Journal d’un BAC+5 SDF #118 (Ça casse...)

Samedi 24 Août 2024 Avant d’aller se coucher, Jordan a emballé ses affaires et emprunté la porte où était posté Josua fumant une clope. On a évité le drame de justesse : le gros couteau de cuisine tout neuf et bien aiguisé avait troué le sac de Jordan et est passé à quelques centimètre à peine du petit corps chétif et déjà meurtri de Josua. Au cas où, je fais une inspection sommaire de ma tente avec ma petite lampe de poche pour repérer d’éventuelles bestioles à chasser. Juste avant d’entrer j’entends un grosse bestiole s’envoler en brassant de l’air de ses larges ailes. Probablement un rapace s’était positionné dans l’arbre juste à coté. A-t-il eu peur de moi ? Aucune idée. Il fait un peu froid dehors, mais cette fois le sac de couchage suffit amplement à y résister. Cette nuit encore j’ai eu droit à plusieurs visites de sales bêtes, probablement des mulots qui n’ont pas arrêté de se frotter à ma tente et ont essayé de s’infiltrer en-dessous. Ca fait vraiment étrange de voir le plancher changer de forme. Non, je ne prends pas de drogue. Aujourd’hui on peu apercevoir cette trouillarde de Lune, dans son dernier quartier, en plein jour. Pendant des semaines elles s’était cachée, même de nuit, et là, elle se découvre.

Je me suis levé tôt pour faire des courses avant les grosses chaleurs et les longues queues. Et je parle des queues aux caisses, je vous vois venir, bande de coquins. Ca faisait longtemps que je n’en avais plus acheté, alors j’ai pris une boîte de salade de carottes au jus de citron (1€ pour 500g), et je m’offre pas moins de 12 tranches de charcuterie à la découpe, pour remplir mes 4 déjeunettes. Aujourd’hui mes 4 dernières vaches qui rit vont être écrasées et étallées.

A mon retour deux allemandes en plein petit-déjeuner se fendent la poire.

Jordan est debout, il mange quelques pancakes et bois un café soluble micro-ondé. Il vient me montrer une courte vidéo de rap où le chanteur est handicapé. Il m’a fait penser à Guillaume Bats (tu nous manques). On parle un peu de l’évolution du rap du combat pour la justice, l’égalité et l’anti-racisme vers la célébrité, le pognon, les meufs, la drogue et la violence.

Une dame va partir aujourd’hui et laisse quelques victuailles pour ceux que ça intéresse.

La femme qui en pince pour Jordan mais qui est déjà marié va venir au camping faire un barbecue avec la petite troupe. Problème : la mari n’est pas au courant du tout que madame a avancé de l’argent, acheté divers petits cadeaux et fait des courses pour Jordan. Alors il veut que tout le monde se comporte comme s’ils étaient tous de « simples » ami(e)s. Si Josua ne sait pas se contenir, « je lui casse la jambe ! »

Ca s’annonce fun comme soirée en perspective… Je préfère rester dans mon coin.

Josua débarque avec une petite mine fatiguée, la clope au bec. Il se sert dans le frigo pour y ressortir une grande et vieille bouteille de coca. « Beh, y a plus de gaz. » Et il s’en va la jeter puis en ouvre une autre.

Carène travaille aujourd’hui. Et elle m’a dit bonjour, nananinanère… Ses yeux sont tellement envoûtants, j’en ai jamais vu de pareils avant.

Ah mais la voilà concurrencée par la femme que j’avais rencontré à la sortie de ma tente, alors qu’elle remplissait une énorme cocotte pour y faire bouillir de l’eau et préparer des bolognaise pour sa famille. Elle m’indique la salle à vaisselle où une surprise m’attendrait. Une autre personne y a laissé un tupperware presque neuf et un grand verre. On discute un peu pendant qu’elle fait sa vaisselle et moi la mienne, bien plus petite. Elle ne veut même pas mon aide. Bon c’est pas tout ça mais je ne sais pas trop quoi en faire pour le moment, de ces 2 trucs.

Jordan l’affamé lorgne sur mes sandwich « oh ils ont l’air bons ! On joue à feuille-pierre-ciseaux et quand j’aurais gagné tu me donneras un sandwich. » Il vient tout juste d’ingurgiter une assiette de couscous froid et un bon gros quart de fromage en simulant l’avoir pondu.

Les auto-invité(e)s sont déjà là, avant 13h, pour profiter du camping avant de taxer le barbecue. Et madame s’attaque à Jordan à peine arrivée. Le pauvre. Je lui fait un pied de nez de loin alors qu’il faisait semblant de s’intéresser à ce dont elle parlait. Il n’a pas réussi à se retenir de se marrer. Au moins cette fois ils ont emmené la nourriture.

