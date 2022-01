« J’ai très envie d’emmerder les non vaccinés... »

@bernard29

Non, c’est pas idiot du tout, mais puisqu’on y est : en contre partie, les non vaccinés ne doivent plus payer plus non plus les cotisations sociales (qui financent les vaccins ou les tests PCR).

Tiens d’ailleurs, pourquoi pas faire payer les tests négatifs ?

Et si c’est comme ça : éh ben moi, j’en ai marre de ces salauds de sans dents, donc je décide de ne plus payer ni les cotisations retraites, ni les cotisations chômages. C’est bien normal non ? Ça non plus c’est pas idiot. Donc quand vous, ou vos proches, serez vieux ou malade, ou au chômage, éh bien : vous vous débrouillerez. Je ne veux pas payer pour des gens qui ne font les efforts nécessaires, car après tout, il existe contre le chômages des solutions tout aussi magique que le vaccin Pfizer (par exemple traverser la rue). Pareil, si vous avez un cancer de la prostate, c’est votre problème : fallait pas s’amuser à faire des concours de celui qui pisse le plus loin à l’école ! Vous êtes vieux et sans pension : qu’à cela ne tienne, allez vivre sous une tente. Chaque problème a sa solution on vous dit !

Et après ça vient vous expliquer la « solidarité », le besoin de se faire vacciner pour les autres... Ce qu’il faut pas lire comme conneries ici.