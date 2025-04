Journal d’un BAC+5 SDF #139 (« Bruxelles, nouvelle plaque tournant du trafic de drogue pour la mafia marseillaise »)

Samedi 14 Septembre 2024 Avant que j’aille me coucher, alors que Jordan est absent pour fumer dehors, « Dany » a le culot de débrancher le téléphone de Jordan pour insérer dans la prise son long (mais pas assez) câble lubrique pour réchauffer sa voiture. Qu’a alors fait l’homme, « le vrai », en entrant ? Rien du tout, il l’a laissé faire. Nuit glaciale une fois encore. Bien équipé comme j’étais c’était supportable, mais seulement quelques minutes après avoir enfilé mes vêtements glacés.

Jordan a à nouveau fait un rêve mais vient de l’oublier. Café, cigarette et ses réseaux retrouvés pour bien commencer la journée, assit confortablement sur la terrasse à une place au Soleil. Il a prévu de faire 400 pompes cet après-midi.

Il doit économiser son tabac puisque Elodie ne reviendra que demain (Dimanche), il qu’il n’a plus que 2 ou 3 clopes pour la journée toute entière. Ca va être difficile.

« Dany » devrait emmener une bonne bouteille pour cette nuit. D’ici là Jordan doit laver ses fringues.

Houlala Tiffany a fait une publication toute tristounette, alors Jordan lui demande de revenir le voir au camping ou bien de définitivement tourner la page.

David n’a pas randonné aujourd’hui, il a fait des courses et a un possible accès à un logement qu’il doit aller vérifier. Avant de ranger quelques affaires dans le frigo il ouvre une bouteille de lait d’amande et ça lui gicle dessus.

Il rempli ensuite un sac isotherme de victuailles car il envisage d’aller aujourd’hui même sur le lieu de départ de sa longue randonnée prévue demain, et de passer la nuit là bas. Croisons les doigts que la météo soit clémente. Mais bon, de toute façon il y va en camion, il sera donc au sec à priori.

Jordan pense à se lancer des défis en solitaire, un genre de survivaliste (filmé 24h/24)qui continue à faire ses exercices de musculation dans la nature, éloigné de tout, à part un petit magasin de village pour y acheter de la nourriture.

Il a plein de petits boutons sur la poitrine, ça le gratte et lui fait mal.

Info France24 « Bruxelles, nouvelle plaque tournant du trafic de drogue pour la mafia marseillaise ». Pas étonnant vu qu’une mafia sévit ici depuis le début de la « construction européenne »… Quand deux mafias se rencontrent, elles n’en viennent pas forcément aux armes, surtout lorsque les enjeux leurs permettent de s’enrichir à gogo. Ici les mafieux en cols blancs suppriment les frontières, les douanes, les contrôles etc permettant aux mafieux traditionnels qui font du trafic d’élargir leur zone d’influence, peut-être en échange de quelques rétro-commissions. Mais attention ! Etre contre l’UE c’est être un nazi ! Et vous ne voulez pas être un nazi ! Alors laissons faire. Tout se passe relativement bien jusqu’à maintenant, n’est-ce pas ?

Jordan a finalement décidé de mettre un terme définitif et officiel à leur relation, avec Tiffany. Il est triste mais il préfère ça à une situation où il parle à un mur.

Sa réserve de tabac est vide, mais il se souvient de sa cigarette électronique. Le problème est de la retrouver dans son bordel.

Comme fréquemment il y a des gens qui font péter des pétards le soir, ou la nuit. Aujourd’hui ça s’est passé à 20h20.

Plus que 20 minutes avant l’arrivé du compagnon de beuverie de Jordan. Enfin ça, c’est si « Dany » n’a pas oublié sa bouteille.

« Vivement demain. » « Pourquoi ? Ah Elodie ? » « « Du tabac ! »

Au final Jordan n’a pas fait de pompes du tout aujourd’hui. Et « Danay » n’a pas pensé à la bouteille qu’il avait prévu d’emmener.

On discute de plein de choses, « Dany », Jordan et moi, du survivalisme, de l’armée, de cassos, de projets, de meufs, le pèlerinage de Compostelle, d’ascension de montagnes, de vélos de voyages, de logements, de contrats etc et de plein d’autres trucs souvent débiles mais parfois très sérieux.

Jordan envisage sérieusement d’aller un mois dan le massif central, en pleine nature à essayer de survivre dans une cabane de randonnée. Tout seul.

D’après certaines chaînes météo il fait moins de 5°C dans le coin… Jordan se tâte pour rester dans la salle commune plutôt que de se geler dans sa tente. « Dany » entrouvre la fenêtre pour son désormais célèbre câble. Il doit aussi chauffer sa voiture.

Moi je vais rejoindre ma tente. J’ai déjà passé des périodes plus froides que ça dans ma vie. Je devrais pouvoir y survivre.

Bonne nuit, qui j’espère se passera bien au chaud pour vous tous.