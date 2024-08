Journal d’un BAC+5 SDF #111 (Simone ne redoute pas le monkeypox)

Samedi 17 Août 2024 C’est tout seul abandonné que je retourne à ma tente. Non, sérieusement, ça fait du bien un peu de calme et de solitude. Il fait encore sacrément bon bien qu’il soit déjà presque une heure du matin. Cette nuit encore un foutu mulot est venu faire des « froutfrouch » avec mes toiles de tente. Insupportable. J’ai bien frappé violemment à différents endroits et je l’ai entendu couiner mais pas dissuadé un seul instant de recommencer… Ou alors ils étaient plusieurs.

Il a trop bu hier soir, Jordan. Normalement il ne boit pas mais c’était la dernière nuit ici pour une femme qui l’avait invité, alors il l’a accompagné. On peut largement supposer qu’elle cherchait à le saouler pour vous savez quoi.

En fin de matinée un grand Noir va faire de l’entraînement avec Jordan, sur la place de sable. Tous les deux sont bien musclés mais manquent de souplesse, je le remarque lorsqu’ils se penchent en avant et essayent de se toucher les pieds avec les mains. Il manque une sacrée distance. Après l’échauffement ils alternent des séances de dix pompes avec la planche en bois de Jordan. Ensuite c’est des sautillements et puis différents exercices pour les abdominaux.

Au final, ça n’a pas duré très longtemps, peut-être 20 minutes. Ensuite ils sont allés ailleurs, faire je ne sais quoi.

L’employée qui a poussé une gueulante légendaire il y a quelques semaine vient réchauffer son plat au micro-onde, tout en discutant avec un collègue : « T’as le droit de faire des fautes, toi, haha ! »

La séance de sport est terminée. Ils avaient bel et bien continué ailleurs. Maintenant Jordan a faim et se prépare à aller au Leclerc juste à côté. Mais pour ça il a besoin de ses « air pods » pour écouter de la musique. Il a un piercing à l’oreille qui lui fait mal lorsqu’il en met un. Pour lui la musique c’est super important, ça lui permet de modéliser ses rêves. Ses trois rêves du moment sont de devenir un coach sportif, de trouver une femme de qualité (qui ne le trompera pas) et de voyager.

En goûtant son café qui n’a pas reçu de sucre comme demandé, Jordan s’est mis à jurer en… alsacien ! Ca m’a vraiment étonné, je l’avoue.

Aie aie aie, tout son monde vient de s’écrouler : internet ne fonctionne plus sur son portable. Mais après moult tentatives il a réussi à se connecter au wifi du camping. Il y a quelques jours il a acheté une « recharge » ou je ne sais trop quoi, et en l’installant il aurait du déconnecter ses données mobiles, chose qu’il n’a pas fait, et depuis son téléphone déconne souvent.

De retour il se fait un sandwich : demi-baguette, jambon fumé, fromage (coupé en petites tranches).

Maintenant c’est l’heure de lancer sa lessive, il a même pu taxer un peu de poudre à l’accueil.

Bidiou, de retour Jordan menace la machine à boissons pour qu’elle lui serve du sucre dans son café cette fois. Elle s’appelle « Simone », la machine, selon lui. Elle a eu peur de lui puisqu’il a eu du sucre et une touillette. Un vrai mâle alpha. Je m’incline devant tant d’autorité.

Ca y est, c’est officiel, « Simone » rend la monnaie désormais. La femme de ménage avait fait l’erreur d’utiliser une pièce de 2€, qui ne devait pas fonctionner d’après les instructions, mais avec l’intervention de Jordan elle lui a servi la boisson et rendu les sous en trop.

Joshua est là, il va être embauché à nouveau (au noir) remonter le manège à Erstein très bientôt. Il discute avec sa femme au téléphone et se plaint de ses douleurs musculaires. Elle lui dit de se faire masser par Jordan. Ce dernier refuse car il ne veut pas refiler la gaule à son pote. Cash elle insiste que ça n’arrive pas avec elle donc il n’y a pas de risque. Mais Jordan rétorque qu’il a des doigts magiques. Pour finir, Joshua lui répondu qu’il va bien falloir qu’il écarte les fesses pour que Jordan récupère la bague qu’il a laissé dedans…

Voilà, voilà.

