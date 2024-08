Journal d’un BAC+5 SDF #115 (« Nirvana du marathonien »)

Mercredi 21 Août 2024 Ah oui, j’ai oublié de vous dire que hier, peu après midi, j’ai croisé un petit kéké de jour ! Il était bâti comme du fil de fer et montait une grosse moto cross et la faisait vrombir encore et encore. Le genre de petite frappe qu’une baffe envoie bouler à 5 mètres mais qui n’hésite pas à se prendre pour un caïd. Le ciel est bien couvert de nombreux nuages cette nuit, mais on peut tout de même repérer de nombreuses étoiles entre eux. Pour une fois j’ai passé une nuit presque réparatrice, l’une des meilleures depuis que je suis là.

Ce matin je vois Jordan et Joshua assis côte à côte. Alors je les laisse ensemble, ne voulant pas couper leur discussion peut-être difficile avec leur différent d’hier.

Aujourd’hui c’est le grand nettoyage et réarrangement de la salle commune par la femme de ménage. Je note la position des sièges bébés, juste à coté du congélateur. Comme ça on peut les préparer et les ranger immédiatement. C’est du génie. Il suffisait d’y penser.

La femme de ménage est si gentille qu’elle prépare en priorité mon emplacement et m’invite à entrer sitôt terminé. Après avoir disparue à l’accueil, je la vois à nouveau sur la terrasse, elle a du faire le tour par l’extérieur, avec une belle viennoiserie dans la main. Après l’effort, le réconfort, comme on dit.

Maintenant que le sol est mouillé Jordan débarque avec un paquet de pâtes à micro-onder. Il rebrousse chemin, dépité. Mais il ne peut se contenir longtemps et revient rapidement à la charge pour s’installer et bouffer sa platée étrange.

Le food-truck arrive, et le conducteur le met en place en préparation de ce soir. C’est la seule journée où il sera là cette semaine.

A propos des animations, j’ai une bonne nouvelle : le retour des jeux de société jeudi soir ! Il me tarde d’y être.

Une fois de plus Jordan est trop impatient, il ne peut plus se retenir, il fonce en laissant ses instincts primaires le diriger… non, pas vers moi, mais vers le micro-onde ! Je ne lui souhaite pas bon appétit puisqu’en plus il n’aime pas ce qu’il va manger. En plus ce n’était pas assez chaud, il doit revenir réchauffer son assiette de délicieuses pâtes à la tomate.

Jordan me raconte qu’il a des problème de cœur, parfois il bat beaucoup trop vite. Son docteur lui a suggéré il y a longtemps qu’il fasse plus de sport. Et lorsque ses crises arrivent il doit garder son calme, monter et descendre des escaliers…

Mon dernier problème de cœur, en tout cas dont je me souviens, date d’une de mes dernières années d’études à Strasbourg. A l’époque je faisais facilement 1 à 2h de marche à pied chaque jour, à un rythme rapide, et deux fois pas semaine mes trajets étaient encore plus long et avec plus de 20Kg de sacs sur le dos. En plus je mangeais très peu. Après une longue journée de cours j’allais à un petit club de Go. Bref ma petite tête bossait bien et physiquement aussi ça carburait pas mal. Ma philosophie de vie était « un esprit sain dans un corps sain » (avec aussi plein de jeux de mots). Ce jour là il était déjà bien tard, alors j’ai pressé le pas pour rentrer au plus vite. Malheureusement j’ai presque immédiatement choppé un point de coté. Malgré la douleur et la gène j’ai forcé mon allure. Et là, contre toute attente, il s’est passé quelque chose d’unique dans toute ma vie. La douleur s’estompa et j’ai été envahi d’un sentiment de bien être exceptionnel, je débordais soudainement d’énergie, je me sentais rayonner. Instinctivement je me suis mis à trottiner et à accélérer jusqu’à courir à fond jusqu’à chez moi. J’ai littéralement monté les escaliers quatre-à-quatre avant de finalement atteindre ma porte, en pleine forme. Je me sentais capable de courir encore toute la nuit. Mais j’avais des examens le lendemain, ou une soutenance, ou alors c’était mon projet de recherche, je ne me souviens plus trop. Donc je me suis calmé. Plus tard j’ai nommé mon état le « nirvana du marathonien ».

Josua devait garder son écharpe (bras) au moins 48h, mais il l’a enlevé au bout de quelques heures à peine. Apparemment il n’y a plus de problème avec Jordan. Comme gage de sa bonne volonté il aurait jeté sa drogue.

Je stoppe un gars à temps, avec son réservoir à déchets. Il voulait tout balancer dans les chiottes, alors qu’il y a le wc chimique juste en face, à quelques mètres de là.

Bon, contraint, je suis allé faire des courses. Pour changer j’ai arrêté avec le pain et me suis rabattu sur quelques repas préparés (pour donner raison à l’aggro-industrie et à mon fan dans les commentaires), certains chauds et d’autres froids. J’ai eu un temps parfait à l’aller, pas trop frais ni trop froid et avec un petit vent bien agréable, mais un Soleil un peu brutal lors du retour. De temps en temps ça fait tout de même plaisir, c’est toujours plus agréable que la pluie.

