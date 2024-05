Journal d’un BAC+5 SDF #12

Vendredi 10 mai 2024 Plus de monde signifie invariablement plus de saletés. Les poubelles commencent déjà à déborder dans les WC. Mais les employées sont réactives. Après plusieurs semaines plutôt tranquiles, ça doit être stressant.

Il y a un couple de petits vieux au camping. Le papy attendait sa dulcinée sur la terrasse depuis plus d’une demi-heure avant qu’elle n’arrive. Ils ont échangé 2 phrases et elle est entrée dans la salle Wifi, plus fraîche que l’extérieur (aujourd’hui il fait beau, ça change), pour y bouquiner. Le papy est retourné dans son fauteuil avant de quitter les lieux. Seul.

Eh elle ne bouquinait pas vraiment, elle était probablement en train de préparer une randonnée/visite du coin puisqu’elle avait une carte dans les mains lorsqu’elle est finalement ressortie, cherchant de droite à gauche où sa moitié était partie.

Trois petites filles ont discuté de longues minutes devant le panneau publicitaire sur quelle glace choisir. Elles ont finalement toutes désigné la même. Malheureusement un autocollant « indisponible » avait été collé dessus. Du coup elles ont du recommencer le processus, qui, cette fois, s’est terminé avec succès. Au prix affiché j’espère qu’elles en ont bien profité, sans en laisser tomber par terre.

Il y en une étrange qui m’intéresse. Une glace, pas une petite fille… Mais elle est à 3€ pièce. A voir si j’en trouve des comme ça à Leclerc demain. Faudrait aussi que je m’achète une chemise à manches courtes. J’ai donné toutes les miennes à Emmaüs avant de quitter ma maison. Pas de place dans mes bagages…

Ouuups déconnexion…

Miracle, ça n’a duré qu’une poignée de minutes.

A mon avis il y a eu plus de ventes de glaces en un après-midi aujourd’hui que depuis mon arrivée ici.

Problème de chaudière au camping. Ce n’est pas lié à de la malchance que l’eau de la douche est plutôt fraîche. On ne sait pas trop quand le soucis sera réglé. Peut-être bien pas avant mardi-mercredi.

Il fait déjà nuit noire, une nouvelle journée s’est évanouie.

Demain il va falloir penser à faire des courses, préparer mes futurs repas, faire une lessive, et trouver où suspendre mon linge… et puis laver ma longue tignasse. Ensuite retourner à mes occupations vitales et pourtant détestables : trouver un logement et un emploi… Quelle perte de temps et d’énergie.

Un groupe de 8-9 personne se sont installé dans la salle Wifi pour y faire la fête. Ils ont débouché une bouteille de champagne et jouent à proposer chacun son tour 2 annecdoctes dont l'une doit être vraie et les autres doivent deviner laquelle.

Apparement si vous allez au Togo vous pourrez facilement trouver une "mama" pour vous épouser. La polygamie y serait pratiqué pour tout le monde. J'ai la flemme de vérifier, mais en même temps ça ne m'intéresse pas vraiment.

Bonne nuit.