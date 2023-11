Intensification du conflit Israël-Hamas : les cours du pétrole et de l’or flambent

Conflit Israël-Hamas : des rumeurs de cessez-le-feu diffusées le 27 octobre font baisser les cours du pétrole

La journée du vendredi 27 Octobre a été marquée par une avalanche de titres prématurés de « cessez-le-feu imminent » qui se sont révélés faux, du moins si l’on en croit tous les autres indicateurs, en particulier la situation sur le terrain et le fait que les frappes aériennes israéliennes n’ont fait que s’intensifier au cours des dernières 48 heures.

Les responsables israéliens ont rejeté ces faux départs.

Par exemple, la chaîne Al Jazeera, basée à Doha, semble vouloir présenter le Qatar comme le héros méconnu de la « paix » dans toute cette affaire, tout en affirmant que…

Selon des sources d’Al Jazeera, les négociations sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, menées sous la médiation du Qatar, « progressent et sont à un stade avancé ». – Al Jazeera

Pourtant, les sirènes de roquettes continuent de retentir dans le sud d’Israël ce 27 Octobre, et dans la bande de Gaza, les forces aériennes de l’armée israélienne tirent sur les QG et les sites du Hamas.

Qui plus est, des rapports indiquent qu’Israël a renforcé ses avertissements concernant l’évacuation de l’hôpital Al Shifa, qui est le plus grand complexe médical de Gaza.

Le correspondant de guerre régional Levent Kemal est largement cité :

« Des sources palestiniennes locales rapportent qu’Israël a notifié qu’il allait frapper toutes les unités de l’hôpital Shifa ». – Al Jazeera

Une série de déclarations publiques de l’IDF, vendredi, suggère fortement qu’Israël prépare une action militaire contre l’hôpital, affirmant que le Hamas place intentionnellement des sites militaires dans l’hôpital et sous le sol :

Traduction :

Le Hamas opère à l’intérieur et se cache sous le plus grand hôpital de Gaza. Ses priorités sont claires et la population de Gaza n’en fait pas partie.

Le Hamas a nié et condamné l’accusation israélienne d’utiliser l’hôpital comme un gigantesque bouclier humain :

Vendredi, le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que « les terroristes se déplaçaient librement dans l’hôpital Al-Shifa » de la ville de Gaza, ajoutant qu’il était utilisé pour gérer une partie du centre de commandement et de contrôle du Hamas. Le groupe palestinien a fermement démenti ces affirmations vendredi. « Nous affirmons catégoriquement la fausseté de l’histoire de l’occupation israélienne concernant l’utilisation de l’hôpital Al-Shifa à des fins militaires, ou la présence d’un dirigeant du Hamas dans cet hôpital », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Nous appelons l’ONU et les pays arabes et islamiques à intervenir immédiatement pour mettre fin à la folie des bombardements et de la destruction des installations médicales », ajoute le communiqué. – Middle East Eye

En bref, il y a eu beaucoup de grandes déclarations sur le front diplomatique au cours des dernières heures, mais rien ne s’est concrétisé – et les déclarations des FDI et du Hamas vont dans le sens contraire…

Traduction :

– Urgent | Sources d’Al Jazeera : Les négociations progressent rapidement pour parvenir à un cessez-le-feu et à un accord d’échange entre le Hamas et Israël, sous la médiation du Qatar.

– Euh, non

Comme nous l’avons noté précédemment, ces développements ne semblent pas du tout constituer une « trêve »…

Le pétrole commence à se remettre de l’effondrement du titre « Trêve imminente »…

***

Les prix du pétrole et de l’or étaient en baisse après une série de titres parus le 27 Octobre, suggérant qu’un cessez-le-feu dans la guerre entre le Hamas et Israël est imminent.

La chaîne Al-Jazeera, basée au Qatar, affirme, en citant des sources qu’elle n’a pas nommées, que les négociations menées sous la médiation du Qatar progressent « rapidement » en vue de parvenir à un accord de « cessez-le-feu » et à un accord d’échange d’otages entre Israël et le Hamas.

