Journal d’un BAC+5 SDF #108 (« Escort boy »)

Mercredi 14 Août 2024 On s’est amusé brièvement à compter les secondes entre les éclairs au loin et le bruit du tonnerre. On a ainsi pu estimer à 6km la distance entre la foudre et le camping (3s pour 1km). Encore une nuit plus épuisante que revigorante. Tantôt trop chaude, me poussant à rester sur mon sac, tantôt trop froide, me forçant à rentrer dans le sac…

« A-I ! AAAAaaaaaaaaaa-Iiiiiiiiiiiiii ! AAAaaa-IIIiii ! » Une gosse n’arrête pas d’appeler « A-I » pendant que toute sa famille mange le petit-déjeuner en l’ignorant. Ca devient insupportable. Si bien que je finis par me lever pour quitter mon emplacement et fuir ces appels bien trop stressants.

Pancake avec des chocolats Kinder, verre de Pepsi et cigarette, voilà le déjeuner de Jordan, le grand sportif. Prenez-en de la graine !

Peu après midi Jordan débarque dans la salle commune alors que je viens de commencer à manger. Il sort de Leclerc où il s’est préparé un gros sandwich. Ici il se paye un café et… on a tous les deux pensé que la machine était à nouveau en panne. Malgré les bugs apparents et des bruits bizarres, elle lui a tout de même servi le liquide attendu. N’empêche, s’il est vraiment fauché, il ferait mieux de faire son café lui-même.

Un de ses potes, Joshua est venu le voir au camping.

V’la que Yves arrive à son tour ! Il ne lui reste plus qu’une agrafe dans le genou. Son bermuda est… spécial. C’est un pantalon qu’il a juste découpé au-dessus des genoux, sans même faire d’ourlet. Il doit payer 300€ d’impôts par mois pour rembourser ce qu’il n’aurait pas payé en 2022. Du coup il va travailler à un dossier de surendettement à la mairie. Concernant son retrait de 20€ qui n’a pas fonctionné, il aura la réponse prochainement.

Yves est juste venu chercher à manger quelques choses du frigo : un œuf, et un gros morceau de saucisse. On a échangé quelques mots mais il était pressé et ne veut plus rien avoir à faire avec Jordan car il se souvient de la dispute avec sa belle-sœur, et ça l’exaspère. Même le fils de la belle-sœur de Jordan nous avait dit qu’elle était tarée. En fait en se présentant comme quelqu’un qui aide Jordan elle le taxe sur n’importe quoi, pour chaque euro prêté elle lui a demandé 1,5€ de remboursement. Une belle co****** si tout est vrai. Les vautours se repaissant des pauvres sont vraiment de la pire engeance…

« C’est un bon gars lui, un comique, il a toujours un p’tite blague à sortir » déclare Jordan à Joshua en parlant d’Yves qui vient de partir. Il n’est pas resté longtemps aujourd’hui.

Les deux s’installent sur la terrasse pour boire, fumer et discuter. On dirait qu’aujourd’hui encore Jordan ne va pas aller au « Parcours vitae » de Guebwiller pour s’entraîner et prendre des vidéos à mettre sur les réseaux sociaux. Hier l’une de ses vidéos a fait beaucoup plus de partages que d’habitude, il était satisfait et rêve déjà d’avoir 10k abonnés sur Instagram et de pouvoir vivre du sport.

Joshua aussi est sdf, il vit dans sa voiture. Mais il économise pour s’acheter un appartement, surtout pour son fils qui vit avec sa femme.

Jordan (après avoir bu quelques gorgées de bière et de vin léger pour accompagner son pote qui est venu le visiter, puis du coca-cola pour faire passer le goût) : Je vais aux toilettes.

Moi : T’en fais un pour moi ?

Jordan : Même pas (en rigolant.)

Tsk, va falloir que j’y aille moi-même…

Mine de rien, je savais bien qu’il y avait plus de 10 millions de Français classés « sous le seuil de pauvreté », mais je n’imaginais pas autant de monde sdf… C’est terrifiant, on devient(/est ?) vraiment un pays du tiers monde… Et je n’ai même plus de fourche…

Le ciel gronde à nouveau. Décidément j’ai rarement vu une année aussi pluvieuse que celle-là. Les nappes phréatiques vont déborder. Bientôt on va avoir droit à des glissements de terrains et des coulées de boues.

