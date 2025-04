Journal d’un BAC+5 SDF #136 (Apollon réactive son harem)

Mercredi 11 Septembre 2024 Ah, c’est le jour où il ne faut pas prendre d’avion ? Oh punaise ce qu’il fait froid. Malgré mes deux couches et le sac de couchage ça a été difficile. Et dehors on pouvait entendre le vrombissement des machines pour chauffer mobile-home, pods et autres chalets… Il y eut quelques gouttes d’eau également, mais rien de bien consistant. Alors que je continuais à me retourner sans cesse dans mon sac, je fut soudainement interrompu par un coup de téléphone… Normalement je n’y aurais même pas fait attention, mais certains organismes de l’administration ne fonctionnent encore que comme ça et rater un logement ainsi ferait bien chier. C’est la dame de l’association qui m’accompagne pour les affaires sociales. Elle a réussi, elle, à contacter l’HHA, et m’indique qu’il faut que j’aille sur place, pour récupérer le document que je n’ai pas reçu par la poste… Normal, quand un boulot est mal fait (écriture/envoi/distribution ?), c’est le prolo qui paye de toute façon. Alors c’est parti pour 1h30 de marche sous la pluie, youpi ! Et ce n’est même pas l’HHA qui m’a contacté, ils n’ont même pas daigné me répondre à mes messages.

Aller-retour au pas de course. J’ai récupérer le document, il fait à peine plus de 2 pages sérieusement. En fichier joint, non, c’était pas possible ? N’importe quoi…

Je m’arrête un moment sur un banc pour téléphoner à l’actuelle locataire. Un rendez-vous est prévu pour la visite obligatoire demain à 14h.

De retour au camping je m’installe devant mon ordinateur et Jordan débarque. Il a dormi jusqu’après 11h. En se réveillant il s’est rendu compte que Tiffany n’était pas à ses cotés, et qu’elle ne le sera sans doute plus jamais. Ca le rend triste.

Il s’est mis à Tik-Tok, avec déjà 4000 vues en une journée, en tout, sur ses 4 premières vidéos. Il va pouvoir recycler toutes ses vidéos d’Instagram ici.

Je regarde mes mails à nouveau, et pas de nouvelle de Lure et aucune réponse de l’HHA.

Jordan les yeux écarquillé mon montre un homme en jupe dehors et éclate de rire. C’est probablement un Ecossais en kilt. Ou alors un « progressiste 2.0 ».

Après réflexion Jordan pense que Tiffany va tout de même venir au camping pour le voir. « Je lui laisse jusqu’au 15. A midi je serais partit. »

Jordan envoie ses « ondes » pour que Tiffany vienne aujourd’hui au camping.

Ensuite il jette le bouchon de sa bière (ouverte avec son briquet…) vers la poubelle « s’il tombe dedans elle vient aujourd’hui ». Echec critique. Il le ramasse et essaye une nouvelle fois « s’il tombe dedans elle vient demain ». Echec lamentable. Cette fois il le ramasse et le laisse tomber directement dedans « ah ! Elle viendra après-demain ! »

De retour des wc Jordan me sort qu’il s’est éclaté le poignet, mais ne sait pas comment il a fait. Je lui réponds que « moi je sais ». Il était plié de rire.

C’est l’heure des tartines de pâte à tartiner sur du pain de mie pour Jordy, c’est son goûter après un rude début d’après-midi sur la terrasse, dans le froid, clope au bec et téléphone à la main, se demandant ce qu’il devait faire aujourd’hui.

J’adore siffloter mais je me retiens parce que ça peut déranger du monde. Là j’étais seul avec Jordan et sifflote juste un petit air de quelques notes bien connues de tous les gamers. Il n’a pas reconnu… la musique de victoire FF VII. Toute une éducation à refaire. Et pourtant il y a bien joué en plus, malgré notre différence d’âge.

Jordan a froid, il va demander à l’accueil pour mettre du chauffage. Quelle petite nature ! L’employée lui indique qu’elle ne peut rien faire, qu’on est toujours officiellement en été et que la chaudière est donc éteinte.

