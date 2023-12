Janus à visage découvert

Nous venons de vivre deux années qui seront probablement retenues par la dissidence au narratif officiel comme deux années essentielles dans l'évolution de la prise de conscience du vrai visage des « démocraties » occidentales. Il aura permis à beaucoup de suivre un cours accéléré en décryptage de discours officiel et de voir en pleine lumière ce qu'une minorité voyait déjà depuis un moment mais sans les arguments (indiscutables) pour étayer sa thèse. A savoir que sous notre vernis de civilisation et de droit, se cachait l'arbitraire et le cynisme le plus abject, qui est en cette fin d'année sous les projecteurs afin que le monde entier en prenne connaissance.

On a d'abord vu dès le début de l'intervention russe en Ukraine que les USA et leurs vassaux trouvaient normal et sain d'interdire à la Russie ce qu'exigent les USA, à savoir aucune présence potentiellement hostile sous leurs fenêtres.

La crise des missiles de Cuba dans les années 1960 avaient parfaitement illustré la doctrine « Monroe » qui dit explicitement qu'aucune puissance étrangère ne peut construire des installations militaires potentiellement hostiles aux abords des USA. Qui pouvaient imaginer que la Russie allait tolérer longtemps que les USA avancent leurs installations militaires de plus en plus proche de la Russie ?

Apparemment tous les dirigeants européens (incluant le plus influent, à savoir les USA...) qui pendant 8 ans roulèrent les russes dans la farine en faisant miroiter la possibilité d'un accord laissant les frontières de l'Ukraine intactes.

Nos dirigeants ont joué à la roulette russe avec la peau des ukrainiens, car ils ne pouvaient ignorer les demandes pressantes de la Russie concernant le sort des russophones que l'histoire a placé en Ukraine.

Arrive l'intervention russe (« agression non provoquée », coup de tonnerre dans un ciel serein sans aucun doute possible...) et on applique envers la Russie ce qu'on n'a jamais fait à l'encontre des multiples agression des USA envers les pays qu'elle a ciblé depuis les années 1950.

Saisie des avoirs russes en occident, (du vol pur et simple), débranchement du système interbancaire de paiement, plainte auprès du TPI contre le président russe, agression économique multiforme (utilisation de la monnaie comme arme de guerre par ex) et finalement coupure des relations diplomatiques sinon dans la forme, du moins sur le fond.

Il y a moins de contact en 2023 entre la diplomatie russe et celle des USA qu'au pire moment de la guerre froide, du temps de l'URSS.

On pouvait encore illusionner quelques-uns avec l'image du droit international à préserver, des valeurs qu'il faut défendre, de bien luttant contre le mal et patatras...

Le démon qu'il ne faut pas nommer (sinon c'est de l'antisémitisme) se réveille et place le camp occidental face à ses multiples hypocrisies qu'il lui est impossible de dissimuler, malgré un contrôle féroce des médias.

Car les régions occupées par la Russie, n'étaient pas russophones par hasard et n'avaient pas demandé leur rattachement dès 2014 pour taquiner.

Là on a clairement un envahisseur de type colonial qui utilise le prétexte d'une agression sur un territoire occupé, par la résistance palestinienne à l'envahisseur. Des crimes de guerre ont été manifestement commis par le Hamas, même si l'opération visait à capturer de nombreux otages pour un échange ultérieur et même si de nombreux militaires furent ciblés.

Mais la réponse est désormais impossible à balayer sous le tapis.

Malgré la censure, toute la planète peut voir qu'il y a des crimes de guerre massifs commis par l'entité sioniste (plus de 20 000 civils tués dont des milliers d'enfants) et une volonté de faire table rase d'un camp de concentration dans lequel croupissaient des millions de personnes depuis plus de 20 ans.

