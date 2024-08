Journal d’un BAC+5 SDF #112 (Daniel + Jordan = ?)

Dimanche 18 Août 2024 Je les vois s’éloigner tous les deux, Daniel et Jordan, tels des amoureux se promenant au clair de Lune… Se sont-ils tenu la main ou bien est-ce trop tôt pour nos deux tourtereaux ? L’attente va être longue puisque Daniel ne reviendra pas avant vendredi prochain. Jordan arrivera-t-il à se contenir ? Vous le saurez en suivant La comédie romantique de l’été !

A peine arrivé à ma tente qu’il s’est remis à pleuvoir. Et ça a duré toute la nuit, jusqu’au milieu de matinée.

Joshua travaillait à un food-truck hier soir et nuit. Il s’est disputé là-bas et a appelé Jordan à 4h du matin. Je ne connais pas encore les détails. Il semblerait que ce sont de vrais cassos là bas, que l’employeur leur file de la drogue et de l’alcool pour les garder en forme, et ça dégénère souvent. Mais Joshua a un deal très lucratif avec eux, alors il souhaite garder le job, malgré les difficultés.

Je croise Jordan en train de faire des pompes entres les deux tables de ping-pong. Une fille lui avait commandé des petits-pains et il a faillit oublier. La dose est importante : un baguette entière et 2 sachets de petits-pains (4 en tout).

Toujours la galère d’obtenir de l’eau froide dans ce camping. Normalement c’est le contraire, mais ici, même en tournant les robinets à fond vers l’eau froide on a régulièrement droit à de l’eau tiède voir même chaude.

Olivier, le grand noir qui a fait du sport avec Jordan vient dire au-revoir et lui donne ses 6 derniers œufs pleins de protéines.

Après s’être bâfré de petits-pains, Jordan sort fumer une clope sur la terrasse mais les émanations entrent dans la salle commune…

Jordan s’est constitué un gros sandwich avec la baguette. « Bon appétit ! » Lui dis-je. Ce a quoi je n’ai droit en réponse qu’à un borborygme immonde. « On ne parle pas la ouche pleine ! » Et là il a pouffé de rire, manquant de justesse de recracher son contenu buccal sur la table.

Monkeypox, c’est devenu la nouvelle mode. En discutant Covid cette nuit avec Daniel et Jordan, l’un d’eux a refusé l’injection, comme toute sa famille dont de nombreux membres travaillent à l’hôpital, l’autre s’y est plié contre son gré et à la seconde piqûre, il a reçu un effet secondaire très désagréable sur tout le haut du corps et du visage. Nous rappelons ici que la Von Der Leyen, notre impératrice à tous, a acheté pour plus de 10 doses de piquouzes pour tous les européens, alors « allonzy quoi ! » (pour ceux qui ont la ref). Avec nos sous. Et ensuite il faut fermer les lits dans les hôpitaux pour faire des économies. Mais si, ils travaillent pour nous, les citoyens… C’est juste la théorie.

Moi qui n’ai jamais eu d’air-pods j’arrive à résoudre les problèmes de ceux de Jordan. Internet, ça aide bien quand même. J’ajoute 50€ à son ardoise, plus majoration de 50 % le dimanche. Pour un futur milliardaire, ce n’est pas grand-chose.

Quand les gens partent du camping, ils donnent régulièrement leurs restes de nourriture. Et Jordan raconte à Joshua qu’à mon départ je laisserais mon ordinateur.

Joshua me tire la langue avant de retourner à son emplacement. Jordan s’est préparé un shaker avec les protéines qu’il n’aime pas du tout. L’autre paquet, il ne sait plus où il l’a mis. Faudra pas s’étonner s’il se fait attaquer par des fourmis étrangement grosses ces prochains jours. Si ça se trouve les producteurs de films de série B n’y ont même pas encore pensé : les terribles fourmis bodybuildées !

Joshua s’est séparé de sa compagne de 14 ans et leur enfant. Il fait tout plein de travaux pour devenir un jour propriétaire.

Il chante très bien, et publie ses reprises sur un réseau. Avec sa compagne de duo ils ont déjà publié 200 chansons en un an.

Maintenant Jordan mange un sandwich et mime le mouvement que peut avoir un cylindre dans sa bouche… Il est vraiment en manque.

Josua (en fait il n’y a pas de « h ») vient de recevoir un message de son fils et ça lui a fait plaisir. Il joue au foot et a même marqué un but.

Je n’y crois pas… Lisez donc ça :

« Puis je avoir votre numéro de portable pour vous envoyer d'autres photos ? »

La dame m’écrit par mail… et me demande mon téléphone pour envoyer des images… Complètement délirant.

Josua fait remarquer qu’il prépare à manger et fait la vaisselle et il n’y a que des hommes qui faisaient la vaisselle en même temps que lui. Pendant ce temps, la madame en pantalon, et à barbe, qui s’appelle « Jordane » s’amuse avec son téléphone.

