Journal d’un BAC+5 SDF #109 (David, sim et puk...)

Jeudi 15 Août 2024 Lorsque je rentre, Joshua est en train de faire la vaisselle, et Jordan regarde. Joshua me rappelle le pote d’un ami. Il lui ressemble vachement, c’est perturbant. Il paraît qu’on a tous un double quelque part sur Terre.

Jordan vient de marcher dans une merde, du pied gauche, il paraît que ça porte bonheur.

Il m’invite à faire une pétanque plus tard. Ca doit faire 20 ans que je n’y ai plus joué. La dernière fois ça devait être durant un « camp de terrain », en tournoi en binôme où on a perdu contre nos profs… Les boules quoi ^^. (Excuse qui vaut ce que vous voulez, mais j’étais constipé depuis une semaine… Les voyages et moi, ça fait deux.)

Le wifi déconne sur le portable de Joshua, après l’avoir aidé il fonctionne correctement. Toutefois rapidement son téléphone lui demande sans cesse de se reconnecter au hot-spot. Je suis bien incapable de solutionner ce problème.

« Ah il fait trop chaud ici, mais je déteste le froid, et en été au moins on voit plein de filles en maillots de bains » déclare Jordan. Alors je lui annonce qu’en Russie il y a des gens qui vont se baigner même sous la glace.

Joshua est allé faire des courses, et il revient les bras bien chargés. Ce soir il va manger plus tôt puisqu’il travaille à 23h. Ce sera son seul repas de la journée. Depuis tout petit c’est comme ça, il ne mange ni le matin, ni à midi. Sinon il vomi. Bon, il peut tout de même grignoter quelques trucs occasionnellement, comme des pancakes donné par Jordan aujourd’hui.

Voilà Yves ! Ca va de mieux en mieux. Il ne lui reste qu’une agrafe dans le genou. C’est l’heure du repas pour lui, en plein milieu d’après-midi.

Il a eu vent du CPF « Compte Personnel de Formation » mais ne sait pas trop comment ça marche ni à quoi ça sert. Alors je fais quelques recherches pour répondre à ses questions. Sous certaines conditions ça peut servir pour financer divers permis de conduire. Ca devrait intéresser son fils.

J’essaye de l’aider pour son téléphone, mais le logiciel qu’il a pour ses mails est vraiment étrange, il n’y a aucun bouton pour écrire un nouveau message. En plus je ne trouve aucun navigateur installé sur son très vieux téléphone (si ça se trouve il est même plus vieux que le mien)…

Jordan est de retour de sa séance de sport au « parcours vitae ». Environ 45min de trajet aller et autant de retour plus 1h30 de séance sur place. Première chose qu’il fait en rentrant c’est de boire un café. Il voudrait aussi allumer une clope, mais il n’a pas son briquet sur lui, c’est certainement un signe pour qu’il arrête de fumer.

Jordan a pu aider Yves pour ses mails. En fait il y avait un tout petit bouton (carré vide) en bas à droite qui mêne à la page « nouveau message » que je cherchais désespérément. Problème réglé. Mais un autre est apparu, c’est de découvrir où se trouve ce fichu bouton pour envoyer le mail. Heureusement que Jordan était encore là. C’était une petite flèche bleue en haut à droite… Ca me faisait penser à un bouton qui fait remonter la page jusqu’au premier ancre (pour ceux qui ont fait un peu de développement web)… Je n’ai jamais vu un tel bouton pour envoyer un mail. Délirant.

Le rendez-vous d’aujourd’hui avec la dame de 120kg a été annulé par Jordan, au prétexte qu’il fait trop chaud. Pour le taquiner je lui dis qu’en fait il est « l’escort boy » de Joshua en fait maintenant, qui va jusqu’à lui faire des courses et lui préparer à manger.

Yves se bat pour retrouver un sucre à ajouter à sa concoction dont il a le secret. Il fini tout de même par mettre la main dessus et se plaint qu’il n’a même pas fait signe. Peut-être qu’un avenir où il se voyait fondre dans une solution brunâtre ne lui faisait pas tellement envie.

