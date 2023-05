Interview complète et inédite d’Elon Musk pour CNBC : scandale, conspirations et lutte pour la liberté d’expression

Musk n’a pas mâché ses mots

Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, s’est entretenu pendant une heure avec David Faber de CNBC mardi 16 mai, à la suite de l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla 2023 qui s’est tenue à Austin, au Texas.

Parmi beaucoup de sujets, Elon Musk a fait part de ses réflexions.

Les accusations de la gauche concernant ses tweets, qui ont été critiqués comme donnant du crédit à des conspirations sur George Soros, et une récente fusillade de masse à Allen, au Texas, l’ont poussé à répondre très clairement :

« Je dirai ce que je veux, et si la conséquence de cela est de perdre de l’argent, qu’il en soit ainsi. »

Cela a manifestement déplu aux détracteurs de Musk, qui ne comprennent pas comment quelqu’un qui espère recevoir des fonds publicitaires importants (et donc être redevable aux plus grandes entreprises américaines via le canal publicitaire) peut dire ce qu’il pense.

Bethany McLean déclare à propos de Musk :

« Elon Musk ressemble à un enfant gâté lorsqu’il parle de liberté d’expression. » « Si vous dirigez une entreprise qui dépend des annonceurs, vous devriez peut-être y penser un peu différemment et Musk semble tout à fait réticent à faire cette distinction. ».

En clair, si vous dirigez une entreprise qui dépend des annonceurs, vous ne pouvez pas dire quelque chose que vos annonceurs désapprouvent.

Ce qui est bien évidemment, une autre façon d’être soumis à la censure de l’establishment, et c’est la raison pour laquelle les grands médias sont toujours silencieux lorsque certains intérêts sont en jeu — qu’il s’agisse de généreux annonceurs comme Pfizer, l’État profond, Biden, ou bien Clinton, etc.

Musk a défendu ce que Faber a qualifié de « théories du complot » en répliquant que nombre de ces « théories du complot se sont avérées », et a cité l’histoire de la suppression de l’ordinateur portable de Hunter Biden, qui était un exemple « d’ingérence électorale ».

« Elon Musk parle de l’histoire du portable de Hunter Biden “c’est de l’ingérence électorale”.

Naturellement, la question de savoir si Musk a appelé George Soros « Magnito » a été soulevée.

Faber, incongru, demande d’où vient ce tweet. Ce à quoi Musk répond : « C’est mon opinion ».

Faber insiste alors : « Pourquoi le partager » si cela peut conduire à une baisse des revenus/ventes ? Vos tweets « nuisent à l’entreprise » ?

Musk répond avec une citation tirée de Princess Bride :

« Offrez-moi de l’argent, offrez-moi du pouvoir, je m’en fiche. ».

La triste réalité, c’est que tous les pairs de Musk dans le monde des médias, qui ne sont pas indépendamment riches et qui se soucient de l’argent (et du pouvoir), seront volontiers des agents de relations publiques pour leurs sponsors publicitaires, prétendant être des médias indépendants.

Quel avenir pour Twitter ?

Comment a-t-il réussi à prendre le contrôle de Twitter jusqu’à présent et va-t-il gérer ce qui l’attend ?

Elon Musk a déclaré que la fonction « Community Notes » de Twitter avait coûté à Twitter 40 millions de dollars.

Cette décision est intervenue à la suite d’une réduction d’annonces de deux grands clients, alors qu’ils avaient reçu des commentaires provenant de leurs communautés respectives, et que les accusations de publicité mensongère ont fusé.

Il a également affirmé qu’au moment de l’acquisition, Twitter disposait d’un flux de trésorerie annuel négatif de 3 milliards de dollars et d’un milliard de dollars en banque.

Elon Musk ajoute :

« L’analogie que j’utilisais, c’était d’être téléporté dans un avion qui se dirige vers le sol en piqué, avec les moteurs en feu et les commandes qui ne fonctionnent pas. ».

Musk a déclaré avoir voté pour Biden, mais a laissé entendre qu’il n’était pas satisfait de son choix et déclare ouvertement :

« J’aurais souhaité que nous ayons juste un être humain normal comme président. ».

L’élection de 2020 a-t-elle été volée ?

Musk a répondu par la négative, et a rétorqué qu’il y avait certainement eu des fraudes électorales, selon certaines sources.

« Dans l’interview avec David Faber, Elon Musk, a fait une déclaration importante en exprimant sa conviction que l’élection de 2020 n’a pas été volée. Cette déclaration va à l’encontre des affirmations de certains qui allèguent une fraude. »

M. Musk a même critiqué Bellingcat, la façade évidente de la CIA.

Que penser de la récente fusillade au Texas ?

