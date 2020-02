Israël-Palestine : Solution ’’à Deux États’’ de l’Union Européenne ? Ou bien Solution ’’à deux Souverainetés’’ du Président Macron ?

Suite au honteux plan 'de Paix' Américain, les lignes bougent : Le Président Macron, dans des confidences au Figaro (5), semble abandonner l'idée de ''deux États'' et avance l'idée de ''deux souverainetés''. Une Souveraineté sans État, voilà qui ressemble à une ''Réserve Indigène'' comme il se pratique au Brésil et aux USA... En parallèle, l'Union Européenne préparait une Résolution qui était critique vis-à-vis du 'Plan US', et qui demandait à Israël de renoncer à sa récente intention déclarée d'annexion en Cisjordanie. Un Article du Times of Israël (2) nous rapporte que : > Le ministère israélien des Affaires étrangères aurait exercé de fortes pressions sur les gouvernements européens contre cette résolution de l'UE. > Au moins six États-membres de l'UE auraient choisi de s'opposer au projet de Résolution de l'U.E. L'article cite quatre de ces opposants. A la suite quoi, côté Union Européenne, le Haut Représentant/ Vice Président Josep Borrel fit une déclaration (1) que voici in extenso :

image : recyclage d'une affiche écologiste artisanale (langage populaire). Traduction : « Le moment est venu de réparer le Monde » ou bien « Il est temps de remettre de l'ordre dans le Monde » ou bien « C'est le moment de débloquer le Monde »

« L’Union européenne est pleinement engagée en faveur du partenariat transatlantique et accorde une grande importance à tous les efforts déployés pour aider à trouver un règlement pacifique au conflit israélo-palestinien. L’UE rappelle son attachement à une solution négociée fondée sur la coexistence de deux États et sur le tracé de 1967, avec des échanges de terres équivalents définis d'un commun accord entre les parties, avec l'État d'Israël et un État palestinien indépendant, démocratique, d'un seul tenant, souverain et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité et la reconnaissance mutuelle, comme énoncé dans les conclusions du Conseil de juillet 2014. »

« L’initiative américaine présentée le 28 janvier s’écarte de ces paramètres internationalement reconnus. »

« Pour construire une paix juste et durable, les questions non résolues liées au statut définitif doivent faire l’objet de décisions prises à l’issue de négociations directes entre les deux parties. Il s’agit notamment des questions liées aux frontières, au statut de Jérusalem, à la sécurité et aux réfugiés. »

« L’Union européenne appelle les deux parties à rouvrir le dialogue et à s’abstenir de toute action unilatérale contraire au droit international susceptible d’exacerber les tensions. Nous sommes préoccupés en particulier par les déclarations concernant une possible annexion de la vallée du Jourdain et d’autres parties de la Cisjordanie. Conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, l’UE ne reconnaît pas la souveraineté d’Israël sur les territoires occupés depuis 1967. La mise en œuvre, le cas échéant, des étapes vers l’annexion ne saurait se faire sans susciter de réactions. »

« L’Union européenne continuera de soutenir tous les efforts visant à relancer le processus politique conformément au droit international, qui garantit l'égalité des droits et est acceptable par les deux parties. L’UE engagera le dialogue avec les deux parties, les acteurs de la région et tous les partenaires internationaux. Dans ce contexte, l’Union européenne rappelle son profond attachement à la sécurité d'Israël, compte tenu notamment des menaces existantes et émergentes dans la région. »

Saluons cette déclaration claire d'un homme qui avance debout !

Du côté du Gouvernement Israélien, on s'offusque du fait que l'on puisse trouver anormal toute annexion de la Cisjordanie.

Côté Français, un ministère s'est fendu d'un communiqué passe-partout, incolore et sans relief (3) :

« La France salue les efforts du président Trump et étudiera avec attention le plan de paix qu’il a présenté. Elle exprime sa conviction que la solution des deux États, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés, est nécessaire à l’établissement d’une paix juste et durable au Proche-Orient. Elle continuera d’agir en ce sens en lien avec les États-Unis, ses partenaires européens et tous ceux qui peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. Elle restera attentive au respect et à la prise en compte des aspirations légitimes des Israéliens comme des Palestiniens. »

Quelques-uns (saluons-les aussi !) mettent les points sur les « i » (4). Il s'agit du Club des Vingt, qui rassemble des experts de politique étrangère, qui ont publié un commentaire :

« Qu’en est-il de l’Europe et de ses valeurs ? »

« Depuis Venise en 1978 jusqu’à aujourd’hui en passant par Oslo, l’Europe a toujours défendu à la fois la cause d’un État palestinien et celle de la sécurité de l’État israélien. Par leur projet d’accord, le président Donald Trump dispose de territoires qu’il ne possède pas, le premier ministre Benyamin Netanyahou ignore les résolutions des Nations-Unies et viole le droit international. L’Europe –dont la France- se tait et salue même ''les efforts des États-Unis''. »

« Américains et Israéliens se leurrent en croyant que la puissance des uns et la capacité militaire des autres assureront la paix au Moyen-Orient. Les peuples de la région –comme les Arabes israéliens- supporteront de moins en moins leur domination. Ayant perdu l’espoir en un avenir qui leur soit propre, les Palestiniens de plus en plus nombreux, en déshérence et dispersés, nourriront une radicalité -dont celle des islamistes- menaçante pour la paix dans la région. L’hostilité arabe à l’égard d’Israël renaîtra de plus en plus vive au risque de compromettre l’avenir même d’Israël. L’accord éloignant la perspective d’une relation apaisée entre Israël et le monde arabe, l’État hébreu et son peuple s’enfermeront dans une posture, elle-même radicale, de rejet de leur environnement régional, dont ils ne pourront sortir indemnes. »

« Que pourra faire l’Europe si nul ne croit plus en sa parole ou, pire encore, si elle n’en a pas ? »

Le journal Israélien Haaretz du 16 février dernier, sous la plume de Noa Landau, indique qu'un groupe de pays menés par le Grand Duché de Luxembourg, prépare une initiative allant dans le sens d'une reconnaissance d'un État Palestinien. Un rayon de soleil ?

Outre le sujet de l’État, que faire des 5 ou 6 millions de réfugiés Palestiniens disséminés en Jordanie, Gaza, Liban, Syrie, … ? Une solution équitable et définitive doit aussi leur être apportée !

Puisque nous avons jusqu'ici « laissé faire », nous sommes aussi débiteurs.

JPCiron

