JO : une ouverture déconcertante

Les organisateurs ont mis en avant le spectacle d’ouverture des Jeux. On allait voir ce qu’on allait voir ! Et on a vu, il est vrai, une présentation originale encore jamais tentée.

Spectacle

Je suis plutôt bon joueur. Je n’allais pas critiquer pour critiquer, malgré la descente en flèche de ce projet que beaucoup de médias faisaient dans les mois précédents. Ils invoquaient le risque terroriste, ou la pluie - qui est d’ailleurs tombée en abondance.

Qu’importe, elle pouvait bien tomber, elle n’a pas noyé l’émerveillement de la soirée. Être émerveillé c’est pour moi comme laisser les neurones respirer et connecter d’autres dimensions de soi.

Je n’ai pas tout regardé, c’était trop long. La séquence du défilé des nations est toujours longue. Bien que la mise en scène de la Seine soit audacieuse et intéressante, cela manquait de couleurs. L’eau et les bords du fleuve sont ternes.

Les animations sur les bords, opérées par d’étranges gymnastes habillés de blanc, n’apportaient pas de relief. Du moins à la télévision. Le long ruban de bateaux était rythmé par des séquences insérées, ce qui produisait visuellement un bien curieux mélange des genres entre le direct et l’insert, voire une décohérence rapiécée du spectacle.

Imagine

La provoc gauchiste y était quand des drag queens ont imité Jésus et ses apôtres dans une remake de la Sainte Cène au ridicule consommé. Je n’aime pas les spectacles de drags, ils donnent une piète et navrante image des femmes. Et du christianisme. Ils n’ont pas représenté le prophète Mahomet, tiens donc, serait-ce trop dangereux pour eux ?

Et qu’est-ce que cela a à faire avec les JO ? Les personnes trans y ont-elles une place ? Quand des femmes trans (hommes transformés en femmes) y participent, ils/elles prennent la place des vraies femmes et raflent les médailles de manière illégitime.

La pub pour les personnes trans dans le sport est une aberration. Puisque les trans, drag et autres particularismes sont si importants pour la gauche, si obsédants, qu’ils organisent des JO Trans. Je doute de leur succès mais peu importe : laissez les hétéros dans leur case, ne mélangez pas tout.

Une femme trans n’est pas une femme. La trans-formation ne change ni la biologie ni la génétique, marqueurs essentiels des sexes. La mode trans est largement suscitée par une pulsion irrationnelle. Un garçon qui essaie des soutiens-gorges est déconnecté du réel car il n’a pas de seins. Il est dans le fantasme. Pourquoi pas, mais n’en faisons pas une règle, ne sacralisons pas un processus d’identification subjectif.

J’ai appris que la chanson de John Lennon, Imagine, est devenue l’hymne des JO. Qui l’a décrété ? Pas moi. Cela fait partie des choses que l’on nous impose. Chantée par Juliette Armani et sa voix maigre, elle n’avait hélas guère de résonance libertaire ou mythique.

Céline

Après Si j’étais un homme, c’est mon deuxième désenchantement en quelques jours. Imagine relégué au rang de porte-drapeau d’un événement hyper-commercialisé, cette chanson ne propose même plus de rêver. Et puis faire la pub pour un monde sans religion, est-ce bien le sujet et le voeux de milliers de sportif ? Qu’en pensent les sportifs musulmans ?

Cette séquence très politique est évidemment une marotte progressiste dépourvue de sens. Ou alors, que l’on ajoute une séquence pro-hétéros.

Je n’ai pas goûté Aya Nakamura aux chansons incompréhensibles dans leur français approximatif. Le mélange de Charles Aznavour en son de fond ne m’a pas plus charmé. On peut tout refaire et se permettre, mais ce n’est pas réussi pour autant.

Après, mettre Lady Gaga, c’est un peu du gadget. Quel intérêt, sinon donner dans cette fête du sport une trop grande place aux vedettes de la chanson ?

Malgré ces quelques points la fête fut belle, et quand à la fin Céline Dion apparaît à la Tour Eiffel pour chanter l’Hymne à l’amour, c’est grandiose. Elle l’a fait, et de belle manière.

Enfin cette vasque olympique qui s’élève suspendue à un ballon, c’est extra.

Malgré mes quelques réserves je ne sous-estime pas l’énorme travail réalisé pour cette ouverture des jeux et je donne une note globalement positive.