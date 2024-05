Journal d’un BAC+5 SDF #1

29 Avril 2024 La vente de ma maison a été actée ce matin même, me voici officiellement SDF.

Je suis arrivé au camping du Florival. L’accueil n’a ouvert qu’à 14h, j’ai eu le temps de flemmarder. La prise de courant accessible est inadapté à mon ordi et j’ai du payer une caution de 10€ pour un adaptateur…

Il y a des nuages, mais heureusement pas de pluie.

La tente est montée mais je ne vois aucune utilité à 4 cordelettes, que je ne vois même pas dans le plan.

Le WiFi ne fonctionne pas, évidement, même dans la pièce dédiée à ça. D’après la charmante demoiselle de l’accueil le service réseau devrait réparer le problème dans la journée, ils sont théoriquement rapides et efficaces.

Le ciel gronde. J’ai jeté un rapide coup d’oeil à la météo grâce au tél portable, et c’est pire que prévu. Il risqu de pleuvoir plusieurs jours ces deux prochaines semaines. Ma tente tiendra-t-elle le coup ?

Il est 18h30, les gens reviennent de leur journée d’amusements et ainsi le calme et la tranquilité se sont mutés en brouhahas et grincements de jeux d’enfants (balançoires ? Je n’en ai pourtant as vu). En tout cas ils ont des ballons…

Je suis fatigué mais j’ai besoin de la connexion internet (pour ma santé mentale ?), ne serait-ce que pour chercher un logement…

Bon j’ai faim, je vais manger un mini-sandwich préparé dimanche, le dernier jour complet à Lautenbach-Zell. Iggdrasil me manque déjà. C’est le nom du magnifique sapin dans le jardin, planté après un Noël quand j’avais 8 ans(?). Je croise les doigts pour que les nouveaux proprios ne le coupent jamais ! Pas de chat à grattouiller non plus ! Vie de merde. Comment suis-je arrivé à devenir SDF, essayant de survivre dans un camping après avoir obtenu un Bac+5 scientifique ? Est-ce ça la méritocratie Française ? Si c’était un mensonge, alors combien d’autres choses admises depuis longtemps le sont aussi ?

Quelle réactivité des services techniques ! Toujours pas de WiFi fonctionnel à 20h. Je vais donc essayer de dormir, malgré les bruits… Youpi !