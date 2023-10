"Je m'en fiche éperdument des deux millions de Gazaouis. Ce qui m'importe aujourd'hui c'est la vengeance des 1 300 Israéliens." "On ne doit pas se soucier, ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme." Un appel au génocide des Palestiniens de Gaza sur la chaine i24News, une chaîne de télévision d'informations en continu internationale basée en Israël. Elle fait partie du groupe Altice, de M. Drahi… Bref, un entre-soi très casher, je dirais. Quant aux propos ? Ce David Antonelli, corse converti au judaïsme se voulant plus rabbi que le pire des rabbins extrémistes. Deux poids, deux mesures ? On l’entend chaque jour et là, ce que cet « écrivain » lance mérite 2 millions de mesures ! Mais que fait donc Darmanin le justicier ex-Israël, redresseur de mots sortant de la bouche des députés LFI ? Tout est bon, pour créer de la polémique, de petite politique, afin de noyer le poisson dans la mer morte. La défense d’Israël doit être un devoir ! Le Hamas est un groupe terroriste ! Pourtant élu… Pas un « mouvement de résistance », depuis la chasse au Mélenchon, au Danièle Obono est lancée, ça occupe le chaland, et pendant ce temps-là, toutes sortes d’atrocités sortent des chiennes TV en continu, par le bec d’invités tous d’accord qui ont trouvé un con-100 sucent : on est pour Israël à donf ou on est un supporteur du terrorisme du Hamas. Décidément et comme ce sont les mêmes depuis des lustres qui occupent l’espace merdiatique, comme en 2001 « vous êtes avec nous ou contre nous » selon, le bush ardent junior.

Revenons à cet Antonelli, qui antonne pas mal : Pour cet olibrius, c’est simple, on élimine les 2,5 millions de Palestiniens de Gaza, « on ne fait pas de distinction entre les membres du Hamas et la population palestinienne » qui pour lui sont "biberonnés" à la même haine des juifs. Bon, il aurait peut-être un peu raison, car depuis 1948, les déplacements forcés de populations, les massacres, les emprisonnements sans procès, la prison à ciel ouvert de Gaza, les check-points, la colonisation, les humiliations, les maisons rasées, les colons racistes pourrait bien provoquer un chouia de haine sinon de ressentiment… Cet Antonelli affirme aussi que Gaza est la terre d'Israël et qu’ils vont simplement la récupérer. Il le justifie par la religion, car en tant que juif cette terre leur appartient, donné par dieu, avec titres de propriété, récépissé et coups de tampon à l’appui, c’est imparable ! Il appelle à une réponse "impitoyable" pour reprendre Gaza. "On ne doit pas se soucier, ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme". Une autre personne sur le plateau, au sujet de la destruction de Gaza, affirme qu'ils vont "tout reconstruire" et que les ruines ne sont pas un problème pour les Israéliens…. ⁣ Je vous dis, un entre soi de va-t'en-génocidaires incendiaires, dont les préoccupations humanistes les concernent autant que la marque du papier toilette mise sur le rouleau des ch…ts. Et le bon mot de la fin : « Israël ne doit pas craindre d’employer les bons mots et d’agir en conséquence devant les Nations du monde ». C’est ce que cette « grande démocratie fait depuis toujours, s’asseoir sur les résolutions de l’ONU, utiliser tous les moyens pour ne respecter aucun accord, aucun cessez-le-feu, toujours avancer ses pions par le biais des colons qui grignotent petit à petit la Cisjordanie. Alors, le coup du Hamas est l’opportunité de foutre dehors les Palestiniens ! Qu’ils aillent se faire cuire un œuf en Égypte, en Syrie, au Liban, et en Jordanie.

Le dernier coup de culot : selon le Gouv d’Israël, ce serait le Hamas lui-même qui par erreur aurait bombardé l’hôpital qui a fait 500 morts d’un coup… Plus c’est gros, plus… Ça ne passe plus ! Pas étonnant que partout dans le monde, il y a des manifs supportant les Palestiniens, que les people du showbiz ou du sport n’ont pas envie d'exprimer leur amour inconditionnel pour un pays qui bafoue tous les principes d’humanité en bombardant une enclave bourrée de civils, qui essayent de fuir par le sud ou le nord et qui se font massacrer par « l’armée la plus morale du monde ». Tristement, des Israéliens et des Palestiniens ont payé et payent pour la bande de fous furieux qui mène le bal de la mort, supportée en notre nom par nos « démocraties » de caca boudin.

Personne sur I24 n’a bronché. Moi qui ai utilisé comme titre ce « Je m'en fiche éperdument des deux millions de Gazaouis » afin de faire réagir, je suis certain que des lecteurs ont dû tomber de leur chaise en lisant ça, puis réaliser… Mais coté TV, que dalle, comme une lettre anonyme à la poste, aucune réaction et surtout aucune conséquence, l’horrible personnage est certainement rentré chez lui, pénard ! Le CSA l’est où ? Darmanin, Macron, les assos humanitaires, « l’opposition », Sont où ? Sont tout !

Fleurs des maléfiques : La tribu prophétique aux prunelles ardentes - Fait couler le rocher et fleurir le désert - Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert - L’empire familier des ténèbres futurs.

(Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal)

Georges ZETER/Octobre 2023