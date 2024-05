Journal d’un BAC+5 SDF #14

Dimanche 12 mai 2024 Depuis hier il n’y a plus de sèche-main dans les WC, et en plus ce matin il n’y a plus de savon. 10h30 Un p’tit papy tout frêle, au nez rougeoyant, vient de s’installer dans la salle Wifi, un grosse bouteille d’alcool teintée verte dans la main, le souffle court, et il boit, il boit, il prend une inspiration et re boit encore… Il ressort finalement pour s’allumer une cigarette. Etrange qu’il ne prenne pas feu.

J’ai la peau du visage qui pèle, alors que je ne prends pas le Soleil. L’eau est-elle si différente ici que de là d’où je viens, à quelques km en amont de la Lauch ? Sinon je ne comprends pas trop d’où ça vient…

Quoique, c’est vrai que j’ai remarqué que je ne bois quasiment pas ici. Je n’ai pas soif du tout, alors que d’habitude je souffre si je n’ai pas au moins une gorgée de quelque chose toutes les deux heures.

J’ai préparé mes repas pour les prochains jours. Mon départ est prévu le 15, mais je ne sais pas où aller ensuite, surtout que mon rendez-vous France Travail est fixé le 30. Et le 9 juin les élections qui ne servent à rien.

Je ferais bien du camping sauvage, mais j’ai bien trop d’affaires pour me mouvoir dans les montagnes environnantes…

Pfff je ne sais pas quoi faire. Dans deux semaines je dois de toute façon être à Guebwiller. Selon ce qu’il se passera j’aviserais le 30 ou le 31 : soit je change de camping, proche de la mairie où je suis censé voter le 9, si j’y vais ; soit je pars directement au hasard des routes. Ou bien je me lance sur le chemin de Compostelle ? Sinon je vais voir ce qu’il se passe en Russie, j’ai toujours eu envie d’y aller… mais ce n’est sans doute pas trop le moment pour ça, n’est-ce pas ?

Allez zou, maintenant c’est du rap à fond qui est joué dehors…

14h Le papy probablement alcoolique est reparti tranquillement, d’un pas décidé et plein d’entrain, cette fois avec une bouteille dans chaque main. Vide ou pleine, aucun idée.

Il repasse 1h plus tard. Il marche encore bien, et cette fois-ci il n’a pas de bouteille à la main. Quelques minutes plus tard il en a une toute nouvelle.

Le v’la qui fait équipe avec un jeune à la casquette retournée qui essaye de chanter comme le rappeur qu’ils écoutent.

J’ai cru entendre « Diên Biên Phu » dans leur discussion en langue inconnue. Peut-être que c’est un vétéran de la guerre d’Indochine ? Il me paraît tout de même trop « jeune » pour ça. Vu que ça a eu lieu il y 70 ans, il devrait en faire au moins 90 aujourd’hui. Même « boosté » par des médicaments et/ou l’alcool je ne pense pas qu’il puisse si bien se mouvoir à cet âge là.

16h55 La pluie est de retour. Enfin bon, c’est plutôt un crachin, suivi d’un pluie de pétales et de feuilles emportées par le vent.

Ca doit faire plus de 2 heures sans avoir croisé la moindre personne.

Suffit que je dise ça pour que le petit vieux débarque et débouchonne une énième bouteille en verre vert. Vu le bruit ça doit être quelque chose de gazeux. Ca n’a pas l’air d’une bouteille de bière, c’est peut-être du champagne qu’il boit au goulot ? O_o

Pour le woofing, je vais peut-être profiter de ces 2 prochaines semaines pour essayer pas trop loin. Il y en a un qui m’a l’air intéressant. A voir s’il y a des transports en commun qui y vont.

21h Soirée étonnamment calme.

Bon bah bonne bourre, euh bonne nuit (aussi ?).