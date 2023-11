Israël : comment repousser ses frontières pour agrandir ce pays ?

Il suffit de faire la guerre au voisin, cette bonne vieille méthode de colonisation !

Pour plaider leur cause auprès de l'ONU, les sionistes ont demandé "une terre pour un peuple sans terre, sur une terre sans peuple" ; pour en faire un refuge pour les juifs d'Europe qui fuyaient le nazisme et les crimes d'Hitler.

L'ONU dominée alors par les Occidentaux, les pays "arabes" n'ayant pas droit au chapitre, étant en majorité sous "tutelle" des empires coloniaux franco-anglais ; vont saisir l'occasion pour absoudre leur lâcheté face à Hitler ; et décident de partager la Palestine en deux : un territoire pour les "arabes" et un territoire pour les "juifs", sans plus de précision, laissant la porte ouverte à toutes les manœuvres pour les sionistes pour en dessiner les frontières à leur guise

Pour les Occidentaux, ce sera une occasion de racheter à peu de frais leur faute, en accordant une terre aux juifs d'Europe qui ne leur coûte rien ; puisqu'ils le font au détriment d'un peuple qui n'y est pour rien dans la persécution des juifs par les nazis !

La Palestine, ou ce qu’il en reste, 75 ans après la création de l’Etat d’Israël

Une fois obtenu le partage de la Palestine, à la faveur d'une prétendue guerre de libération, faite par les juifs d'Europe, les sionistes vont proclamer l'Etat d'Israël en 1948 et commencer à en dessiner les frontières.

Pour cela, ils vont instrumentaliser pogromes shoah et holocauste , jouant à outrance la victimisation des juifs et culpabilisant les Occidentaux, pour les dissuader de critiquer Israël qui va finir par se croire au-dessus des lois !

Leur stratégie sera la guerre au prétexte de "sécuriser Israël", à fin d'agrandir leur Etat.

Pour les sionistes, tous les moyens sont bons et tous les prétextes aussi pour créer les conditions d'une guerre. D'abord avec les "arabes" qui contestent l'injustice faite aux Palestiniens, puis avec les Palestiniens qui se révoltent contre leur sort d'éternels réfugiés. Quitte à fomenter les soulèvements et à diviser les Palestiniens, pratiquant la règle "diviser, pour mieux régner" ; jusqu'à marginaliser l'OLP, pourtant disposée à signer les accords de paix d'Oslo, pour lui préférer les Frères musulmans du Hamas qu'ils ont soutenus et financés, pour bloquer tout processus de paix, selon le "stratège" Netanyahu.

Ainsi, d'une révolte à l'autre, d'une escarmouche/intifadha aux attaques épisodiques , les sionistes vont grignoter un peu plus chaque fois, les territoires accordés par l'ONU aux Palestiniens.

Or l'armée israélienne est très vite devenue la 5éme puissance militaire au monde, grâce au soutien inconditionnel de la 1ere puissance mondiale, les EU qui les financent et les équipent en matériels militaires, arme nucléaire comprise.

Ce qui fait que les guerres dont se prévalent les sionistes pour "se défendre" et "sécuriser Israël", sont des guerres asymétriques de type colonial, pour pousser toujours un peu plus les frontières d'Israël dans les territoires palestiniens.

Comment s'étonner qu'au bout de 75 ans de conflit, Israël ait réduit à peau de chagrin le territoire palestinien ?

Le soutien américain à Israël s'explique entre autre, par l'existence d'une communauté juive américaine importante attachée à Israël et qui vote comme un seul homme ; mais aussi par l'existence d'une communauté évangélique américaine, au sionisme messianique , attachée elle aussi à Israël, composée de plus de 85 millions, qui vote aussi comme un seul homme, et qui veut protéger Jérusalem où le Messie est attendu.

Cela fait deux bases électorales importantes pro-israéliennes, que courtisent les Républicains mais aussi les Démocrates.

D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que les ministres des Affaires Etrangères américaines sont souvent enfants de juifs d'Europe persécutés par Hitler. Car qui mieux qu'eux pour collaborer avec les sionistes israéliens originaires d'Europe eux aussi, que d'avoir à ce poste un juif ashkénaze , pour veiller aux intérêts d'Israël et lui assurer un soutien inconditionnel et total.

Quant à Antony Blinken , il soutient les " Accords d'Abraham " mis en place par son prédécesseur en accord avec Benjamin Netanyahu ; et tente de rallier les pays "arabes" pour les ratifier, reconnaître Israël et normaliser leurs relations avec cet Etat.

Or les pays "arabes" qui ont normalisé leurs relations avec l'Etat hébreux (Turquie, Egypte, Bahreïn, EAU, Maroc, Soudan, ...), égoïstement ont "oublié" la cause palestinienne ; puisqu'il n'ont posé aucune condition pour que Israël reconnaisse un Etat palestinien libre et indépendant, dans les nouvelles frontières de 1967 que lui reconnaît l'ONU après la guerre des six jours qui a couté aux Palestiniens la perte d'une grande partie des territoires octroyés en 1947.

Ainsi, le 7 octobre 2023, sera le nouveau prétexte pour une épuration ethnique et pour chasser massivement les Palestiniens de la bande Gaza . Tsahal a déjà détruit le nord de Gaza et continue de bombarder le sud de cette bande, qu'il va finir par occuper militairement pour y faire ce qu'Israël a fait de la Cisjordanie : installation de nouvelles colonies, prélude à une annexion pure et simple de ces territoires palestiniens.

On comprend mieux pourquoi le machiavélique Netanyahu répète avec cynisme, qu'il est en "guerre" contre le Hamas, celui-là même qu'il soutenait et instrumentalisait pour lui donner l'occasion de lui faire la guerre, à fin de "récupérer" la bande de Gaza, cette prison à ciel ouvert, sous contrôle exclusif d'Israël ; et d'en faire la nouvelle "prise de guerre" pour Israël.

Une stratégie bien rodée depuis la fumeuse guerre de libération des sionistes en 1948, synonyme de "nakba/grande catastrophe" pour les Palestiniens ; et qui fut un prétexte pour terroriser, massacrer, tuer et chasser les Palestiniens pour récupérer leurs maisons et leurs terres.

Bientôt l'objectif des sionistes messianiques sera atteint si la communauté internationale les laisse faire : reconstituer le mythique grand Israël biblique, mettant la loi de Dieu au-dessus de celle des hommes A moins qu'un nouvel ordre mondial rebatte les cartes ... Dommage pour les Palestiniens de n'avoir pas écouté Bourguiba , quand il leur conseillait d'accepter ce que l'ONU avait décidé en 1947 ; quitte à poursuivre les négociations pour prendre d'avantage de territoires ; puisqu'il n'y avait pas de frontières clairement établies par les "décideurs" ! Ils auraient économisé tant de souffrances et tant de morts pour rien, durant 75 années de galère ; puisqu'au final ils seront renvoyés chez leurs "frères arabes", comme le projettent les sionistes ; et leurs territoires, ou ce qu'il en reste, seront rattachés à Israël comme "prise de guerre" que les EU & l'UE s'empresseront de reconnaître comme telle, comme ils avaient reconnu les nouvelles frontières d'Israël après la guerre des six jours de 1967 !