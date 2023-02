Intelligence : vivre sans avoir vécu

L’intelligence permet de passer du bon sens au rationnel, du qualitatif au quantitatif, du doute aux certitudes (souvent fausses)… jusqu’à ne plus vivre.

Les architectes des pyramides ou de la vallée des Rois étaient-ils moins intelligents que ceux qui érigent des tours de nos jours ? Il n’est pas utile de répondre. Ce qui est certain c’est que le progrès, qui se mesure au degré de collectivisation d’une société, a conduit à une extraordinaire division du travail permettant de ne plus voir les esclaves.

Un cerveau donné capte d’innombrables signaux tant intérieurs qu’extérieurs, traite l’information pour délivrer une sensation, un sentiment, quelquefois une décision. La Raison pose des hypothèses, des axiomes, les vérifie quelquefois, avant que d’engendrer des théories qui décrivent une infime partie du réel. Les notions de Mal ou de Bien n’ont aucun sens à ce stade. Pourtant sans arbitraire, l’Homme est condamné aux errements.

Des tables de la Loi furent édictées pour aider l’Homme en quête de certitudes. Les préconisations, ne pas tuer, ne pas commettre l’adultère, ne pas voler, obéir à un seul maître, rendent plus aisées la vie en sociétés organisées. Les recommandations furent subséquemment sublimées en prêchant la quête de l’Amour, à la source de toutes les autres vertus.

La division des tâches ne peut pas s’accommoder du caractère essentiellement qualitatif de l’Amour : il doit donc disparaître, non pas tué mais enseveli.

Le bon sens est aboli en même tant que l’Amour pour laisser place aux 400 000 normes, 11 500 lois, 320 000 articles de loi, 130 000 décrets pour remplacer les quelques lignes des 10 commandements.

La vie intime n’est pas à l’abri de la bureaucrature. Le « Congé parental d’éducation » est non rémunéré mais il peut être utilisé sur le compte des acquis du « Compte épargne temps » qui lui l’est. Le « Compte épargne temps » est abondé en contrepartie de périodes de congé non prises. Tout Humain peut en bénéficier s’il justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, de l’arrivée de l’enfant adopté au foyer. Si le travail est partiel, la durée de celui-ci doit être au minimum de 16 heures par semaine. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants, il peut être prolongé pour prendre fin au plus tard au 6 ième anniversaire de l’enfant… … …

Il faut donc optimiser rationnellement sa vie, toute sa vie, sans rien laisser de côté, de multiples algorithmes vous aideront dans votre tâche.