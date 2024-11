Journal d’un BAC+5 SDF #100 (Petite-Bretagne et Electricité)

Mardi 6 Août 2024 Nuit ni trop chaude, ni trop froide, ni trop humide, et pourtant je n’ai pas réussi à dormir. Il n’y avait même pas de kéké bruyant, ni de voisin dérangeant. Je reste encore abasourdi par la réponse de hier. Je vérifie toutes les informations que j’ai pu glaner, et le studio est bien en vente depuis plus d’un an et demi. L’annonce a été réactualisée samedi, le 3 Août ! Je les contacte par mail afin qu’ils puissent me répondre dès le lundi 5, ce qui fut fait, avec un message laconique du genre « ptdr trop tard bouffon ! »

A part ça, ma boîte mail reste désespérément vide en dehors des mails automatiques de mes abonnements d’offres d’emplois/logements… Même pas de réponse de l’association qui est censée me faire travailler en échange du rsa.

La machine à boissons est à nouveau hors-service. Ca a duré tout le week-end et personne n’est encore venu la réparer.

Il y a de sacrées manifestations en Petite-Bretagne. Et les médias sont une fois encore totalement partiaux. Surtout ne rappelez pas le contexte des exactions commises à Telford et d'autres villes lorsque les autorités parfaitement au courant ont couvert les affaires criminelles pour ne pas se faire accuser de racistes. Et là c’est du massacre d’enfants. Mais s’indigner contre ça serait d’esstrêmedrouate et raciste. Quand les autorités ne font plus le travail qu'elles sont censées faire, le peuple ne leur fait plus confiance d'où sa propension à faire justice lui-même. Faites votre p***** de job et tout se passera bien. Mais vous ne voulez pas faire le job, car il va contre votre idéologie de merde.

Il paraîtrait même que le gouvernement serait prêt à libérer des prisonniers en fin de peine pour pouvoir incarcérer les vilains fachos qui ne font que râler contre la totale démission du gouvernement en matière de sécurité. Ah mais contre les autochtones on ne lésine par sur les moyens, on envoie même les chiens. Souvenez-vous en France avec quelle violence les Gilets Jaunes ont été réprimé.

Une femme en longue robe rouge promène son magnifique chat blanc en laisse. Elle croise un gars qui se balade avec son grand chien noir qui se met à aboyer. La femme veut continuer à avancer dans cette direction mais le chat ne l’entend pas de cette oreille et tire de toutes ses forces sur la corde pour rester sur place.

Un gars bedonnant vient de remplir d’eau un petit sachet bleu transparent pour faire des glaçons. Ca m’a rappelé Dag. Je me demande bien comment il va.

Je dois rassurer une femme devant la télé qui met des plombes à s’allumer. Elle s’installe avec son mari devant les JO, c’est le tour du Basket (normal) France contre Canada. Ca a l’air de bien se passer pour nos bleus, ils mènent déjà 23-10. Dans ce genre de sport il me semble que cet écart est énorme. Mais bon, je ne suis pas fin connaisseur du domaine.

Elle ne peut pas s’en empêcher, la dame qui revient chaque jour déposer des kilos de bouffe dans le frigo en le laissant bien grand ouvert à faire bip bip. Ce serait tellement plus simple de ranger ses courses dans des petites boîtes ou sachets avant de les empiler dans le frigo, mais ça ne doit pas être assez amusant.

Les français ont gagné au basket après quelques frayeurs. Les voilà qualifiés pour la demi-finale si je ne m’abuse.

Ah ben une fois par jour n’est plus suffisant, la revoilà, la femme au frigo ouvert. Elle vient de récidiver.

Ce soir aussi c’est la cheffe Carène qui vient faire le ménage dans la salle commune en désinfectant toutes les tables. Plus personne d’autre n’est présent ici, même pour la télé.

Au fait, j’ai découvert aujourd’hui qu’en fait ils vendent aussi de l’alcool au camping, et d’autres choses, pas seulement des glaces. Ca me semblait évident qu’ils le fasse mais ce n’est que cet après-midi en allant payer mon emplacement que j’ai découvert les divers produits disponibles ici. D’ordinaire c’était soit fermé, soit recouvert si bien que je n’avais rien vu alors que je passais devant chaque semaine. Bon, par contre il faut tout de même noter que ce n’est bien sûr ouvert qu’aux heures de travail des employées, et si elles sont disponibles et pas en train de nettoyer un chalet ou je ne sais quoi d’autre.

Encore un pépé sauvé devant la télé qui ne veut plus s’allumer. La seule méthode réellement efficace est de débrancher le décodeur et le rebrancher.

Une française arrive 4è au SPIT, une course d’endurance avec quelques obstacles. Elle a battu son record personnel et celui des athlètes européens si j’ai bien compris.

La femme au bip bip est revenue une troisième fois. Enfin elle arrive à terminer avant l’alarme. C’est une première dont je suis témoin.

Une gros insecte noir prend mon ordinateur comme un radiateur et squatte la sortie d’air des ventilateurs. Une pichenette l’a envoyé valdinguer à quelques mètres.

Je vous invite chaleureusement à écouter la dernière vidéo de « Trouble Fait » intitulée « Électricité : Vers un nouveau désastre à 100 milliards d’euro ! ». C’est assez long mais vous pouvez facilement l’écouter en x1.5, ça reste parfaitement audible et compréhensible.

Au foot le Brésil a écrasé l’Espagne, et va donc disputer la finale contre les USA qui ont battu les allemands si je ne m’abuse.

Je me suis fait à nouveau piquer. Cette fois-ci c’est sur mon bras droit, un peu au-dessus du coude. Ca me démange…

Oh il est 0h20 et on peut entendre des vroum vroum des petits kékés. D’habitude ils attendent au moins que je sois de retour dans ma tente pour commencer. J’ai compris, je vais y aller, dès que j’ai uploadé ce journal, promis. Bonne nuit tout le monde.