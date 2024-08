Journal d’un BAC+5 SDF #117 (Echographie)

Vendredi 23 Août 2024 Houlala, heureusement que j’ai mis mon K-way pour rentrer, ça caille à mort. Ca va beaucoup mieux emmitouflé dans le sac de couchage, encore que… la nuit est super froide et je grelotte là aussi. Bref c’était une belle nuit de merde, du coup je profite d’un matin pus clément pour rester allonger. Mais j’ai mal au dos maintenant.

A là sortie de ma tente je me fais alpaguer par une femme de famille en train de remplir une cocotte d’eau au robinet extérieur (cf mon histoire de réveil par des bruits de pipi). Je suis apparemment célèbre, connu par plein de monde qui me voient chaque jour devant son ordinateur. On échange un peu, mais pas trop puisqu’elle allait préparer des pâtes à la bolognaise pour toute sa famille.

Josua avait sa couette encore humide avant de se coucher cette nuit, donc il a souffert encore plus que moi. D’après lui il faisait 15°C dans sa voiture. Alors je lui indique que lors de mes premières semaines au camping la température descendait fréquemment à 6-7°C, et en plus je n’avais pas de paroi solide autour de moi.

Maintenant il chante puisqu’il doit partager encore quelques chansons pour garder sa distinction sur son réseau. Dans le dernier tournoi il est arrivé 14è sur plus de 50k participants. Il pourrait commencer une carrière de chanteur pro.

Alors que tout le monde était resté couché, Jordan s’était levé à 9h pour aller au parcours vitae ce main. Il est déjà de retour à midi. Donc il est probable qu’il a passé plus de temps en trajet qu’en exercices.

Josua s’ennuie tellement qu’il vient me tirer la langue. Comme ça. Et pourquoi pas d’ailleurs ? Qui suis-je pour juger ?

Jordan vient de flasher à travers la fenêtre sur une superbe femme mais n’ose pas aller l’aborder. D’où j’étais je n’ai pas pu voir à quoi elle ressemblait.

Le saviez-vous ? Jordan mange des protéines allemande importées… Et au début de cet été il a payé une cabine de bronzage en allemagne… Même qu’elle lui a fait peur, il a faillit en sortir dès les premières secondes. Il y avait une semi mise sous vide ou je ne sais quoi, en tout cas il a senti un manque rapide d’oxygène. Mais en pensant au pognon qu’il avait mis (en fait pas trop qua ça), il s’est ressaisi.

« A réception de ces documents, je transmettrai au notaire afin de réaliser le compromis de vente, et nous organiserons la visite avant engagement.

De plus, je tiens à préciser que le logement est loué actuellement et ce depuis 2019. Cela fait partie des informations que j’aurai aimé vous partager de vive voix. »

Voilà voilà, je pourrais me payer ce studio, mais il est habité et ce sera à moi de foutre dehors le locataire. Je trouve ça immonde. M’imaginant à sa place, je ne peux pas m’y résigner. Vous me voyez, après 4 mois au camping, réussir à louer un logement, et puis son propriétaire change, le nouveau me foutant dehors pour y loger lui-même. DE-GUE-LA-SSE ! A ma réponse à ce mail je reçois :

« Bonjour,

Je suis absente du 23.08.2024 au 02.09.2024 aprés-midi.

Je prendrai connaissance de vos mails à mon retour.

En cas d'urgence, merci de contacter l'agence de *** au ***.

Vous remerciant de votre compréhension. »

De toute façon elle est partit en vacances…

Dany a trouvé un nouveau logement de 60m2 qu’il est en train de négocier. Il y a quelques travaux à faire mais ça lui semble un très bon plan, surtout que c’est près du centre ville, dans un quartier très calme de Lure.

Dany me raconte de nombreuses anecdotes de ses travaux passés en tant que gardien. Il lui est arrivé de nombreuses fois d’être bourré au travail. Une fois des femmes de l’armée, qui l’avaient invité à un apéro où il a fini bourré, ont même fait sa ronde à sa place.

Ce soir à 23h30 la repas est finalement prêt. C’est un couscous avec des mergez. Josua se sert tranquillement dans mes affaires pour y prendre mon pot de cornichons, puisqu’il les avait oublié.

Josua râle parce qu’il pense avoir perdu ou plutôt que quelqu’un lui aurait volé sa grosse batterie. En fait il avait squatté ma multiprise et mon connecteur pour y brancher son boîtier… et l’a oublié en à peine quelques dizaines de minutes.

Ensuite il parle de trafic de cigarettes… A ce que ça rapporte, faut pas s’étonner que ça attire du monde. Comme pour le trafic de drogues. Quand des gosses gagnent plus d’argent en une semaine que leur parents en un mois, la société ne peut plus durer. Mais c’est beaucoup plus simple de ne pas s’en préoccuper et

Jordan va faire une échographie demain matin. Son ventre a trop grossi, il a peur d’accoucher bientôt. Mais qui est donc le père ? Momo le soutient moralement. Ils discutent sur la terrasse, à l’abri des oreilles indiscrètes de la salle commune.

Lorsque je lui demande, à Jordan s’il a discuté avec Dany, il me répond que « oui, bien sûr ! » « En tête à tête ? » « En tête à tête, en tête à queue ! »

Dany va manger un sandwich a Pâté Ardennais. Ca coûte cher ce truc en plus. Espèce de petit bourgeois !

Bon, il est de nouveau presque 2h du matin, je vais aller me coucher.