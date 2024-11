Journal d’un BAC+5 SDF #101 (« Magic the .heic »)

Mercredi 7 Août 2024 Eh ben… 101ème nuit déjà. Je n’ai même pas fêté la centième. Peut-être bien parce qu’il n’y avait strictement rien à fêter ? Pas mal de vent dehors, et c’est sacrément bruyant. A 6h30 une grosse pluie déferle sur la région, et ça reprend après une très courte accalmie vers 9h30 jusqu’après 11h.

Je m’extirpe difficilement de ma tente, endolori par une habituelle mauvaise nuit sans sommeil. Une camionnette des services publics se tenait à proximité du plus proche pod, avec deux gars en tenues de travail. Je me demande bien ce qui a pu se passer là bas.

Après cette nuit et matinée de pluie, de nouvelles coulées de sables ont déferlé sur la terrasse. Une fois encore il y aura du bouleau pour nettoyer tout ça.

Deux coussins traînent parterre, juste à coté de la porte d’entrée de la salle commune.

Il paraît que les gens d’un bus décoré d’un morceau du « dernier dîner » parodié lors de l’ouverture des JO avec la mention « Stop attack on Christians » auraient été arrêté. Ca ne m’étonnerait même pas que ce soit vrai.

J’ai trouvé hier un autre logement achetable, dans mes moyens, mais je n’ai pas encore reçu de réponse.

Deux enfants jouent aux cartes « Magic the Gathering ». Que de souvenirs… J’avais commencé au collège, et dans mon premier paquet j’avais obtenu « The Lord of Pit » si je me souviens bien du nom, parce que oui, les cartes n’étaient même pas traduites en français. C’était un gigantesque monstre volant 7/7 Piétinement, très coûteux à invoquer et en plus il fallait sacrifier une créature chaque tour pour en garder le contrôle, sinon il s’engageait et vous infligeait 7 PV de dégâts. Bref c’était une carte très rare mais plutôt injouable. Un ami de mon meilleur pote cherchait cette carte depuis des années, donc je lui avais échangé contre une flopée de cartes jouables, y compris certaines rares, afin de pouvoir me constituer un Deck potable pour commencer. Au Lycée j’avais vendu toutes ma collection de cartes Noires à un ami, pour une bouchée de pain. Récemment toutes mes cartes (pas seulement de Magic) qui croupissaient dans mes tiroirs depuis quelques décennies ont été données à Emmaüs. Il y en avait pour plusieurs milliers d’euros.

Une famille sur la terrasse jouent aux cartes également, à 4 joueurs. Dans ma jeunesse on faisait très souvent des parties de Tarot et de Belote à la maison.

David passe en trombe. Il ingurgite un fond de pack de jus de fruit et puis engouffre un cul de saucisson. Il avait un petit creux à combler avant d’aller à la piscine.

Trois enfants font du dessin et du coloriage collectivement, sur une même feuille qu’ils partagent. Ils remarquent leurs parents dehors, marchant vers l’accueil. « On fait des affichettes parce qu’il y a des guêpes prêt du toboggan. Vous nous cherchiez ? » « Non, non, on ne vous cherchez pas... » « On peu avoir une pizza alsacienne ? » « Non... » Et les parents repartent. « Oh ! J’ai mis une crotte de nez sur le dessin... »

La machine fonctionne à nouveau au fait. Je n’ai même pas assisté à sa résurrection…

La télé est aussi utilisée, pour les JO.

Une ambulance vient de passer tout proche, en hurlant.

Oooh c’est le tour du Volley-ball à a télé, c’est si rare. France contre Italie. Il y a rarement eu autant de monde à regarder la télé en même temps, même quand il y avait du foot. En plus ce sont les français qui ont gagné. Ils vont aller en finale contre la Pologne.

Il fait nuit et pourtant il y a encore des gens qui jouent dehors au ping-pong.

Et maintenant on a droit à du ballet aquatique sur l’air du « french cancan ».

Le vendeur de tartes flambées qui est arrivé à midi, en tout cas a positionné sa caravane à midi, vient de finir de remballer ses affaires, à 20h30.

David vient de rentrer d’une petite virée à Colmar. Il s’est installé sur un haut siège, comme à son habitude, et regarde son téléphone pendant que l’eau chauffe dans la bouilloire. Sa copine platonique lui a refilé des tisanes artisanales.

Il n’arrive pas à envoyer des images à son docteur, ou plutôt celui-ci n’arrive pas à les ouvrir… Elles sont enregistrées en « .heic »… Halala, je n’y connais rien en téléphone mais la conversion d’image, j’en ai fait des tas. Je l’oriente sur un convertisseur en ligne, mais il fera ça demain puisqu’il est déjà minuit passé et qu’il se lève à 7h tout à l’heure. Je lui dit aussi de modifier les paramètres de son appareil photo afin d’enregistrer ses images dans un format classique (jpg ou png) lisible facilement et de réduire la résolution. Ca ne sert strictement à rien d’avoir des images gigantesques alors qu’il ne les regarde que sur son petit écran de téléphone. En plus ça réduira leur poids.

Et merde, voilà qu’il pleut… Je ne vais quand même pas passer encore une nuit dans la salle commune, si ? La météo indiquait 17 % de (mal)chance d’avoir de la pluie, alors forcément…

Il y a une petite accalmie, on va voir si d’ici à ce que j’ai rangé mes affaires ça aura reprit ou non. Dans tous les cas, passez une bonne nuit, le week-end arrive bientôt.

Je choppe une merveilleuse crise d’éternuements. Parfait avant d’aller dormir.