Journal d’un BAC+5 SDF #10

Mercredi 8 mai 2024 Couché après minuit, levé à peine après 6h. Retour sur « France Travail ». Ah oui déjà sur la page d’accueil il y a un problème : la pop-up demandant ou non l’accord de sauvegarder des cookies ne s’affiche pas entièrement, je n’ai que le début. C’est un détail mais ça ne fait pas vraiment « pro ». De plus je n’accepte pas les cookies en général, et le seul bouton auquel j’ai accès est celui de refuser, ça tombe bien. Quand j’ai créé mon mot de passe, j’ai utilisé plusieurs caractères spéciaux, comme la plupart du temps - quel que soit le site – mais là ça ne voulait pas marcher alors que les indications concordaient… presque ! En fait il en fallait UN et un seul, pas moins et surtout pas plus. Délirant.

Aujourd’hui j’ai ajouté ma carte de visite, remodelé un peu mon CV, rendu mon profil visible et j’ai fait le test numérique « Pix emploi ». Aucune idée de ce que ça vaut (vu mon score de 97%, je dirais pas grand chose) ni si ça sert vraiment à être employable, mais bon, je fais preuve de bonne volonté. Notons que c’est frustrant de perdre des points lors d’un chronomètre de 30-40s pour farfouiller dans une flopée de dossiers afin de trouver LA bonne info et indiquer la réponse, ça fait aussi intervenir une part de chance.

Hop il est 11h30, le meilleur moment de la journée : préparer à manger et savourer un bon repas. Ca me manque de ne plus pouvoir cuisiner...

Je vais essayer de faire une p’tite sieste puisque j’ai la tête qui dodeline depuis… Eh bien depuis que je suis debout en fait. Le camping ne m’aide pas de ce coté là.

Peine perdue, depuis mes années Fac et la Cité Universitaire aux murs en carton remplie de fêtards, je n’arrive plus à dormir. Dans le meilleur des cas je peux somnoler quelques heures, mais jamais plus je n’ai eu de sommeil réparateur.

Aujourd’hui c’est le jour d’arrivé d’une foultitude de touristes. Il y en a partout. J’en ai plus vu aujourd’hui que toute la semaine passée.

Association d’idées : Touristes → Allemands → Politique énergétique (sans nucléaire, à base d’« escroliennes » de gaz et de charbon) modèle pour l’UE → Site Electricymaps.com : Intensité carbone de l’Allemagne = 308g, celle de la France = 25g.

Pas besoin de commentaire.

Le beau temps devrait être de retour : température >10°C, on va crever de chaud !

Cette nuit je retourne à ma tente, si elle est toujours en place.

J’espère me tromper mais j’entends au loin une musique de fêtards...