Tiffany l’obsède nuit et jour et aujourd’hui Jordan essaye de se noyer dans l’alcool. Il a déjà terminé 3 petites bouteilles de bière et vient d’aller s’endetter à l’accueil pour ramener une grande bouteille. Le truc c’est qu’il re-rempli les trois petites à l’aide de celle-ci. Ainsi personne (sauf moi) ne peut le soupçonner d’en avoir bu plus que 3 petites…

Concernant les documents, ça a l’air encore bien débilos… L’actuelle locataire va quitter les lieux le 21 septembre (jour de fin de l’été) et je n’y aurait accès que le… 15 octobre ! Eh ben, je ne sais pas trop ce qu’elle a foutu dedans mais en trois semaines il est possible de tout remettre à neuf. Je me demande dans quel état sera le logement demain puisque je vais le visiter.

Quoiqu’il en soit le camping fermant le 30 septembre, ça me fait 15 jours de vide où je serais à la rue si l’Armée du Salut ne m’aide pas.

Je viens de voir au camping une petite crevure rousse copie conforme d’Opale, le chien de la sœur de « Dany ».

Jordan est en perdition, il a débloqué un compte de ses réseaux, et il a aussi remarqué quelques publications récentes de Tiffany qui l’ont foutu hors de lui, interprétant ses propos etc. Plus tard il se rend compte qu’il a commenté, entre autres, une publication du 26 Août, alors qu’ils n’étaient même pas encore un couple. Il enchaîne les commentaires, les coups de téléphone (à Elodie entre autres), fait les cent pas, fume, et bois.

Ca y est, il fait une pause, pour passer à son repas de soir : une boîte de sticks à tremper dans du nuttella. Eh oui, ça ne s’invente pas.

David soufre encore de la séparation avec son ex. A chaque fois qu’il croise une DS3 blanche il pense que c’est sa voiture.

Jordan semble finalement consommer sa séparation avec Tiffany et rejoins ses vieux réseaus de rencontre. Il est justement au téléphone. « Moi aussi, j’fume juste des clopes et je ne bois pas. » Et il arrive à se filmer avec une bière à la main comme un bon gros teubé… Ca m’a bien fait rire en tout cas.

Il enchaîne les rencontres téléphoniques pour réorganiser son harem.

L’une d’elles le questionne : « T’as un piercing dans l’oreille ? Ca fait pas mal ? » « Nan, ça va, j’suis un homme, un homme alpha ! » Alors qu’il se fait mal à chaque fois qu’il met ses écouteurs….

« Je les ai toutes, les femmes ! Je suis Apollon ! Elle n’aurait pas dû jouer avec moi, Tiffany. Mais ça me fait de la peine, je l’aime toujours, mais elle est trop jalouse. » Mais oui c’est ça, il fait des copies d’écrans de ses rendez-vous pris et les lui envoie… « Comme ça elle va voir la puissance d’Apollon. » Il partage sa soirée avec Elodie.

De mon coté je regarde la météo pour demain et le moment le plus pluvieux de la journée sera juste lorsque j’aurais mon rendez-vous… Je vais peut-être demander à le décaler en fin de matinée tout à l’heure.

Bon j’en ai marre de cette nouvelle journée bien pourrie. A priori je vais donc avoir un logement, ouf, mais il faut que j’en cherche un autre en attendant… Ca devient grotesque. Le comportement de l’HHA me paraît suspect tout de même (mode complotiste activé), avec mon courrier qui n’est pas arrivé, aucune réponse à mes sollicitations, seul quelqu’un extérieur a réussi à la joindre, malgré le retard je dois appeler avant le 15 sachant que ce jour est un dimanche, donc le 14 est aussi bloqué, et qui sait peut-être le vendredi… Au cas où j’ai envoyé un mail et même si je n’ai pas de réponse j’ai une preuve qui indique que j’ai annoncé vouloir ce logement avant le 15.

Et pour courronner le tout, il va faire très froid cette nuit encore (8°C d’affiché, le ressenti est sans doute inférieur à ça). Bonne nuit malgré tout, j’imagine qu’il y a plein/trop de monde qui vont encore moins bien dormir que moi.