Israël et les Arabes  : une nouvelle réalité stratégique

Il est indéniable que le Moyen-Orient subit une profonde transformation qui reflète les changements plus larges et plus profonds de l’ordre mondial actuel. La région est en pleine mutation, et le vocabulaire qui a longtemps prévalu, comme « l’ennemi israélien, » est en train de changer dans certains pays et a déjà changé dans une partie importante de la région.

La vision arabe traditionnelle associée à Israël depuis des décennies s’estompe progressivement et est remplacée par une vision plus naturelle, quoique pas par une acceptation totale. Mais les choses évoluent dans cette direction. Je parle ici à partir de l’opinion publique de plusieurs pays arabes. Je ne généralise pas.

Je ne dis pas que les choses ont complètement changé. Mais le dépassement de l’image traditionnelle que les gens ont d’Israël et la dynamique qui œuvre dans ce sens est une grande réussite qualitative rendue possible par les accords de paix que les EAU ont signés avec Israël en août 2020.

L’Égypte et la Jordanie ont normalisé leurs relations officielles avec Israël depuis 1979 et 1994 respectivement, et l’accord d’Oslo entre l’Autorité palestinienne et Israël a été signé en 1993. Cependant, on ne peut nier que ces accords n’ont pas apporté l’état officiel de paix dans les rues. Ceci est dû à de nombreuses raisons et considérations que nous pouvons tous connaître.

Mais l’avantage des accords d’Abraham est qu’ils ont immédiatement touché le pouls des sociétés des pays qui les ont signés, comme les Émirats arabes unis et le Royaume de Bahreïn, principalement parce que les accords ont bénéficié des expériences passées et se sont concentrés sur l’économie, le tourisme, les investissements et tout ce qui établit des relations normales entre les pays.

Dans ce contexte, je n’ai pas été surpris que le Premier ministre israélien Naftali Bennett, lors de sa récente visite à Manama, ait appelé à forger des « alliances » entre Israël et les pays arabes.

La première visite officielle d’un Premier ministre israélien dans le Royaume, ainsi qu’une rencontre avec le roi Hamad bin Isa Al Khalifa et le prince héritier et Premier ministre Salman bin Hamad Al Khalifa, ont donné lieu à des discussions approfondies avec les responsables bahreïnis sur l’exploitation des avantages comparatifs de la situation géographique des deux pays pour faciliter la circulation des marchandises entre l’Asie et l’Europe.

On peut dire que l’aspect militaire et sécuritaire de la visite de Bennett à Bahreïn ne peut être ignoré, car les deux pays sont confrontés aux mêmes menaces. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu’il ne constitue pas la base des relations bilatérales, ou du moins qu’il n’occupe pas la majeure partie de la réflexion stratégique.

Malgré les provocations auxquelles le Royaume de Bahreïn a fait face de la part de son voisin iranien, il n’a pas établi de relations formelles avec Israël pour contrer ces provocations. Ces orientations souveraines doivent être évaluées dans une perspective stratégique plus large qui ne se limite pas à une seule variable. La région, comme le monde entier, est en mutation.

Franchement, je ne comprends pas pourquoi certaines parties régionales dénoncent l’alignement des pays du CCG sur leurs intérêts stratégiques, d’autant plus que ceux qui le font. L’Iran, par exemple, dans la poursuite de ses intérêts, s’engage dans un dialogue avec la partie même qu’il désigne à plusieurs reprises comme le « Grand Satan. »

Les États-Unis, partenaire stratégique de confiance de plusieurs pays de la région, participent également aux négociations à Vienne, même si les pays de la région émettent diverses réserves sur l’accord avec l’Iran, dont l’ancienne administration du président Trump s’est retirée en 2018.

Il est fort probable que les mêmes lacunes, problèmes et inconvénients subsistent si de nouvelles garanties sont disponibles conformément à la vision américaine des négociations. Il est clair que la reprise de l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran est imminente, et que la menace des milices soutenues par l’Iran qui éclosent dans plusieurs pays de la région augmente aussi dangereusement.

Compte tenu de toutes ces dynamiques, il est évident que les règles du jeu dans la région changent ; de nouvelles structures de coopération et même d’alliance apparaissent pour contrer les menaces et protéger la sécurité et la stabilité des États.

Ce qui reste problématique, cependant, c’est la tentative d’imposer une opinion, d’exercer une influence et de dominer les politiques des autres par un sentiment de supériorité, ce qui empêche une compréhension et une prise de conscience objectives du contexte des événements et des développements actuels.

De façon réaliste, personne dans les pays du CCG ne veut aggraver la situation ou réchauffer l’atmosphère. Ces pays ont simplement des projets de développement ambitieux pour apporter plus de prospérité et de bien-être à leur population.

Qu’il y a une grande ruée vers les projets de développement dans les pays de la région. Cela crée un état de concurrence ou d’intégration positif et souhaitable qui profite non seulement aux habitants de la région, mais qui diffuse également les retombées économiques dans de nombreux pays du monde. Ces projets offrent des possibilités de création d’emplois à l’étranger et de nouvelles opportunités d’investissement, d’exportation, d’importation et de grands volumes d’échanges.

Il est absurde de prétendre aujourd’hui que les relations des États du CCG avec Israël visent un camp ou l’autre, ou que des alliances militaires sont en préparation. Mais il est certain qu’un projet de sécurité et de stabilité régionales se dessine, fondé sur la paix, la coexistence, la tolérance et l’acceptation de l’autre.

Il s’agit d’une véritable arme qui, malgré tous les obstacles, est capable de déplacer tous les projets de propagation de l’hostilité, de l’agitation, du chaos et des troubles dans notre région. Les peuples de toute la région, sans exception, veulent vivre en paix.

Ceux qui croient le contraire devraient revenir à la raison au lieu de continuer à gaspiller des ressources sur des illusions qui ne peuvent être vendues qu’aux marchands de guerre, aux vendeurs de slogans et de faux rêves.