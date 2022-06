Islam : un graffiti ne devrait pas dire ça

Faustine Balmelle-Delauzun se présente sur sa biographie du réseau de l’oiseau bleu comme une « Militante engagée pour les quartiers pop et contre la pauvreté | Solidarité et écologie| Élue @lillefrance et @MEL_Lille avec @GenerationLille ». Elle arbore sur son identifiant le drapeau ukrainien et le V de la victoire que s’est approprié NUPES, cette alliance électorale menée aux joutes législatives par son conducator Jean-Luc Mélenchon. Elle a subi un désagrément manifeste le 11 juin au soir : sa porte a été ornée d’un graffiti de 3 mots : « l’islam tue » et elle a commis un pépiement rageur orné d’une photo :

En tant que citoyen respectueux de la propriété d’autrui et conscient de la destination universelle des biens, je ne peux que m’indigner avec elle de cette dégradation. Mais ma solidarité aurait été identique si l’inscription avait été par exemple « le climatoscepticisme vaincra » ou « vive Macron » ou « amnistie et immunité pour la fraude fiscale » ou encore « abolition de la démocratie ». Que les slogans soient pertinents ou impertinents, il ne faut pas dégrader le bien d’autrui, point final.

Adrien Quatennenns s’est cru obligé de pépier en réponse : « La dégénérescence de la pensée. Honteux et révoltant. Soutien total @F_Balmelle. » Aurait-il perdu une occasion de se taire ? Oui. Dire le vrai, le fait établi, ce n’est que le prérequis indispensable pour pouvoir penser. Parce que l’Islam tue. C’est un fait. Par exemple, c’est par la Charia, loi en vigueur en Arabie Saoudite, qu’ont été condamnés à la peine capitale 81 personnes puis qu’elles ont été exécutées le 15 mars dernier. C’est le groupe djihadiste Iswap qui est tenu pour responsable de l’attentat contre la paroisse Saint François d’Owo au Nigeria. Plus près de nous, Yvan Colonna a été tué par un djihadiste et le Dr. Alban Gervaise a été égorgé le 10 mai dernier « au nom d’Allah », même si le parquet refuse de qualifier ce dernier attentat de terroriste. La litanie pourrait être lassante, interminable. Parfois même, les attentats sont commis par des musulmans contre des musulmans. Mais chassez ce réel que je ne saurais voir diront ceux qui courtisent les suffrages des musulmans en France…

Bien sûr, il est possible d’être plus nuancé qu’un simple « l’islam tue ». Dire que les assassinats et exécutions justifiés par l’Islam pour certains musulmans ne le sont pas pour d’autres. Dire que toutes les formes d’islam ne tuent pas. Corriger le graffiti en « des islams tuent, pas tous » pour être irréprochable dans l’expression. Mais sans céder sur la vérité : l’islam est invoqué par des bourreaux musulmans pour justifier de tuer.

La dialectique habituellement en vigueur à gauche et dans les médias ayant pignon sur rue prévoit que le terrorisme commis au nom d’Allah par des musulmans n’a rien à voir avec l’islam. Elle a du plomb dans l’aile, mais il lui reste tout de même quelques promoteurs, pour des raisons électorales. Qu’il soit ici martelé qu’en l’absence de réactions d’exclusions unanimes et résolues de l’ensemble des musulmans à chaque attentat, cette affirmation ne saurait être autre chose qu’un mantra dont le pouvoir magique reste à prouver. La différence entre un musulman qui commet un attentat et celui qui n’en commet pas est une différence de degré, pas de nature.

Laissons Faustine Balmelle-Delauzun vomir tranquille, mais pas sans lui indiquer que musulman n’est pas une race, et que son #RacisteDégage est par conséquent hors-sujet. En outre, la suite du slogan #PasDeFachosDansNosQuartiers, c’est « pas de quartier pour les fachos ». Soit littéralement un appel au meurtre en raison d’une différence d’opinion. Bref, la gauche humaniste et tolérante si bien illustrée par les antifas d’opérette qui pourrissent la vie politique avec leur violence, mais bénéficient de tant d’indulgence de la part des élus et des juges islamogauchistes.