Hier soir, pendant le repas, la demi-sœur de Jordan a clairement indiqué que dans sa jeunesse elle mangeait de la viande de porc et que c’était sa viande préférée. Son père est alsacien et sa mère vient du nord de l’Afrique (je ne me souviens plus de quel clan/tribu/...). Depuis quelques années elle a totalement arrêté de manger du porc. Non pas qu’elle n’aime plus, mais vraisemblablement pas pression sociale. Pour le moment elle ne porte pas le voile mais si elle continue à se soumettre ainsi, c’est le chemin tout tracé.

Prêt de la « vanne arrêt gaz » à coté de la chaudière je vois comme un flux rapide de gaz ou de fumée entraîné par le vent. Mais ça me semble une illusion d’optique en même temps. Et effectivement, c’était le barbecue allumé (à 14h20) et le Soleil qui créaient une sorte d’ombre chinoise sur le mur, juste sur la vanne. J’aime mieux ça.

Mergez et saucisses blanches au fromage, attachées comme des brochettes (pour ne pas avoir besoin d’une pince pour les retourner) sont en train de cuir au barbecue. Il est 15h, il fait 34°C.

Oh punaise, saleté de temps… Il est prévu de la pluie de 21h à 4h du matin…

Aucune réponse à mes dernières tentatives de dégoter un logement.

Josua vient de rentrer, beaucoup plus tôt que d’habitude (16h). Ca ne fait qu’une poignée de minutes qu’il est là mais il s’en prend déjà partout, y compris en facial. Le liquide épais et puant s’écoulait lentement sur son torse nu et bronzé, et le long des ses bras effilés. Une employée du camping est rapidement intervenue pour lui porter secours, avec un seau et un balais.

Oui, bon, il a pensé aux bières. Mais ça il n’oublie jamais de toute façon. En les rangeant il en a lâché une et malgré ses tentatives d’éviter le pire, il s’est fait arroser. Son pansement tout neuf est maintenant imprégné de bière. Ah oui, j’avais oublié de vous en parler. Hier il a fait le kéké en escaladant un mur pour monter sur un toit duquel il a sauté dans le lac en se faisant filmer. Et pendant son ascension il s’est écorché le poignet, juste là où on venait tout juste de lui retirer sa plaque métallique. Du coup il saignait fréquemment et risquait l’infection.

Encore un touriste étranger perdu, à la recherche de la réception, qui vient me voir.

Un gosse n’arrête pas de répéter la phrase d’un personnage étrange d’une vidéo d’animation vu sur youtube : « Dans mon monde à moi il n’y a que des poneys, et ils font des caca papillons ! »

Il a juste oublié de mentionner que pour faire des caca papillons il doivent d’abord manger des arcs-en-ciel.

Le saviez-vous ? Les princesses ne produisent pas d’excréments : elles font pipi des arcs-en-ciel et caca des papillons. La vidéo d’animation s’est sans doute basée sur cette vraie vérité véridique.

Yves est de retour ! L’opération de son second œil a réussi, tout se passe bien. Enfin presque, son genou gauche lui fait très mal, mais en même temps il ne prend pas les anti-douleurs que le médecin lui a prescrit… Il devrait retourner sur la table d’opération ou voir le docteur lundi ou mardi pour vérifier.

Son logement, il l’aime, mais répète à l’envie qu’il ne va pas rester. En attendant il a même commencé à discuter avec des locataires du même immeuble. Ils ne sont pas aussi méchants qu’il l’imaginait.

D’ici à ce qu’il ait une plaque électrique il envisage d’utiliser une petite gazinière portative, alors que c’est interdit dans l’immeuble. J’essaye de lui faire comprendre le danger potentiel de ces trucs dans des vieux immeubles pas conçu aux dernières normes anti-feu, mais bon…

Il a mangé tout plein de fruits et légumes aujourd’hui, même des mûres. Ce soir le repas sera du jambon, une ratatouille, des pâtes, et un yaourt. Le petit-déjeuner est aussi déjà prévu : ce sera du très classique pain, beurre et confiture.

C’est pas possible… Les éléments sont vraiment tous ligués contre moi ou quoi ?

« La messagerie est indisponible

Nous sommes désolés, nous travaillons pour réparer ça au plus vite. Merci de patienter quelques minutes avant de réessayer. »

J’ai peut-être enfin une solution, pourrie certes, mais une solution. Mais j’ai besoin de la messagerie. Je sais qu’il y a une réponse mais je ne peux toujours pas la lire…

Le parasol géant vient d’être plié, en prévision de cette nuit de folie humide. Il va y en avoir partout !

