Journal d’un BAC+5 SDF #104 (Dag, Yves, Daniel, Antoine... Il y a plein de monde ici !)

Samedi 10 Août 2024 C’est accompagné du gardien de nuit, Daniel le retraité, que j’ai rejoins ma tente. On en a profité pour aller jusqu’à l’extrémité de la route pour voir s’il y avait un passage secret pour les piétons à travers la végétation. Il me semble en avoir trouvé un, mais avec mes affaires dans le bras je n’ai pas essayé. D’après Daniel ce n’est pas possible. Pour moi qui ait fait beaucoup de hors-piste lors de mes « camps de terrain » en géosciences, je suis persuadé que c’est aisément franchissable pour quelqu’un qui en a la volonté. J’ai super faim alors qu’il est 1h du matin… Des grillons ont établi domicile à coté de chez moi et y ont même produit un concert. Cette nuit encore on a pu tous bénéficier du partage de pétarades d’un kéké. Ils sont trop généreux ces gens là.

Dag habite maintenant dans un pod, juste en face de mon emplacement… Il m’a vu mais ignoré, comme attendu. Je fais comme si je ne le connaissais pas, pour lui faire plaisir. Je ne suis pas du genre à m’imposer. S’il ne veut pas me voir, qu’il en soit aisni.

PipupipuPIPU ! Je reconnais le son de cette sonnerie… C’est celle du téléphone de Dag ça ! Je regarde dans la salle commune, et il n’est pas là, par contre sur la terrasse, il est bien là, attablé, la tête baissée sur son portable. Il a l’air d’être allé chez le coiffeur. Sa coupe aux cheveux long et ondulés a été bien rasée, en tout cas au niveau de sa nuque.

Après a douche j’en ai profité pour faire une petite lessive à l’ancienne, à l’huile de coude.

Crash d’un avion de ligne au Brésil, en plein cœur d’un quartier résidentiel. Au moins 64 morts. Pour le lieu du crash, on a évité une hécatombe bien plus importante.

Pour le moment tout se passe bien pour nos volleyeurs français, qui mènent 2 sets à zéro en finale.

Yves est de retour ! Il arrive a faire un peu de vélo et peut marcher sans béquille maladroitement. Son fils a retrouvé un emploi, et sa femme l’a invité à manger un steak l’autre jour. Je lui dit qu’il pourrait alors arrêter de payer le loyer de leur maison et que sa femme devrait faire les démarches d’aides sociales. Ca le soulagerait financièrement largement. Mais il n’a pas l’air d’être prêt pour ça. Peut-être qu’il espère toujours revenir vivre dans sa maison, mais ce n’est pas ce qu’il me dit, au contraire, il envisagerait même de quitter la région.

Ca y est la France a gagné (et conservé) la médaille d’or en volley-ball ! Quinzième médaille d’or, et en plus j’adore ce sport, j’espère qu’il aura plus de médiatisation, plutôt que tout pour le foot. C’est terriblement chiant le foot en plus.

Et on enchaîne par le hand-ball (j’adore encore plus) féminin France contre Norvège. Dommage que nos française n’ont pas obtenu l’or.

Ca fait déjà plusieurs jours que je l’ai ouverte, alors je me décide de terminer ma bouteille de jus de fruits.

Yves a dit qu’il reviendrait après avoir fait ses courses, mais aucun signe de lui même près ma douche. En fait il a mangé dehors tranquillement et vient à peine de revenir. Avec des crèmes et du fromage, à mettre dans le frigo du camping puisqu’il n’en a toujours pas dans son appartement.

En regardant la télé, on apprend que la France atteint la finale en taekwondo, alors j’ose lui demander s’il allait s’y mettre ^^. Il me répond « enfoiré » en se marrant. Il aurait du succès avec son genou en compote.

Il va ensuite remplir sa bouteille d’eau et fini par discuter avec un grand gaillard bien bâtit, sa copine et son fiston (probablement). Les deux parents finissent par se disputer et quittent les lieux. L’enfant nous dit qu’« ils sont tarés » (de se disputer pour rien)…

En sortant des wc et retournant à la salle commune j’aperçois Dag au loin qui s’approchait. Il n’est pas entré pour le moment. Il prend le chemin de l’accueil. Il va probablement demander à une employée de lui chercher sa bière. Il revient bredouille et s’installe sur la terrasse, à la même place que ce matin.

Il est 18h passé et Dag a finalement réussi à passer devant moi, pour déposer une bière dans le frigo et récupérer quelques trucs à manger. Il ne m’a même pas regardé. J’ai fait mine de ne pas le voir pour ne pas le perturber.

Ce soir c’est soirée musicale. Le chanteur, Antoine, me demande si je me plais ici, alors je lui dis que je cherche un logement. Et là il m’indique qu’il travaille à la mairie (donc chanteur n’est qu’un supplément) et qu’il a une connaissance dans la commission d’attribution de logements sociaux. Alors il me donne son mail pour que je lui envoie mes informations. Tout a l’air de se faire grâce aux réseaux, chose que j’exècre, ayant été élevé dans la « méritocratie ».

Il fait chanteur de variétés uniquement par passion, ça ne lui rapporte presque rien. Parfois il est invité pour des évènements ou des anniversaires. Vous pouvez le contacter sur facebook « Tony Music ».

Première médaille en athlétisme pour la France, grâce à une française en course de sauts de haies qui a été à quelques fractions de secondes de la première place (américaine).

En basket les français et françaises sont en finale contre les américain(e)s, pour Antoine les femmes (FR) n’ont aucune chance et les hommes (FR) ont 5 % de chance de gagner.

Oh ! Dag est de retour, juste avant le début de la soirée musicale (20h20). Il est capable de passer devant moi, c’est incroyable, n’est-ce pas ? Mais que ne ferait-on pas pour chercher sa bière fraîche…

« Dany » prend la relève de garde de nuit. On discute du Studio à 22k€ qu’il m’avait indiqué et le fait qu’il est officiellement vendu. L’annonce est pourtant toujours en ligne. Vu qu’il a des connaissances dans le métier d’agents immobiliers dans le coin, il va enquêter la semaine prochaine.

Il est temps de faire une ronde et puis il discute beaucoup avec « Tony » après sa prestation plutôt suivie aujourd’hui.

Pfff la France a perdu contre les ricains au basket. Les femmes peuvent encore les battre demain.

Bon, sur ce, je vais aller me coucher. Faites de beaux rêves et profitez bien de votre dimanche !