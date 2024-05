Journal d’un BAC+5 SDF #11

Jeudi 9 mai 2024 Il y avait bien une fiesta cette nuit, mais à bonne distance du camping. Une fois couché on entend qu’un brouhaha guère plus ennuyeux que les autres bruits ambiants. Retour du beau temps ? Au réveil oui, ça va, mais toute la nuit ça a été froid, vent et humidité. Mon nez s’est rapidement bouché et je l’ai laissé ainsi toute la nuit afin d’éviter d’inspirer de l’air froid. A 10h du matin il y a déjà des gens qui font griller de la viande. L’un des piquet de ma tente s’est détaché, heureusement que ça n’a pas été accompagné d’une bourrasque et de pluie.

Punaise, c’est terrifiant, je cherche des horaires de BUS, sur un site pour les horaires de BUS et je ne tombe que sur des parcours en voitures, à vélo ou à pieds… alors que je sais qu’il y a des BUS qui passent. Ou plutôt tous les trajets en voiture/vélo/pied sont directement indiqués alors qu’il faut cliquer sur un petit bouton (qui n’a même pas l’air d’en être un) pour accéder aux bus… Bravo l’ergonomie. A croire que c’est étudié pour qu’on passe à coté. Quatre euros le ticket en plus, on se croirait à Paris lors des JO.

Je remarque que jusqu’à présent, mis à part 2 ou 3 cas spéciaux, tout le monde est très poli et respectueux, même les enfants. Et la nuit il n’y a pas de bordel jusqu’à présent. Rien ne m’a été volé non plus, alors qu’il m’arrive de m’absenter plus ou moins longtemps en laissant mes affaires en place. Touchons du bois que ça ne s’arrête pas.

J’ai ressorti le bermuda+Tshirt mais une fois installé devant l’ordi je regrette rapidement. Au Soleil c’est la tenue parfaite, mais à l’intérieur c’est un peu frisquet.

Trois allemands se sont installés dans la salle Wifi pour manger. Je sais que mon niveau dans cette langue a toujours été extrêmement mauvais, mais il faut dire que les seuls mots que j’ai identifié étaient des anglicismes.

Oui, depuis l’école primaire où j’ai commencé l’allemand, j’ai toujours été nul au-delà de l’imaginable. Alors que pour toutes les autres matières ça allait plutôt bien et même très bien, notamment dans les matières scientifiques.

Je me demande bien quelle est la ou les causes de ce rejet par mon corps et mon esprit...

Le Wifi rame à mort. On est tout au plus une demi-douzaine de connectés. Espérons que ce ne soit que passager. Ah ! Je comprends mieux, quelqu’un regarde la télé sur son portable, et apparement ce n’est pas de 144p comme moi quand je regarde une vidéo ;). En plus c’est en allemand, je l’entends à travers la porte puisque l’ordi se trouve à l’extérieur, sous le parasol géant.

Et en même temps LibreOfficeWriter a également des difficultés en freezant encore et encore pendant des dizaines de secondes.

Un touriste squatte déjà le canapé de la salle Wifi, donc je ne vais pas tarder à retourner à ma tente en bermuda. Ah ben alors même que j’écris cette ligne il s’est levé pour déconnecter ses instruments branchés et sort. Finalement je vais peut-être rester ici cette nuit. Je termine déjà ce que je fais avant de décider. En fait non, même à 20°C, dormir en bermuda semble plus risqué qu’à 8-10°C avec triple couche de vêtements et sac de couchage.