Je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui, mais je n’ai vraiment envie de rien foutre. La flemme totale.

Il est 15h et Jordan est allé chercher quelque chose à manger. Il a fait un peu de course à pied, des squats et une superbe vidéo, selon ses dires. Du coup je lui dis qu’elle va faire très peu de vues. En tant que créateur moi-même (dans des domaines très différents), c’est une règle que j’ai remarqué : plus on est fier de notre œuvre et moins elle est populaire, et inversement.

Maintenant il mange quelques cochonneries en regardant des vidéos de… lui-même !

Il espère pouvoir faire 5k vues dans les 3 prochains jours avec sa dernière où il se montre contracter les muscles, et puis de dos.

Ensuite c’est l’heure de la clope. De mon temps ça se faisait à la main, mais lui a un petit instrument pour la faire super facilement. C’est presque de la triche.

Ben ça alors, je n’ai eu aucune réaction à mon mail d’hier concernant le scam qui j’ai reçu, quelques heures à peine après mon rendez-vous, lors du quel j’ai explicitement indiqué dans leurs formulaires que je n’avais plus de carte vitale depuis l’université.

Jordan a reçu une tondeuse (rasoir électrique) de la part de celle qui le convoite et qui lui a trouvé un appartement. Il va tout de même rester au camping jusqu’au dernier jour.

On discute de la meilleure manière pour lui de faire des vues, et je lui propose même quelque chose qui pourrait devenir un même à échelle mondiale. Mais il n’a pas encore osé.

Une de ses fans lui demande en message privé pourquoi se montre-t-il torse nu sur un site de rencontre.

Je repère Carène et la poursuis jusqu’à l’accueil. Nous voilà enfin tous les deux, seuls, sans aucune présence étrangère… Les volets sont presque clos et elle a les clés de la porte. Hum hum hum.

Bon, pour mon « Attestation de présence au camping » il va falloir attendre je ne sais combien de temps. Ce sera peut-être prêt lorsque j’aurais quitté les lieux depuis belle lurette.

Aujourd’hui est censé être un jour de repos pour lui, alors il boit beaucoup d’eau et du café. Jordan doit faire pipi très/trop souvent.

David rentre telle une tempête, comme à son habitude. « Bon, je vais aller me défouler pour oublier d’être bête. » Il vient de payer 300€ de camping et il lui en reste autant. Heureusement la Basse saison va recommencer. Quoiqu’il en soit c’est aussi cher qu’un appartement. Il se sert dans le frigo et congélo avant de repartir aussi vite qu’il est entré.

Super… Le Studio pas trop mal que j’avais déniché à l’achat a finalement été loué pour je ne sais pas combien de mois. Donc même si je mets le grappin dessus, ce ne sera pas avant un bout de temps.

Me voilà à rafistoler une table bancale. Elles sont toutes étranges, puisque pliables mais avec une seule attache en dessous. Ma solution pratique et provisoire a été de poser une charge lourde du coté opposé à l’attache, pour la maintenir parfaitement stable.

Rencontre inopiné avec Carène dans les wc. Nous n’étions que les deux. Hum hum ce n’est pas la première fois, c’est un signe ! Lequel ? Je ne sais pas… On peut l’interpréter comme on veut, comme tous les signes, c’est très pratique.

Josué est censé préparer de la Palette à la Diable au barbecue ce soir… C’est peut-être bien mon repas favoris (bien que je n’aime pas trop la moutarde, ici ça va parfaitement bien). Mais comme d’habitude ils vont manger vers 23h-minuit. Ce sera donc sans moi. J’ai mangé du « lapin chasseur ». Nul doute qu’il avait un fusil, mais ce n’était pas vendu avec. Faudra acheter le DLC.

J’ai cédé… J’ai été faible. L’appel du Malin a été trop fort. Ses serviteurs zélés sont allés jusqu’à parfumer mon antre d’arômes démoniaques et me tenter à domicile en dévorant devant moi ce porc épicé exhalant 666 fragrances corruptrices.

Putain quelle était bonne cette Palette à la Diable… Après tout ce temps sans en manger… Ce n’est pas l’un de mes mets favoris sans bonnes raisons.

Quand je pense que pleins de religieux dans ce monde s’interdisent d’en manger, ils ne savent pas ce qu’ils perdent. Rien que ça fait que la vie vaut le coup d’être vécue.

Je vais donc me laver les dents une seconde fois. Jordan a fait la vaisselle comme un grand, alors que je m’étais proposé. Dommage qu’ensuite ces deux pedzouilles ont tout gâché en fumant plein de trucs dégueux sur la terrasse juste pour me faire chier. De vrais gosses. Enfin bon, il est l’heure d’aller faire dodo de toute façon, ça ne sert plus à rien de s’énerver. Bonne nuit tout le monde, et bon appétit pour ceux qui vont également succomber à la Palette à la Diable !