Une entité qui pratiquait déjà l'apartheid et l'épuration ethnique, l'incarcération extra judiciaire, les assassinats ciblés (journalistes en premier, plus de 60 tués depuis le début de leur intervention), qui ne respectait aucun vote des Nations Unies (au demeurant très modérés vu le veto US) a sous nos yeux quartier libre pour perpétrer un massacre dont on ne voit pas la fin.

On peut estimer comme la direction sioniste de ce territoire occupé en Palestine, que les habitants de Gaza sont responsables des actes du Hamas et donc cibles légitimes (ce qu'elle dit explicitement) et que l'acte du Hamas le qualifie de mouvement terroriste. C'est très discutable mais supposons que certains gobent ce conte de fées.

Alors logiquement les habitants de l'entité sioniste qui ont voté pour et soutiennent le gouvernement sont aussi responsables de ce qu'il fait dans la bande de Gaza et donc étaient cibles légitimes (pas de deux poids, deux mesures).

De même si le Hamas a commis des actes de terrorisme, que dire de ce que fait « IDF » dans la bande de Gaza ?

Le Hamas voudrait la destruction de l'entité sioniste ? Mais même s'il a le droit d'y rêver (face à une entité dotée de l'arme nucléaire et surarmée), qui parle de détruire le Hamas, alors qu'il a dûment été plébiscité lors d'élections en 2006 dans la bande de Gaza ?

L'attaque du Hamas après les multiples massacres subis par les palestiniens serait du terrorisme et celle de l'entité sioniste, une réponse légitime ? Qui a spolié les territoires de qui ? Qui depuis les années 1940 a fait le plus de victimes (de très loin) sinon les envahisseurs qui veulent convaincre le monde entier de leur idéologie paravent (un don « divin » remontant à des milliers d'années, qu'il faudrait croire sur parole).

Je n'ai pas le souvenir qu'aucun pays occidental, encore moins les USA ait envisagé de saisir les avoirs sionistes dans les banques occidentales, on attend encore les sanctions économiques, le boycott, la saisie du TPI sur le cas « Bibi », ne parlons pas même de l'envoi massif d'armements à un peuple agressé sur son territoire par une entité qui veut le faire disparaître de son pays...

Admettons le franchement. Nos dirigeants ont accordé à l'entité sioniste, un permis de tuer inconditionnel, ce n'est pas plus compliqué que ça.A minima la non assistance à peuple en danger est patente.

L'entité sioniste volerait en éclat si l'occident entier ne la soutenait pas quoi qu'elle fasse. Trois porte-avions US sont d'ailleurs dans la région pour s'assurer qu'aucun voisin ne portera assistance aux palestiniens. Vu que les bornes sont dépassées depuis un bon moment, les USA continuent à armer les sionistes pour les aider dans un projet génocidaire en cours sous nos yeux (le peu qu'on puisse voir à travers les journalistes qui n'ont pas encore été tués volontairement par « IDF »).

La planète entière peut enfin contempler ce que sont nos vraies valeurs, du moins s'entend, celles de nos dirigeants.

Le virus du Covid, le « Nordstream 2 », la bande de Gaza ne seront finalement pour l'histoire officielle que des « faute à pas d'bol », sans aucune cause précise ni culpabilité aucune de quiconque. Pour ceux plus rétifs à comprendre on trouvera toujours des boucs émissaires pratiques pour servir d'écrans de fumée.

Faut-il rappeler que nous avons donné à ces « gens » des pouvoirs qu'Hitler n'a jamais eu, pouvoirs de contrôle, pouvoirs de désinformation, pouvoirs de destruction ?

A force d'espérer dans le vide une bonne nouvelle année, la chance va finir par nous manquer, car nous ne faisons concrètement rien pour qu'elle le soit (à grande échelle s'entend). Il se trouve que nous n'avons aussi quasiment aucun pouvoir, vu que nos « démocraties » ne sont que le faux nez de ploutocraties autoritaires masquées.

Et leur masque à elles n'est pas prêt de tomber, j'en ai peur.