M. Musk déclare que le tireur avait été « décrit à tort comme un suprémaciste blanc ».

La société qui en est à l’origine est Bellingcat.

Savez-vous qui est Bellingcat ? Une entreprise qui fait des opérations psychologiques.

Quant à Twitter et aux licenciements historiques qui y ont eu lieu, Musk a déclaré en faisant référence à plus de 6 000 suppressions d’emplois :

« Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. »

De manière intéressante, malgré les nombreux appels à la fin de Twitter, étant donné qu’il était définit qu’il n’y a aucune chance pour l’entreprise de survivre avec 80 % de ses employés licenciés, Twitter a réussi à devenir plus léger et plus performant, mettant en évidence l’ampleur épique du gonflement des effectifs dans la Silicon Valley au cours de la dernière décennie.

« Les temps désespérés appellent des mesures désespérées », a déclaré Elon Musk mardi à propos des licenciements de plus de 6 000 personnes chez Twitter.

M. Musk a ajouté qu’il pensait que Twitter devait maintenant embaucher davantage de personnes et éventuellement « réembaucher certaines des personnes qui ont été licenciées ».

De ChatGPT à Twitter, son implication dans l’entreprise OpenAI

Il a déclaré à propos d’OpenAI qu’elle n’existait que parce qu’il souhaitait une alternative non commerciale à la domination croissante de Google dans le domaine de l’IA.

Il s’est dit déçu que l’entreprise ait abandonné ses racines non lucratives.

Il a ajouté qu’il n’était plus ami avec le cofondateur de Google, Larry Page.

« La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est que Larry m’a traité de « spéciste » parce que je suis favorable à la conscience humaine plutôt qu’à la conscience de la machine. ».

« Elon Musk a affirmé mardi qu’il était “la raison d’être d’OpenAI”, citant son investissement passé dans l’entité, et que Microsoft exerçait un contrôle sur la société d’IA, une affirmation fermement démentie par le PDG de Microsoft, Satya Nadella. ».

Ses opinions et ses habitudes en matière de travail et de productivité.

Il ne prend que deux ou trois jours de congé par an, travaille sept jours sur sept et dort six heures par nuit.

Il estime également qu’il est moralement inacceptable que les membres de la « classe des ordinateurs portables » plaident en faveur du travail à domicile alors que les travailleurs des services, comme ceux qui travaillent dans les usines, doivent toujours se présenter en personne.

« Je dirais juste, vous savez, de suivre en quelque sorte leur intuition et ce qu’ils trouvent intéressant à faire ou épanouissant de faire », a déclaré Elon Musk mardi lorsqu’on lui a demandé quels conseils de carrière il avait pour ses enfants. « Qu’ils essaient d’être aussi utiles que possible au reste de la société ».

La capacité de Tesla à survivre

Elon Musk a déclaré que les 12 prochains mois seraient difficiles pour Tesla d’un point de vue macro-économique en raison de la hausse des taux d’intérêt qui pèse sur les budgets des consommateurs.

Il ajoute que Tesla pourrait tirer parti des « informations en temps réel sur la demande » pour ses voitures afin d’ajuster les prix de manière efficace.

M. Faber a demandé ce qu’il adviendrait de l’économie mondiale si la Chine prenait le contrôle de Taïwan :

« L’économie chinoise et le reste de l’économie mondiale sont comme des “siamois”. Ce serait comme essayer de les séparer. C’est dire la gravité de la situation. Et c’est en fait pire pour beaucoup d’autres entreprises que pour Tesla. Je veux dire que je ne sais pas où vous allez trouver un iPhone, par exemple. ».

Enfin, lorsque le sujet de la Fed a été abordé, Elon Musk a jugé qu’elle sera trop lente à baisser les taux d’intérêt si l’économie ralentit, ce qui nuira à la demande des consommateurs.

Selon ses mots :

« On peut considérer la hausse des taux d’intérêt de la Fed comme une sorte de pédale de frein pour l’économie, franchement. »

« Elle rend beaucoup de choses plus chères. Si le paiement de votre voiture ou l’hypothèque de votre maison prend plus de place dans votre budget mensuel, vous avez moins d’argent pour acheter d’autres choses. ».

« On peut considérer l’augmentation du taux d’intérêt de la Fed comme une sorte de coup de frein à l’économie, franchement », a déclaré Elon Musk mardi. « Cela rend beaucoup de choses plus chères ».

Pour comprendre un peu mieux le personnage d’Elon Musk, visionnez la brillante analyse de Laurent Ozon qui nous a fait l’honneur de répondre à nos questions dans un entretien sur la chaîne :

Source : ZeroHedge