Yves débarque alors que je suis en train de manger mon dessert. Il n’a pas le moral du tout et s’est encore disputé avec son fils qu’il trouve terriblement con/connard/salopard/… et il est navré d’avoir si mal contribué à son éducation. S’il le croise dans la rue il envisage d’en venir aux mains. Lorsque son gosse était en taule, Yves faisait des pieds et des mains pour lui fournir des sous que son morveux dépensait immédiatement en drogues, sans qu’il le sache.

Il se met dans tous ses états lorsque des jeunes ne lui disent pas bonjour. Il ne parle a aucun de ses voisins dans l’immeuble. Pourtant au camping il parle avec tout le monde, sans la moindre difficulté. Il y a quelques jours il était encore tout content de me montrer les photos de son appartement et il était prêt à y rester.

Il envisage sérieusement de tout plaquer et d’émigrer vers le sud, peut-être le Portugal.

Il n’arrive plus non plus à recharger son téléphone. Jordan va essayer de lui trouver un nouveau câble demain, puisque le problème vient vraisemblablement de là.

Avec aussi Joshua on a pu délirer un peu et lui remonter le moral. Mais la nuit tombe très vite maintenant, et à 20h20 il était déjà sur le trajet du retour.

David est de retour de son long week-end. Lui aussi a des problèmes de connexion avec le wifi-fi, comme tous ceux qui utilisent un téléphone apparemment.

Incroyable cette petite mamy, elle est impatiente à un niveau… Impossible de rester 2 minutes sans cliquer sur la télécommande alors que la télé est en cours d’allumage.

« Eh ! On peut coucher maintenant, je suis protégé ! » s’exclame Josua tout content de lui avec son concombre géant dont le bout est recouvert d’aluminium.

Pour ceux qui ne suivent pas dans les commentaires, je suis allé déposer un CV à Leclerc il y a longtemps, et je les ai relancé par mail. Ils m’ont dit merci et puis c’est tout. Je suis parfaitement au courant qu’ils recrutent. Encore une preuve que vous ne lisez pas. Je dois faire quoi d’autre, installer ma tente sur leur parking et m’agenouiller jusqu’à ce qu’il daignent m’engager pour nettoyer les chiottes ? Leur proposer de les « astiquer » chaque matin peut-être ? C’est quoi vos solutions magiques, hein ?

Et non, ma présentation n’a pas changé depuis un sacré bout de temps. Mais peut-être que votre cervelle a préféré accepter divers mensonges ou rumeurs infondées répétés en boucle, de commentaires en commentaires, et les a considéré comme vrais ?

Mais bon, si vous voulez vous avez raison, j’ai en fait un travail, très bien payé, je vis dans un grand manoir avec des soubrettes totalement soumises, et en plus AV m’a signé un contrat d’exclusivité et chacun de vos commentaires augmente d’autant mes revenus. Alors merci pour votre participation !

C’est incroyable de lire autant de conneries. Et ce sont les mêmes qui parlent d’idiocratie, sans se rendre compte qu’ils y participent avec une énergie hors du commun.

Et puis mon plus gros stalker raconte que je lui suis totalement indifférent. Bah oui, la preuve c’est qu’il revient commenter tous les jours… Logique.

Il y a des gens qui regardent le film de la cathédrale Notre-Dame en train de brûler. Une mère et sa fille s’en vont avant la fin « on sait comment ça se termine. »

Joshua qui a partagé une douche avec son matelas, pour le nettoyer il paraît… mouais… bon, lui et Jordan se sont amusés à coller leurs bouilles à la fenêtre pour faire des grimaces. De vrais gosses.

Il est 20h45, ils vont finalement se mettre à manger, et devinez quoi ? Josua a finalement réchauffé sa préparation au micro-onde ! Ca valait la peine de passer deux heures au barbecue.

David est satisfait par ce long week-end « Festival du bien-être », même s’il y avait moins de monde qu’attendu. Ca lui a fait un bien fou. Plein de gens l’ont particulièrement touché à ses points faibles jusqu’à le faire pleurer. Le voilà soulagé d’un grand poids. Une femme l’a pardonné pour tout ce qu’il a pu faire de néfaste durant sa vie. Il a également enregistré plein de musiques et chants relaxants.

Et crotte, il est minuit et il pleut à nouveau… Pfff… Maintenant que mon emplacement est trois fois plus loin qu’avant c’est encore plus dangereux pour mon ordinateur.

Une heure, et il pleut encore… Bon bah je suis quitte à rester dans la salle commune quelques heures de plus maintenant.

Faut pas que j’oublie mon rendez-vous mardi matin. Qui sait, je vais peut-être avoir une bonne nouvelle, un job ?

Mes hommages posthumes à John. J’espère que plus personne ne finira comme lui.