Journal d’un BAC+5 SDF #106 (Logement : les solutions existent !)

Lundi 12 Août 2024 Nuit quasiment sans nuage mais pourtant les étoiles n’ont pas l’air d’être très enclines à se dévoiler. Commes les jours précédents on a tous droit aux exploits de quelques kékés qui s’amusent sur la route, le bébé des voisins fait toujours des mini-pleurnicheries d’une seconde, et puis la pluie est revenue, youpi ! Un insecte a échappé à mon courroux, se faufilant à travers mes doigts et disparaissant je ne sais où. Il ne perd rien pour attendre… Si je te retrouve, ce sera la dernière fois.

j’ai reçu un mail de « Tony » :

« Pour votre demande de logement, il faut vous rendre au CCAS de la mairie de Issenheim pour expliquer votre situation et obtenir toutes les informations utiles.

Les HHA ne louent pas de meublés.

En espérant que vous allez effectuer les démarches nécessaires, très bonne journée ! »

Merci pour son implication mais la semaine prochaine ça fera 2 mois qu’ils sont au courant de ma situation. J’ai recontacté aujourd’hui les services de la villes en précisant que le camping ferme bientôt. Qui sait, ça pourrait soit accélérer les choses, soit m’indiquer clairement que je ne suis pas le bienvenue et que je devrais migrer ailleurs…

La femme de ménage passe pour prendre un cappuccino. Elle me demande s’il ne fait pas trop chaud et à sa collègue s’ils ne devraient pas me mettre la climatisation. C’est gentil mais je suis tout seul ici, ce serait un peu gâcher de l’énergie pour pas grand-chose. Le temps est encore supportable et ça devrait commencer à se rafraîchir à partir de demain.

J’ai finalement ouvert ma bouteille de jus de pommes qui est restée au frigo un long moment. J’adore cette boisson.

Ah ! Voilà Dag. Ce matin je n’ai plus vu sa voiture, alors je pensais qu’il était reparti, mais il n’en est rien. Il a des petits sachets dans les mains. Il ressort avec du salami et d’autres victuailles s’installer sur la terrasse. Une fois encore sa sonnerie très particulière résonne plusieurs fois.

Houlala un terrible papa autoritaire se fait respecter par ses trois filles ! « Tu vas voir si tu ne veux plus cette glace ! » et « les papiers vont dans la poubelle, pas par-terre ! » Ca n’a pas l’air de perturber les gamines qui ont l’air rayonnantes.

Je vois Dag prendre le chemin de son pod. Il semble pouvoir encore marcher droit, c’est bon signe.

Le papa de la petite famille a l’air de souffrir, de la chaleur mais aussi de toute la charge de travail qu’il a a accomplir pour satisfaire ses filles.

Me voilà gardien d’enfants. Aïsha ne pouvant s’occuper d’elles, elle les as installés dans la salle commune, et a allumé la climatisation. Je m’occupe de leur allumer la télévision puisque c’est ce qu’elles veulent voir.

Elles ne sont pas restées ici bien longtemps, même pas jusqu’à la fin d’un dessin animé. Finalement elles sont allées à la piscine. Du coup je me retrouve tout seul avec la climatisation…

Ah ben non, même pas 5 minutes plus tard elles sont de retour, avec des renforts. Elles ne manquent évidemment pas d’appeler à l’aide pour la télé alors que je leur ai dit qu’il suffisait d’être patient, puisqu’elle était très lente à s’allumer.

Ca me fait toujours sourire de voir des enfants tirer/pousser (selon le coté) sur la porte de toutes leurs forces pour l’ouvrir (au moins eux ne se trompent pas de sens, la plupart du temps). Je trouve ça adorable, mais je ne sais pas trop pourquoi.

« Wouhaaaaaa ! Le changement de température ! » S’exclame l’une d’elle en rentrant à nouveau. Je les préviens d’éviter une succession de chauds et froids qui pourrait les rendre malades, mais ça ne les arrêtes pas.

Maintenant je vais jusqu’à inviter des inconnus qui transpirent sur la terrasse. Comme ça la climatisation devient plus « rentable », n’ayant pas la télécommande pour l’arrêter de toute façon.

V’la que débarque Yves, avec des provisions à mettre dans le frigo, notamment une grosse saucisse qui devrait lui durer 3-4 jours.

Pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j’essaye d’acheter un logement, ce n’est pas très compliqué… Personne n’accepte de me louer, même avec un garant, le RSA, les APL et un an de loyer payé d’avance ; aucun logement social ne m’est non plus proposé ; le camping va bientôt fermer… Donc à par acheter un mini-studio 20k€, je n’aurais d’autre choix que :

-Trouver un camping ouvert l’hiver, mais je vais y crever de froid ;

-planter/poser ma tente devant une mairie et commencer une grève de la faim et terminer à l’hosto dans le meilleur des cas ;

-émigrer on ne sait où, abandonnant toutes les rares choses qu’il me reste ici et terminer dans une crevasse au bord de la route ;

-franchir la méditerranée et embarquer dans une barque de migrants pour finir au fond de la mer ;

-squatter un logement et me faire expulser/éclater par une bande de gros bras ;

-…

Mine de rien, j’en ai des solutions, c’est génial. Si vous en avez d’autres, n’hésitez pas, les commentaires sont ouverts.

Yves va retourner à Colmar aux Impôts demain matin. Maintenant il va à sa banque car il a fait deux retraits de 20€ aujourd’hui et n’a reçu qu’un billet, à la seconde tentative. Mais avant ça, « Je vais aux toilettes et je fais le plein (il parlait de sa gourde évidement) ». Et moi pour le taquiner je réponds que d’habitude, aux toilettes on se vide… Au moins il a compris tout de suite. Il est revenu trempé, il s’est arrosé tout le haut du corps, vêtement compris.

Encore une dame sauvée par mon aide. Il fallait paramétrer son navigateur pour autoriser les pop-up afin de pouvoir se connecter au wifi gratuit.

Mail de réponse : « Je transmets votre mail à notre élue en charge de l’attribution des logements. » Mouais, espérons que ça ait plus d’efficacité que la première fois.

David a terminé le travail. « Mon téléphone a prit un coup de chaud. » « Mets-le dans le frigo ! » lui répondis-je en rigolant. Et il l’a fait. « S’il ne marche plus après, ce ne sera pas de ma faute, je disais ça pour rigoler... » Mais comme il devait partir il l’a rapidement récupéré de toute façon.

Et vous, ça vous est déjà arrivé de mettre votre téléphone au frigo ?

Yves m’avait dit qu’il reviendrait, mais il est déjà 20h.

Une employée du camping est arrivée pour couper la climatisation. Quand je lui dit que sa collègue l’avait allumé pour des enfants, elle a répondu qu’« ils pouvaient supporter ça, et qu’à leur âge on avait pas de clim non plus. » Je plussoies.

Le grand gars baraqué est aussi à la recherche d’un logement, après une séparation. La femme avec qui il était est en fait sa demi-sœur et son fils.

Une femme âgée qui semble faire du camping en solitaire s’est accrochée de multiples clochettes à ses vêtements. Elles tintent à chaque pas, un peu comme les vaches. Je ne sais pas comment elle fait pour supporter ça. Elle a préparé une soupe ou quelque chose comme ça, et y a ajouté du fromage, si bien que ça schlingue maintenant dans toute la pièce… merci. En plus elle ne reste pas là pour manger. Quoique… ce n’est pas plus mal en fait.

Le papa et ses trois filles est de retour. Les deux plus grandes ont droit à une glace, alors que la plus jeune est punie et se met à chouiner. Il ne restait que deux glaces dans le congélateur de toute façon. Ca me fait penser que depuis ma période de maladie je n’ai plus acheté de glace. Ca me manque mais j’ai tendance à en abuser, et c’est peut-être bien ça qui m’a fait ressortir mon contenu stomacal. Alors maintenant c’est abstinence.

L’effet de la climatisation s’est estompée : il fait à nouveau bien trop chaud alors qu’il est bientôt 22h. Il paraît que l’orage arrive. En effet le ciel gronde, eh ben ça faisait longtemps… Pourtant la météo n’indique pas plus que quelques pourcents de (mal)chance d’avoir de la pluie. Me voilà tout seul dans une grande pièce vide.

Bah voilà 22h50 il pleut…

Je passe la fin de soirée et le début de la nuit avec le grand mec baraqué qui veut devenir coach sportif. Il est aussi à la recherche d’un appartement. Après s’être séparé de sa femme et de leur enfant, il leur a laissé le logement et s’est donc retrouvé sans rien. A cela s’est ajouté une dépression qui lui a coûté son travail, le voilà au RSA (100€ de plus que le mien tout de même, c’est pô juste !). Dehors c’est la tempête, alors on reste dans la salle commune plutôt que de tenter de rejoindre nos tentes respectives.

Niveau diététique c’est pas trop ça, il mange n’importe quoi, à n’importe quelle heure, en plus de shakers de protéines. Mais quoiqu’il mange il ne grossi pas, d’après lui. Ah c’est qu’il n’a que 26 ans, et probablement qu’il le payera cher dans les 20 prochaines années ! (Je ne le souhaite pas.)

Bon, je vais passer la nuit ici puisque cette maudite pluie ne s’arrête pas… Super de commencer la semaine comme ça. En plus je dois faire des courses tout à l’heure.

Faites de beaux rêves.