Et ça continue le matraquage monkeypox. Un dessin humoristique m’a fait marrer. Il y a un gars avec un masque sur la bouche et le nez, contre le Covid, et un masque entre les fesses contre le monkeypox. Parce d’après ce que j’ai compris ça se refile par rapports homosexuels. Du coup, peut-on critiquer tous les mouvements qui promeuvent ceux-ci sans se faire taxer de toutes les étiquettes infamantes ? (Ceci est une question rhétorique.)

Et maintenant Jordan m’envoie des petits bisous depuis la terrasse.

Joshua a en fait démonté un autre manège ce matin, et il est épuisé. Il va maintenant aller se baigner dans un lac des environs.

Ce soir ce sera concert de Blech’Art Orchestra accompagné de vente de tartes flambées. Le vendeur annonce qu’il en vend entre 30 et 50 par soirs au camping. Ca m’a l’air plutôt rentable du coup. Il doit se faire 300€ de bénéfices par soirée (plus peut-être une subvention du camping), avant les cotisations…

Yves est de retour. Ce matin sa dernière agrafe au genou lui a été retiré. Mais c’est l’endroit de la première qui lui fait encore mal. Quoi qu’il en soit il peut marcher sans béquille maintenant, et il ne force pas non plus avec le vélo. Le 22 c’est la date d’opération pour son second œil (le droit).

Il me raconte une histoire rocambolesque d’un gars qui se serait fait trouer le doigt par un injecteur de carburant, en 1964 ou je ne sais quoi (pas trop compris ce que la date a d’importance dans l’histoire). Si ce n’est pas par le carburant sous pression mais par le cylindre lui-même, je veux bien. Si on bricole et qu’on glisse violemment sur une tige métallique bien fine, un doigt peut alors se faire transpercer sans difficulté, mais ça n’a rien d’extraordinaire. Donc moi pas comprendre.

Il n’est pas resté longtemps. Après avoir vérifié le contenu du frigo il s’est rendu compte que son dernier morceau de pain aurait disparu du congélateur. Ceci dit je ne comprends pas sa manie à mettre des baguettes au congélateur qu’il ressort pour les balancer dans le micro-onde et ensuite dire que ce n’est pas bon. Etant donné qu’il sort tous les jours, autant en profiter pour acheter du pain frais, c’est tellement meilleur. Mais bon, c’est sa vie et ses problèmes.

Joshua débarque juste après le départ d’Yves, la musique à fond dans ses air-pods. Je lui dis qu’à 30 ans il sera sourd comme un pot. Il rempli son biberon de lait en en mettant à coté, sur la table, et puis sort faire son shaker à la fraise, après avoir essuyé ses cochonneries tout de même.

Connaissez-vous « trois hommes et un couffin ? » et bien aujourd’hui j’ai participé à « trois hommes et un lavabo ». Et ce n’était pas un film. C’était la vie, la vraie.

Ce soir Carène est à nouveau venue pchit-pchiter les tables. Pour la première fois je la vois sans ses cheveux attachés en une simple queue de cheval. Celle-ci était constituée d’une sorte de natte assez serrée de sorte qu’elle reste presque droite. Ca lui va bien. En même temps tout lui va bien puisqu’elle est particulièrement mignonne.

Il y a plein de monde ce soir, à la terrasse et à coté des musiciens. Le vendeur de tartes flambées a peut-être bien battu son record de vente aujourd’hui.

« Dany » est de garde aujourd’hui, et à peiné arrivé voilà qu’il me taxe 1€ pour son café. Il m’a raconté plein d’anecdotes rigolotes de ses expériences passées et les absurdités technocratiques déjà à l’époque. Il part ensuite pour sa première ronde et à la recherche de Jordan. Cinq minutes plus tard ce-dernier déboule alors je lui propose de prendre le chemin de ronde en sens inverse s’il veut croiser Daniel.

Comme prévu ils se sont retrouvés et sont revenus à la base, la salle commune pour délirer ensemble. Ils se sont même partagé une petite bouteille de ice tea avec du miel.

Il est presque minuit et… il s’est mis à pleuvoir ! Ca nous change.

Aucune nouvelle de Joshua depuis qu’il est parti au lac pour s’y baigner. Espérons qu’il n’y est pas encore…

Jordan s’offre un café à cette heure-ci. On discute un moment et puis ils partent tous les deux (Jordan et Daniel) faire une ronde alors que je termine ce journal avant de me coucher. Faites de beaux rêves et profitez bien de dimanche, tant que c’est encore un jour férié.