V’la autre chose, il y en a un qui joue avec un drone dans le camping. C’est peut-être pour prendre des photos pour le promouvoir ? Ca me ferait marrer qu’il se fasse foudroyer… (le drone, pas le gars…)

Il y a un bon petit vent frais, c’est cool.

Bidiou une sacrée averse tombe en ce moment (17h20). J’ai fermé la porte dès les premières gouttes et pourtant l’eau a déjà pu entrer par la porte, malgré le petit toit et le parasol géant.

Jordan va finalement faire une petite séance de sport sur la cour de sable (toute mouillée). Il a récupéré une planche en bois adaptée pour différents exercices, alors il va l’essayer.

A part ça il a commencé à être « escort boy » pour gagner des sous, et ça gagne bien (pour lui). Il a pu payer le camping jusqu’à la fin du mois et de la nourriture. Suivant la dame les prix varient si elle veut plus que juste toucher les beaux muscles… Alors que l’autre jour il disait que la beauté intérieur comptait plus…

Il envisage aussi d’ouvrir un « only fan ».

Je le traite de « petit bourgeois » maintenant, puisqu’il enchaîne les cafés à la machine (1€ le fond de gobelet).

Ensuite je fais son manager en le prenant en photo (la vidéo semble buguer, ça doit être mes mauvaises ondes). Sur son ardoise c’est facturé 50€. Il va bientôt être célèbre grâce à moi.

Un essaim de moucherons se dandine devant la terrasse, juste sous les rayons de Soleil. L’un d’entre eux a eu le culot de rentrer et se poser sur mon sandwich… Il a fini écrasé. Qu’espérait-il au juste ?

Jordan revient du Leclerc avec une perche à selfie rose bonbon. Ils ne vendaient pas de trépied alors il s’est contenté d’une perche manuelle.

Au fait, je n’ai pas vu Dag hier ni aujourd’hui. Il est sans doute reparti.

Il y a plusieurs familles qui profitent de la présence du vendeur de tartes flambées pour en faire leur repas sans se compliquer la tâche.

En délirant avec Jordan je lui ai donné plein d’idées pour qu’il ouvre sa propre entreprise de produits alimentaires « next generation ». Pour votre santé mentale je vous passe les détails. De toute façon avec ça il va rapidement devenir milliardaire et vous goûterez tous prochainement à ces mets succulents qui ne vous laisseront pas indifférent !

Il paraît que je balance souvent des punchlines qui le font bien marrer.

Joshua est enfin de retour, il devait préparer un barbecue pour lui et Jordan. Il est 21h30 et ce dernier vient de manger quasiment une baguette entière, remplie de fromage et de diverses charcuteries. Mais il a toujours de la place pour un gueuleton supplémentaire.

C’est un cuistot de formation, Joshua, en plus. Donc Jordan se fait servir par un pro, gratuitement ! Ce soir ce sera courgette fourrée aux légumes, comté et viande grillée. On ne se refuse rien !

Je vais jusqu’à échanger des pièces de monnaies pour qu’une dame puisse s’acheter un café…

Il y a une fête pas loin, on entend les « poum poum poum ». Ca a l’air génial… Ah oui, demain c’est l’Assomption donc c’est peut-être bien ça.

Il est 23h et ils n’ont toujours pas mangé. La courgette géante fourrée, emballée dans de l’aluminium, est en train de cuir dans de belles flammes oranges.

Joshua est cassé de partout. Il était carreleur jadis, avant d’enchaîner les travaux au noir, mais un accident de travail l’a rendu inapte à poursuivre le boulot. Il a faillit en crever. Il va d’ailleurs subir une nouvelle opération très bientôt, afin d’enlever des plaques métalliques qu’il a dans le corps depuis la dernière intervention chirurgicale.

En parlant de feu je leur apprends l’existence d’oiseaux pyromanes (il me semble que je vous en ai déjà parlé… je ne suis plus sûr) et Joshua ne me croyait même pas… Si ça vous intéresse, regardez certains rapaces en Australie qui n’hésitent pas à étendre un incendie en déplaçant des brindilles vers les zones pas encore enflammées afin de débusquer des proies cachées et bien à l’abri.

Bon, il est l’heure d’aller se coucher. Faites de beaux rêves !