Les « primes de guerre » s’échappent de l’or…

… et le pétrole perd ses gains après avoir augmenté dans la nuit alors que les États-Unis ont mené des frappes sur deux installations liées à l’Iran en Syrie, ravivant les craintes des investisseurs d’un conflit plus large et perturbant les approvisionnements en brut…

Toutefois, si l’on replace l’évolution du pétrole dans son contexte…

… suggère que le marché du pétrole ne croit pas totalement à ce qui est annoncé.

Cela ne semble pas très « cessez-le-feu » …

Traduction :

Il s’agit des frappes les plus lourdes que j’ai vues contre le nord de Gaza depuis le début de la guerre.

Par ailleurs, et peut-être surtout, Reuters rapporte que le Qatar a dit aux États-Unis qu’il était prêt à reconsidérer la présence du Hamas sur son territoire, a déclaré vendredi un haut fonctionnaire américain, une fois que la crise concernant les dizaines d’otages enlevés par le groupe militant aura été résolue.

L’accord, qui a été rapporté pour la première fois par le Washington Post, a été conclu lors d’une réunion entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et l’émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, lorsque le plus haut diplomate américain était en visite à Doha au début du mois d’Octobre, a déclaré le fonctionnaire.

Samedi 28 Octobre, les forces terrestres israéliennes étendent leurs opérations : l’or et le pétrole flambent

En début d’après-midi, le porte-parole de l’armée israélienne (IDF) a confirmé que les forces terrestres étendaient leurs opérations ce soir et que les habitants de Gaza étaient invités à évacuer immédiatement le nord et à se rendre dans le sud de la bande de Gaza.

« Les forces terrestres étendent leurs activités ce soir », a affirmé l’IDF. – The Times of Israël

Vous trouverez ci-dessous la suite de la déclaration du porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari :

« L’armée de l’air frappe des cibles souterraines de manière très significative », déclare-t-il, ajoutant que les forces terrestres « étendront » leur activité ce soir. Au cours des deux derniers jours, les forces d’infanterie et les chars de l’IDF ont mené des raids limités dans la bande de Gaza. Hagari déclare que les FDI continueront à frapper la ville de Gaza et les zones environnantes dans le nord de la bande de Gaza, et renouvelle son appel aux Palestiniens pour qu’ils évacuent vers le sud de la bande de Gaza. « Nous sommes prêts à nous défendre dans tous les domaines. Nous agissons pour protéger les intérêts de l’État d’Israël en matière de sécurité », déclare-t-il. – The Times of Israël

Actuellement, de larges pans de Gaza sont privés d’électricité, d’eau, de nourriture ou de fournitures médicales facilement accessibles.

Les hôpitaux disent qu’ils en sont à leurs derniers lots de carburant pour faire fonctionner les générateurs. L’hôpital Al Shifa, le plus grand de Gaza, est menacé d’attaques aériennes.

Traduction :

Pas de nourriture, pas d’eau, pas de carburant, pas de communication, pas d’internet ce soir à Gaza.

La Compagnie Palestinienne des Télécommunications a confirmé « l’arrêt de toutes les communications et de tous les services Internet » dans la bande de Gaza.

Le « moment présent » et l’anticipation de l’invasion terrestre effraient les marchés, le pétrole et l’or grimpant…

L’or s’arrache…

De l’avis général, les dernières heures ont été marquées par le plus violent barrage de frappes aériennes sur Gaza depuis le début de la guerre, à la suite de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.

Al Jazeera en direct :

Il est clair que les FDI sont entrées dans la phase suivante des opérations de combat, c’est-à-dire un assaut terrestre complet, alors que les bombardements aériens lourds se poursuivent.

Mais les responsables israéliens ont qualifié ces dernières heures cette opération de nouveau raid « élargi ».

La Maison-Blanche de Joe Biden fait maintenant mine de vouloir une approche plus « humanitaire » et a demandé à Israël de ne procéder qu’à des frappes « chirurgicales » et de permettre à la bande de Gaza d’avoir accès à l’aide.