Malgré toutes les possibles aides, refaire ses dents de devant (les 2 incisives) ça lui coûterait encore 1700€. Ses vieux dentiers, il les a jeté.

En retournant à la recherche d’un logement, devinez sur quoi je tombe ? Bah le studio qui est censé avoir été vendu ! Aucune réponse pour les autres logements en vente. Ca pue les fausses annonces tout ça.

Yves s’est installé devant la téloche. Malgré tout ce qu’il vient d’ingurgiter, il ne tombe pas de sommeil.

Jordan essaye une autre boisson de la machine. Verdict limpide : « dégueulasse ».

A 19h Yves quitte finalement la télé et va changer l’eau de sa gourde qui a chauffé au Soleil.

Joshua est finalement rentré pour faire la cuisine : des tomates farcies il me semble. Ce soir il a confirmation qu’il va travailler au démontage de manèges, si j’ai bien compris. En l’attendant, Jordan a pas mal mangé : tout d’abord des pancakes avec une pâte de je ne sais trop quoi, un gros shaker rose bonbon de 300 mL de solution protéinée, et puis un paquet de 200g de pâtes micro-ondées. Mais s’il n’oublie pas, ce soir, il va prendre en photo le menu concocté par Joshua pour le poster sur Instagram, ça le fait mieux qu’un paquet de pancakes avec du coca-cola, n’est-ce pas ?

Dès qu’il s’ennuie un peu, Jordan vient me voir. En passant la tête par la fenêtre il me prévient qu’on va se voir encore souvent jusqu’à la fin du mois au moins (peut-être même jusqu’à la fermeture du camping). Alors il me met en garde de ne pas tomber amoureux de lui. Aaah mais c’est déjà trop tard… Que faire ?

Joshua vient de faire une erreur dans sa recette. Je lui dit alors qu’il risque de se faire virer. Et là, devinez quoi ? Il rigole en disant que ce n’est pas grave puisqu’il n’est pas payé. Belle mentalité.

Ah je ne pensais pas l’entendre de lui… David vient de rentrer et me dit, qu’outre sa chute de moral à cause de l’anniversaire de sa rencontre avec son ex, il trouve que la population du camping au mois d’Août est bien différente des mois précédents. Qu’il y a plus de cassos, d’ouvriers, de bons vivants et de gens bruyants. Hum, ce n’est pas comme si David était particulièrement discret hein… Il raconte sa vie et ses déboires au téléphone, bien fort puisqu’il est dur de la feuille, tout en traversant le camping.

Aujourd’hui il prépare à manger à l’intérieur, alors qu’il y a plein de monde dehors et près des barbecues. Il me dit qu’il ne me voit pas beaucoup ces derniers jours, alors il se plante là, à mes cotés. Mais toute son attention est captée par son téléphone. C’est du pain, du fromage, du concombre et des sardines.

Je présente Jordan à David et réciproquement. Ils ont tous les deux quitté leurs femmes et se retrouvent sur beaucoup de sujets. Concernant Jordan sa femme l’a trompé. Les deux ont subi des violences étant petits et n’ont pas connu l’un de leurs parents.

David fini par aller se coucher, il a prévu d’aller à un évènement de 3 jours. Jordan s’est fait inviter par une famille sur leur emplacement. Tout se passe bien pour eux et c’est tant mieux !

Ah non, David était allé faire un tour en vélo, et débarque à 00h25, en age. Et en panique totale ! Il a changé de carte sim chez son amie et à jeté l’ancienne. Il a mal saisi le code 3 fois (je crois) et la voilà bloquée. Maintenant il a besoin de son code « puk » (si j’ai bien compris, moi pas avoir de connaissances dans le domaine). Grâce à mon ordinateur et ses souvenirs de mots de passes, de boîte mail, d’identifiants etc, on arrive à retrouver son code puk et réactiver sa carte sim. Le voilà soulagé. Il va pouvoir passer une bonne nuit, lui. Vous aussi j’espère !