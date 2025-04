Journal d’un BAC+5 SDF #135 (Jordan is back !)

Mardi 10 Septembre 2024 Il fait à nouveau très froid cette nuit. Je me tourne et me retourne, le temps semble figé. Et comme d’habitude je me lève aussi fatigué que le soir. Il va bien falloir que je trouve, un jour, une solution médicamenteuse à ce problème…

Pas de réponse pour le rendez-vous d’aujourd’hui, alors que j’espérais pouvoir y échapper. Je ne sais même pas à quoi il va servir. Mais bon, au pire ça me fera une petite randonnée et j’en profiterai au retour pour aller faire les courses.

Elle voulait surtout entendre de vive voix ce que j’avais fait depuis notre dernier rendez-vous, l’Armée du Salut et la visite à Lure. Ensuite elle a essayé de contacter l’HHA pour se renseigner sur l’avancement de mon dossier, mais impossible de joindre la personne y travaillant.

Sur le chemin du retour, juste avant d’arriver au magasin, je passe devant le terrain de sport et une équipe d’adolescents, tout de rouge vêtus, est à l’entraînement de foot.

Contre toute attente, à cette heure là, 11h30, le Leclerc est étonnamment vide. Ca m’arrange bien, je peux faire le tour du magasin et passer à la caisse très rapidement.

Je regarde le site de demande de logements tout juste rentré et… Qu’est-ce que ceci ? J’aurais eu une proposition de logement le 5 septembre ?! O_o Je m’en vais de ce pas contacter l’HHA. Cependant lorsque je fais des recherches approfondies si j’intègre le numéro du logement qui me serait alloué dans une page de logement, j’arrive sur une page erreur 404. Bon il est tout à fait possible que les pages soient retirées dans ce cas, alors j’attends la réponse de l’HHA.

On notera aussi les problèmes (volontaires ?) dans la programmation du site ou bien dans l’organisme HHA : dans les documents officiels notre numéro unique est séparé en blocs successifs de plusieurs chiffres, alors que si on veut envoyer un message et qu’on copie-colle ce numéro ça ne marche pas, sans indiquer la raison du plantage. Mais si on retire un à un tous les espaces et bien ça marche…

Carène fait du nettoyage toute seule. Elle porte un ciré rouge et repousse le sable envahissant la terrasse à l’aide d’un balais presque aussi grand qu’elle.

Vers 15h Jordan est de retour, avec Elodie ! Il était partit dimanche à pied et est revenu en voiture. Ah mais pas tout à fait, en fait une femme du camping l’a emporté jusqu’à Rouffach, et puis quelqu’un l’a pris en stop etc. Finalement il n’a pas trop marché. Les nuits de dimanche et de lundi se sont bien passées, mais ce matin ils se sont disputés pour des broutilles, puis il est sorti, appela Elodie et est revenu au camping. Si j’ai bien compris il voulait s’installer chez elle entre le 15 et la fin du mois où il emménage. Il dit maintenant que c’est fini et qu’il va prendre toutes les femmes du monde.

Tabac, café, bière, nutella et autres cochonneries trônent sur la table entre Elodie et Jordan.

David a fini le travail plus tôt, il va en profiter pour aller marcher. En tout cas il est content de pouvoir continuer à conduire des camions, mais il a toujours peur du petit nouveau qui a les dents longues et lorgnerait sur son poste.

Elodie finit par partir et Jordan sort une nouvelle bière (qu’il a beaucoup de mal à décapsuler) et va boire dehors, une clope à la main.

18h Aucune réponse de l’HHA ni par téléphone, ni par mail, ni par message directement depuis leur site. Ca s’annonce bien…

Ah, et pas de réponse non plus de Lure, faut pas déconner. Proposer d’emménager un logement délabré et faire le ménage, ça semble cacher quelque chose, non ?

Je dis à Jordan que s’il continue à boire, son avenir est tout tracé : un jour il va être saoul en présence d’Elodie qui va abuser de lui et filmer leurs ébats pour le faire chanter. Et comme il est « un homme, un vrai », Jordan n’osera pas porter plainte pour viol et finira par être sa petite pute. A force de dressage il va même finir par apprécier sa soumission. Ce sera la victoire totale de Maîtresse Elodie.

David est bavard aujourd’hui. Son amie platonique et son fils était parmi le groupe avec qui il a fait une randonné samedi. Tout s’est super bien passé, jusqu’à la fin… Lors du dîner le fils lui a fait des remarques taquines sur son manque d’attention lorsqu’on lui parle, et ça lui a immédiatement fait penser à ses ex qui lui disaient la même chose. Du coup grosse déprime.

Jordan s’est installé sur le canapé à regarder son téléphone (des vidéos cochonnes ?). Il est sage comme une image. Alors qu’il se lève pour se préparer une cigarette, je lui dis qu’il ne va pas regretter de quitter le camping après avoir testé le camping à 6-7°C comme prévu cette semaine. Et là il me raconte qu’il a déjà connu bien pire qua ça. Durant toute son enfant ce père le cognait et il finissait souvent à dormir dans la voiture, même lorsque la température était négative.

Il sort ensuite fumer.

David écoute encore des messages en allemand et fait des traductions automatiques pour communiquer avec la même femme depuis quelques semaines déjà.

Il va se lancer bientôt dans une recherche de logement une fois son troisième mois de salaire correct obtenu. Mais bon, il baille trop pour tenir debout alors il va aller se coucher. Demain il reprend à 9h, tranquillement.

Jordan commence à stresser sur la suite pour lui : son séjour au camping se termine en fait le 15, il n’a pas payé plus. Son logement lui est ouvert le mois prochain. Donc il lui reste 15 jours où il est sans solution et n’a plus un sous. Sans Elodie il crèverait de faim. Il a bloqué tous ses réseaux avec Tiffany, donc il est peu probable qu’ils puissent se rabibocher et qu’il aille squatter chez elle. Ca semble terminé entre eux deux. Il ne veut pas aller à l’Armée du Salut et le 115 est tout pourri selon lui, il faut rappeler tous les jours et c’est le stress constant.

Il ressort fumer avec une nouvelle bière.

Il n’est que minuit mais il me semble inutile de rester ici plus longtemps. Je vais me préparer pour passer une nouvelle nuit dans le froid et l’humidité, chouette. L’HHA a intérêt de me répondre demain, sinon…

Sur ce, passez une bonne nuit, même les rouspéteurs.