Des preuves de tirs de chars et d’armes légères à la frontière se font jour, après que l’IDF a confirmé que les forces terrestres entraient dans la phase suivante de leurs opérations.

Le Times Of Israel rapporte que « les Palestiniens affirment que des chars israéliens échangent des tirs avec des hommes armés à l’intérieur de la bande de Gaza ».

Par ailleurs, d’autres analystes régionaux rapportent que « des missiles antichars ont été tirés sur les forces israéliennes qui sont entrées dans la bande de Gaza ».

Les dirigeants du Hamas ont répondu par un « appel aux armes » pour Gaza et la Cisjordanie.

Depuis, des rapports font état de grandes manifestations nocturnes de la part des Palestiniens dans les territoires.

Le sort de plus de 220 otages israéliens et étrangers est en suspens, et des rapports suggèrent que les États-Unis cherchent toujours à maintenir le processus de négociation, même si Israël envahit le territoire.

Traduction :

Images diffusées par le groupe terroriste Hamas d’affrontements intenses après qu’Israël a lancé des opérations terrestres à l’intérieur de la bande de Gaza.

Ci-dessous, l’engagement présumé entre le Hamas et les forces de chars israéliens à la frontière :

Traduction :

Les brigades palestiniennes al-Qassam tirent un ATGM sur un char israélien Merkava dans le nord de l’Europe. Bande de Gaza.

John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, a déclaré à ce sujet :

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous voulons que les otages soient libérés », a-t-il déclaré. « Les États-Unis offrent des conseils militaires », a ajouté M. Kirby. « Mais en fin de compte, a-t-il dit, Israël prendra ses propres décisions sur le champ de bataille et en répondra. » « Ils doivent mettre en œuvre la stratégie qu’ils ont élaborée, d’un point de vue opérationnel et tactique », a-t-il déclaré. – Washington Post

Le correspondant de Fox News près de la frontière a publié une vidéo montrant de violents échanges de tirs de mitrailleuses…

Traduction :

Tirs de mitrailleuses le long de la frontière entre Israël et Gaza.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des derniers titres de l’actualité :

LES ÉTATS-UNIS NE TRACENT PAS DE LIGNES ROUGES POUR ISRAËL : KIRBY

LES ÉTATS-UNIS CRAIGNENT QU’UNE INVASION NE FASSE ÉCHOUER LES NÉGOCIATIONS SUR LES OTAGES : WAPO

LES ÉTATS-UNIS DEMANDENT À ISRAËL DE NE PAS ENVAHIR LA RÉGION DE GAZA : WAPO

LES ÉTATS-UNIS DEMANDENT DES OPÉRATIONS PLUS « CHIRURGICALES » À GAZA : WAPO

LE CONSEILLER DU PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN REGEV : NOUS ACCENTUONS LA PRESSION SUR LE HAMAS, NOS OPERATIONS MILITAIRES SONT EN COURS – FOX NEWS

LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËLIENS DÉCLARENT À ABC QUE LES OPÉRATIONS DE CE SOIR NE SONT PAS UNE OFFENSIVE DE GRANDE ENVERGURE

Traduction :

Une plateforme de renseignement électromagnétique RC-135V « Rivet Joint » (HOMER42) de l’armée de l’air américaine se dirige actuellement vers la côte israélienne.

De nouvelles preuves de tirs de chars à la frontière :

Traduction :

Je suis en train d’envoyer un SMS à une source palestinienne à l’intérieur de Gaza. Il utilise une carte SIM américaine qui, selon lui, capte Cellcom, un réseau israélien. Regardez les tirs de chars derrière nous pendant le reportage.

Pendant ce temps, aux Nations Unies à New York :

Traduction :

L’ONU APPROUVE LA RÉSOLUTION DU CESSEZ-LE-FEU.

Au milieu de la plus grande escalade de la guerre, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté à une écrasante majorité une résolution pour « un cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et soutenable » 120 pays ont voté pour 14 contre 45 se sont abstenus. Source : ONU

