

Aujourd’hui, les plus grands spécialistes mondiaux de l’intelligence artificielle travaillent le plus souvent pour des sociétés privées, à commencer par les géants de l’informatique (Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Baidu), mais aussi les constructeurs automobiles et bien d’autres entreprises. Même si certains dirigeants d’entreprises peuvent avoir des buts louables, leurs actionnaires ont d’abord un but de profit. Pour avoir un caractère réellement collectif de ce travail et que la recherche pour une IA qui présente le moins de risques possible, il est urgent que des moyens publics y soient consacrés, notamment au niveau européen.

Le pire n’est-il pas envisageable ?

Le développement de l’intelligence artificielle comprend des risques, mais la réalisation de ces risques est très loin d’être une certitude. Toutefois on ne doit pas les sous estimer, car il y a des menaces de l’intelligence artificielle qui ne sont pas à négliger. A titre d’exemple, parmi les menaces de l’intelligence artificielle à laquelle l’humanité pourrait être confrontée, faute d’avoir pris toutes les mesures préventive dans la recherche et l’élaboration des algorithmes de recommandation des outils informatiques, de façon non exhaustive, on peut penser :

- Aux robots militaires : prendre le contrôle de robots ou armes à des fins criminelles. Une menace potentiellement très dangereuses mais actuellement difficile à mettre en œuvre, le matériel militaire étant généralement très protégé encore que...

- Escroquerie : vendre des services frauduleux grâce à l’intelligence artificielle en utilisant l'IA. Il y a légion d’exemples historiques notoires où des escrocs ont réussi à vendre de coûteuses fausses technologiques à de grandes organisations, y compris des gouvernements nationaux et l'armée.

- Corruption de données : modifier ou introduire délibérément de fausses données, par exemple, rendre un détecteur insensible aux armes ou encourager un algorithme à investir dans tel ou tel marché.

- Perpétrer des attaques à la fois spécifiques et massives, par exemple en utilisant l'IA pour sonder les faiblesses des systèmes avant de lancer plusieurs attaques simultanées.

- Aux drones : détourner des drones autonomes ou s'en servir pour attaquer une cible. Ces drones pourraient être particulièrement menaçants s'ils agissent en nombre dans des essaims auto-organisés.

- Refus d'accès : endommager ou priver des utilisateurs d'un accès à un service financier, à l'emploi, à un service public ou une activité sociale. Non rentable en soi, cette technique peut être utilisée comme chantage.

- Reconnaissance faciale détourner les systèmes de reconnaissance faciale, par exemple en fabriquant de fausses photos d'identité (accès à un smartphone, caméras de surveillance, contrôle de passagers...)

- Manipulation de marchés financiers : corrompre des algorithmes de trading afin de nuire à des concurrents, de faire baisser ou monter une valeur artificiellement, de provoquer un crash financier…Mais pour cela pas besoin de l’IA...

- L’intelligence artificielle peut aussi servir à modifier des données, par exemple pour effacer des preuves dans des enquêtes criminelles et tant d’autres menaces fussent-elles de faible intensité telles que fabriquer de faux contenus, comme des tableaux ou de la musique, pouvant être vendus sous une fausse paternité. Mais ce potentiel de nuisance demeure assez faible.

Pour conclure

L’intelligence artificielle est l’un des fondements de la nouvelle mutation anthropologique que nous vivons et le coeur de la 4 eme révolution industrielle, ainsi définie par les experts du forum économique mondial de Davos qui est en cours depuis le début des années 2010. Or, depuis cette période, il y a eu 3 élections présidentielles et législatives mais pendant les campagnes électorales et après, ce fut une ignorance totale de la part des responsables politique de ces problématiques et de leurs conséquences tant par rapport à la question de l’impact démographique que pourrait avoir certains risques majeurs de l’IA que celui des ressources en métaux rares. Incroyable !