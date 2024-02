Israël prépare la liquidation de la Palestine

C’est depuis longtemps dans l’intention de Netanyahou et des néosionistes (utranationalistes et religieux) dont il est entouré, qui l’ont élu, de se débarrasser de la question palestinienne.



Les intentions de Netanyahou n’ont pas dû changer depuis 2001, n’est-ce pas ce qu’il se passe sous nos yeux depuis le 7 octobre ! n’est-ce pas l’aveu d’une préméditation fomentée de longue date ?...



Netanyahu : This is how I broke the Oslo Accords with the Palestinians

https://www.youtube.com/watch?v=3-5hUG6Os68&list=PLr3Hcr8NfiqT1u3biii9_zwle0MvSRynQ

(traduction du sous-titrage en anglais)

Netanyahou : c’est ainsi que j’ai rompu les accords d’Oslo avec les Palestiniens

@ 0:54 >>

L’essentiel est avant tout de les frapper, non pas une fois, mais plusieurs fois, si douloureusement que le prix à payer en sera insupportable. Pour l’instant, le prix n’est pas insupportable.

[Je veux dire] une attaque à grande échelle contre l’Autorité palestinienne, leur faisant craindre que tout soit sur le point de s’effondrer.

C’est la peur qui les amène...

Attendez, mais là encore, « le monde » dira que nous sommes des agresseurs.

-Ils peuvent dire ce qu’ils veulent.

- Tu n’as pas peur de ce qu’ils vont dire, Bibi ?

- Non.

Surtout aujourd’hui, avec les États-Unis. Je sais comment ils sont.

L’Amérique est quelque chose que vous pouvez facilement manœuvrer et avancer dans la bonne direction.

... lire la suite

https://www.agoravox.fr/commentaire6643611