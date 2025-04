Journal d’un BAC+5 SDF #141 (« Les chemins de la vie sur la mort »)

Lundi 16 Septembre 2024 Put*** ! Juste avant d’aller me coucher je remarque que les 5 derniers articles sont mal numérotés… Je les édite donc avant d’oublier. La porte d’entrée de ma tente pourrait concourir parmi les œuvres artistiques contemporaines avec tous ses dessins en bave d’escargots et de limaces sur une surface plastifiée. On pourrait l’appeler « les chemins de la vie sur la mort » (plastique → pétrole → organismes morts).

Jordan est mort de rire devant une petite vidéo d’un gugus qui prend la pose et la coiffure de différentes personnalité, jusqu’à porter la célèbre petite moustache.

Ca me fait penser à la censure délirante actuelle et l’histoire vraie de soldats américains qui savaient jouer de l’auto-dérision en renommant leur unité en « Sons of Bitche » après la libération de la ville (Bitche étant une localité française dont la page facebook a été bloquée pendant de longs mois… cf définition anglaise pour ceux qui ne comprennent pas).

Aujourd’hui les censeurs bloquent tout pour ne choquer personne. Autant le dire clairement de ne plus parler ni écrire, parce que on peut toujours trouver une raison débile de se sentir individuellement oppressé par un mot ou un dessin… Et ensuite ça se dit le « camp de la liberté ». Mon cul.

Jordan ne sait pas trop comment le prendre. Pas moins de 70 % des « likes » qu’il reçoit sont de la part de femmes. Il n’attire pas beaucoup de sportifs mâles, d’un autre coté il a une manne inépuisable de gourgandines à chasser.

Une de mes sœurs me contacte car son fils veut devenir Game Designer, et que j’ai travaillé dans le milieu pendant longtemps (bénévolement…).

Deuxième tentative d’assassinat de Trump. « Il l’a bien cherché. Il est dangereux cet homme, avec lui c’est la troisième guerre mondiale » me sort Jordan… Euh ça semble plutôt être le contraire, c’est le seul qui lutte pour la paix, contre les complexes militaro industriel et intellectuel.

Jordan me raconte qu’il buvait du Magie pur quand il était petit. Chez moi on était une famille nombreuse et lorsqu’il y avait de la salade, c’était dans un gigantesque saladier. Je ne mangeais pas d’herbe mais je buvais tout le fond de vinaigrette. Depuis j’ai vraiment du mal à en manger à nouveau…

Il pense encore à Tiffany, ça fait un jour qu’il n’a pas donné de nouvelles. Je lui prête mon téléphone pour qu’il puisse lui écrire un nouveau message et lui laisser un vocal.

« Ca me casse les couilles, leur machines de merde. » Jordan n’aime pas le bruit des débroussailleuses, quelle surprise. Moi je n’aime pas non plus le bruit de motos des petits kékés dont il raffole pourtant.

« C’est pour bientôt » dis-je à Jordan en écoutant les avions de chasse. Il répond que « Je ne vais mourir pour ce pays de merde plein d’arabes. La France, c’est devenue une pute, tout le monde y entre, et ensuite quand on cherche un logement il n’y en a plus pour nous. »

16h30 Ah et bien il semble qu’il pleut déjà depuis un moment.

Juste pendant une accalmie, Yves (le papy édenté) débarque après avoir toqué à la fenêtre ! Il a l’air en forme, en tout cas ne se plain plus de douleurs. Les vendanges lui ont permis de gagner l’argent qu’il souhaitait. Il devrait ainsi pouvoir s’acheter la voiture de ses rêves (300€). Mais là il est en pause forcée, peut-être à cause du mauvais temps, il ne sait pas trop. Quoiqu’il en soit il va reprendre le 20 septembre. Il a hâte.

Jordan est en mode reconquête. Il semblerait que lui et Tiffany aient débloqué une partie de leurs réseaux et il enchaîne les pavés de textes et les photos. Il a vraiment l’air d’être tombé amoureux sérieusement. Pourtant il n’a pas la moindre réponse de « Tif’ ».

Il a attrapé la « pipinite aigüe » qui l’envoie faire pipi deux fois par heure… On va dire que c’est lié à la pluie et au froid.

Pas de nouvelle concernant le logement à Lure, pas plus à propos du logement où j’étais classé en seconde position d’attribution. Je suppose donc que ce dernier a été accepté par le premier de la liste.

« CrOooc ! » Je pensais que c’était Jordan qui mangeait des chips, mais non. Il s’agissait de la femme qui pèse les tracteurs lors des vendanges, mais je ne sais pas ce qu’elle vient de manger.

David s’est isolé sur la terrasse, avec une lampe de poche pour éclairer ses papiers qu’il rempli avec entrain. Peut-être bien que c’est pour un logement.

« Je cours plus. C’était mon dernier message. Elle a épuisé toute mon énergie, je suis épuisé. » Cette fois-ci serait-ce la bonne ? Va-t-il réussir à s’abstenir de courir après Tiffany dorénavant ? Jordan est repassé en mode dépressif.

Il m’apprend pourquoi il croit en Dieu, la série de coïncidences dans sa vie et ses visions qui se réalisent. Lorsqu’il était petit, il avait fait un pacte avec le Diable, en écrivant sur une feuille tout ce dont il rêvait pour sa vie de mortel. Tout allait pour le mieux jusqu’au moment où il s’est confessé et a repris le chemin de Dieu. Là tout ce qu’il avait réussi à obtenir s’est évanoui un à un jusqu’à ce qu’il se retrouve seul et sans rien dans ce camping. Il pense qu’il doit encore souffrir pour absoudre ses pêchers, d’où son idée d’aller au Val du Pâtre braver le froid et la solitude, s’exercer physiquement tout en priant quotidiennement.

Voilà que Jordan échange des messages vocaux avec un ami de Tiffany… Ca n’en fini pas ce drama…

C’est tout mouillé gluant dehors… Et j’ai deux rendez-vous plus les courses à faire demain… Youpiii !

En plus avec la chute de luminosité le matin il m’est beaucoup plus difficile de connaître l’heure. J’espère que cette fois-ci mon alarme va fonctionner. D’ici là j’espère que vous passerez une merveilleuse nuit.