Le vent se lève, la nuit est tombée mais il y a encore du monde au barbecue. Pendant ce temps deux enfants envisagent de regarder Fort Boyard. Au final il ne le font pas. Plus personne ne semble regarder la télé et est diffusé un machin de spiritisme ou je ne sais quel truc bizarre. Ah ! Apparemment c’est connu, ça s’appellerait « Ghost Adventure ».

Une fille et sa mère essaye de résoudre des énigmes, mais la fille est trop impatiente et veut toutes les réponses tout de suite. La mère l’aide sans lui donner toutes les solutions directement.

La gentille dame aux spaghettis et que j’ai recroisé aujourd’hui est venu me voir pour comprendre ce que j’allais devenir sous cette pluie avec ma petite tente. Elle me propose même un appartement à louer pour la nuit, qu’elle a déjà essayé, mais il faut conduire au moins 10min avant d’y arriver.

Encore la tension qui monte et les disputes s’enchaînent. Ras le popotin de ces humains se bagarrant pour des conneries, c’est incroyable… Là la mère est encore sur la terrasse avec Jordan, Josua, Momo, sa compagne et peut-être d’autres, le fils devait rester dans la salle commune 30 min pour ne pas les déranger mais il a besoin de pisser, le père et la fille ont essayé de le retenir mais il sort finalement avec le père. Jordan et Josua se disputent sur la vaisselle de 15min… Le gosse est de retour mais il ne tient pas en place et chouine pour sortir pendant que son père et sa sœur haussent le ton.

Passionnant. Les disputes d’adultes et de gosses, c’est toujours aussi con. Normal de préférer rester dans mon coin, loin de ces gogoleries. Et après on parle de « vivre ensemble » avec d’autres civilisations encore plus éloignées alors qu’on est même pas capable de vivre pacifiquement entre nous.

Il a l’air de pleuvoir enfin, il est presque 23h. Josua récupère toutes ses affaires et va s’en aller, il va retourner à son lac. Visiblement payer les courses et faire à manger ne suffisait pas pour qu’il s’intègre à l’« équipe ». Que dire… Bonne continuation et bonne chance pour la suite, Josua, sans « h ».

Pas de nouvelle de « Dany » qui est parti suite à l’appel d’un nouvel arrivant, en pleine nuit. Il aurait peut-être pu les calmer un peu. Le gosse est attiré par le conflit et essaye de s’approcher le plus possible et fini par s’installer sur une chaise pour regarder le spectacle. Sa sœur l’avait éloigné à plusieurs reprises avant d’abandonner.

Maintenant la télé est sur Fort Boyard. Jordan et la compagne de Momo (celle qui aime la viande de porc mais n’en mange plus) font des cigarettes à je ne sais quoi… Josua ne va pas tarder à aller prendre sa douche et dès que la pluie cessera il pourra remplir sa voiture et dégager. Il y a toujours plein de monde, à 23h30, je ne sais pas trop ce qu’ils foutent là. Beaucoup ne sont même pas du camping, juste des visiteurs.

« Dany » est de retour. Il s’était abrité dans sa bagnole. Il discute maintenant sur la terrasse.

Et ce qui devait arriver arriva, ça gueule d’un coup et Jordan pète un câble, je ne sais pas trop pourquoi. Pour lui Josua le provoque depuis une heure. Moi je n’ai rien suivit de l’histoire. Dans l’affaire une chaise bouge violemment et c’est le gosse qui se prend un mauvais coup, s’étale de tout son long par-terre et pleure. Mais au final c’est plus de peur que de mal.

Les parents sont sur le point de craquer aussi, ils veulent que leur gosse la ferme pour de bon. A croire qu’il est l’exutoire de tous leurs problème. Même sa sœur le frappe lorsqu’il essaye de sortir une fois de plus. Une vraie famille de cassos.

Mais qu’est-ce qu’ils foutent encore là au juste ? Ils ont une voiture et le temps n’est pas si mauvais que ça, il ne pleut même plus.

Et dire que Jordane et Josua étaient sacrément potes durant ces jours ensemble, malgré quelques tensions mineures. Ils ont passé tellement de temps à se marrer.

Le silence retombe tout doucement. D’après Jordan l’autre aurait sorti sa teube, mis sa drogue sur la table pour consommer, etc.

Il y a une accalmie, je vais essayer de rejoindre ma tente avant la prochaine averse. Je dis bonne nuit à « Dany » et Jordan, les deux seuls encore là.