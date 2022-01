Je viens du Sud : comment y échapper ? C'est la Provence qui m'a nourrie, c'est la Méditerranée qui m'a forgée et façonnée... La mer, ses parfums iodés, ses flots redoublés, ses couleurs m'ont toujours accompagnée...

Je viens du Sud, comment ne pas être imprégnée de ces arbres, les pins, les oliviers, les lauriers,de ces essences, le thym, le romarin, la lavande ? Comment ne pas aimer le climat méditerranéen, ses soleils intenses en été, ses mistrals qui ouvrent un ciel d'un bleu infini, ses paysages de collines ondoyantes, ses calanques éblouissantes de lumières ?

Je viens du Sud : j'aime les colères, les révoltes, les indignations...

J'aime le feu, les passions, la musique...

Mes origines me ramènent vers le sud encore, l'Italie et ses terres de lumières... la culture et la civilsation méditerranéenne, la Grèce, la Sicile, l'Egypte, pays aux passés lumineux, aux temples éternels...

L'Italie, pays latin au tempérament de feu, aux paysages si variés.... Naples, la ville d'origine d'un de mes grands pères.

La cuisine du Sud : la sauce tomate, le basilic, la bouillabaisse, la soupe de poissons, la pizza, la sole au citron, les tomates à la provençale... Comment ne pas apprécier toutes ces saveurs ?

Les arbres du Sud : les pins, les cèdres, les cyprès aux enroulements lumineux, les senteurs résinés des pins surtout qui envahissent les paysages.

Les ciels bleus du midi, d'un bleu profond lorsque soufflent mistral et tramontane, les vents impérieux du Sud...

La Méditerranée et ses replis de bleu et de vert, ses rochers qui affleurent la mer, ses vagues douces ou déchaînées, ses parfums ambrés, ses paysages de calanques aux eaux transparentes et lucides.

L'accent du Sud et ses intonations si familières, les mots du Sud : les collines, le mistral, les cigales, les lavandes...

Je viens du Sud : comment l'oublier ? C'est là que je suis née, c'est là que se trouvent ma patrie, ma terre natale, ma vie... C'est là que sont mes repères...

La douceur du Sud, ses violences, ses emportements font partie de moi, les splendeurs du Sud me séduisent toujours.

Les sentiers qui sillonnent les collines de Provence, les embruns des flots en colère, les noms mêmes de ces villages ou collines du Sud : Cabriès, Bouc Bel Air, la Sainte Victoire, le Luberon, la chaîne de l'Etoile, la Sainte Baume...

Je viens du Sud...

