Journal d’un BAC+5 SDF #13

Samedi 11 mai 2024 Vaut mieux éviter que j’aille à la douche mal réveillé. Pourtant je suis allé faire des courses avant. Mais bon, le fait est que j’ai carrément oublié ma serviette. Ca doit être la première fois de ma vie que ça arrive… Il faut un début à tout il paraît.

C’est étrange que l’eau des lavabos est plus tiède que celle des douches. Les bains glacés me rappellent de mauvais souvenirs lors de « camps de terrain » (10-15 jours) pendant mes études. Pour des raisons d’économies ils avaient lieu à la fin de l’hiver dans des lieux sans eau chaude ni chauffage. Il n’était pas rare de passer ainsi toute la journée mouillé : pluies abondantes + travail de terrain = trempé jusqu’aux os, alors qu’il faisait glagla. Après une rude journée de travail, une fois de retour une douche froide nous attendait, on essayait ensuite de se sécher tant bien que mal, mais c’était difficile après 2 ou 3 jours alors que nos serviettes étaient elles aussi trempées...

Rétrospectivement, je me demande comment nous ne sommes pas tombés malades. La force de la jeunesse ?

Mais je me souviens de nos fils de morve qui coulaient jusqu'au sol.

Une jeune et belle femme BCBG vient de déposer, ou plutôt forcer, son sac de déchets dans la petite poubelle de la terrasse, alors que les grands bacs se trouvent à 20m de là, dans son champ de vision.

14h40 Un gars est là pour réparer la chaudière. Il est au tél pour des conseils/instructions. Va-t-il réussir à remettre de l’eau chaude dans les douches ?

Aie. La dame de l’accueil a demandé des informations au monsieur de la maintenance au cas où quelqu’un viendrait se plaindre… Donc je ne regrette pas d’avoir pris une douche froide ce matin. On se console comme on peut.

Une « Senior » munie d’un portable dernier cri éprouve des difficultés avec le Wifi.

Zut, je viens de me souvenir des glaces. J’ai oublié de regarder ce qu’il y avait au Leclerc du coin.

En tout cas je n’y ai pas trouvé de chemise à manches courtes.

Une jeune femme vient d’entrer pour chercher de l’aide. A cette heure-ci (20h passée), le personnel semble être parti. Elle avait besoin d’un briquet ou d’allumettes pour son camping-gaz ou quelque chose comme ça.

Deux vieux allemands se sont installés pour écouter une émission télé en allemand (beuuurk), le son à fond bien entendu. Bon sang, encore aujourd’hui j’exècre cette langue, s’il le pouvait mon cerveau vomirait. Ca a l’air d’être une émission de qualité en plus, toutes les trente secondes on a droit à un énorme rire bien gras à peine simulé… Rires dans l’émission hein, les 2 vieux restent parfaitement stoïques. Si ça se trouve c’est juste leur rituel du soir, et ils s’emmerdent tout les deux.

Vu que d’autres personnes ont réchauffé au micro-onde divers plats odorants, elles ont ouvert la porte pour aérer. Du coup tout plein de bestioles entrent, attirées par la lumière et les odeurs.

*soupir*

En plus ça devient frisquet, je dois renfiler mon K-way.

C’est pratiques les murs blancs : on peut aisément détecter les moustiques qui les longent. J’en ai déjà écrasé un.

V’la maintenant quelqu’un qui fait réchauffer son repas au micro-onde à 22h30. Au moins ça ne pue pas, c’est le principal. J'ai tout de même eu un peur quand j'ai vu du papier d'alu...

Il est l’heure d’aller faire dodo. Demain c’est dimanche, il paraît que c’est un jour de congé pour beaucoup de gens, alors amusez-vous bien !