Journal d’un BAC+5 SDF #142 (« Bye bye ! »)

Mardi 17 Septembre 2024 Ah ça fait plaisir d’être réveillé tout doucement avec une musique douce. Nous avons eu droit à la célèbre valse des machines très tôt ce matin. Tondeuses, débroussailleuses, souffleuses, toutes étaient présentes. Rien de mieux pour bien commencer la journée ! Bref je n’ai même pas eu le loisir d’écouter ma tendre horloge me prévenir de l’heure.

En plus un couple de vieux s’était déjà installé à MA place afin de chauffer mon siège. N’étaient-ils pas particulièrement sympathiques ?

Jordan également s’était levé, la tête dans le cul. Après m’avoir humblement salué comme il se doit, il s’est précipité vers Simone, la machine, pour prendre un café.

En me voyant changer de place pour installer mon ordinateur une femme m’a même demandé si je ne voulais pas utiliser la prise où était branché son téléphone.

Je regarde mes mails et j’ai reçu, comme chaque mois, à peu près la même offre de collocation à 390€. Cette fois-ci elle semble avoir été mise à jour, avec plus de photos, mais ce sont toujours des champions. Il est indiqué un loyer de 250€ avec 120€ de charges… A croire que là bas les maths ont été bouleversées.

En plus c’est proposé par une agence professionnel dont c’est le métier…

Ah oui, je n’ai pas mentionné le fait qu’Elodie avait fait une quête pour payer une semaine supplémentaire de camping à Jordan.

Le rendez-vous a duré très longtemps, plus d’une heure et demi. Il faut remplir encore des paperasses, mais on a pas encore toutes les données. Au retour j’ai eu droit à de la pluie et de vent. Mon vieux K-way est merdique au niveau de la capuche, car lorsque je sers les ficelles, cette foutue capuche descend jusque devant mes yeux. L’idéal est d’utiliser une casquette en-dessous. C’est vachement pratique les casquettes mine de rien, comme lorsqu’on est enfoui dans le sac de couchage, pour ne pas avoir une paroi sur le visage.

Jordan est au téléphone, il terminait sa discussion avec la copine de son frère. Il était question de mettre les choses à plat les concernant. « J’ai l’impression qu’il va se passer quelque chose, aujourd’hui ou demain, du renouveau, les gens reviennent vers moi parce que je me suis repenti. Il va y avoir un retournement de situation. »

Séance de démoulage de boîte de raviolis par Jordan, le sourire aux lèvres, alors que les bruits lui font penser à tout autre chose. Devinez quoi ? En même temps ce n’est pas très difficile.

« Je veux finir en miettes, avec les mains en sang ». C’est ainsi que Jordan voit les choses pour faire une percée dans les réseaux.

Il y a des pompiers en action juste par là où il veut partir faire son entraînement. Ca l’intrigue. Il s’en va mais réussi à casser sa perche à téléphone juste avant d’y aller.

Jordan est à nouveau en train de magouiller pour retrouver Tiffany. Cette fois-ci c’est par l’intermédiaire de « Harley » (la chauffeur de poids-lourds). Ils écrivent des messages en collaboration, pour faire passer l’idée à Tiffany que, pour Jordan, ils (lui et Tiffany) sont toujours en couple.

Maintenant il a l’air de vouloir me caser avec une de ses connaissances… De quoi j’me mêle au juste ?

Un campeur vient nous voir pour demander un tournevis. Pourquoi pas à près tout…

Aaaaah ce sacré Jordan… En fait il veut me caser avec « Harley » : je suis sa monnaie d’échange pour les conseils et l’aide qu’elle lui apporte. C’est sans doute pourquoi il a fait un portrait un peu trop exagéré… Je sais bien que je suis hors du commun, mais tout de même, ça en devenait gênant.

19h23 « Dernière clope de la soirée. » C’est Jordan qui l’a dit. Mais le connaissant il va parler de clope du crépuscule, puis clope de la nuit, clope de minuit etc.

Une heure plus tard il enregistre un nouveau message vocal d’amour pour Tiffany. « Je suis amoureux de toi et j’assume. J’ai besoin de toi, je mets ma fierté de coté. »

Il a fini par obtenir une première réponse vocale, c’est un pas énorme et même gigantesque après une bonne semaine de silence radio.

Comme je l’avais prédit, à 20h45 il ressort pour fumer. Il envisage sérieusement de refaire le long chemin pour rejoindre Tiffany.

David a proposé à sa copine allemande avec qui ils essayent chacun d’apprendre la langue de l’autre, d’apprendre simplement le « Langage des signes » pour rigoler. Bah je lui dit que ce serait en effet bien plus utile que d’apprendre l’allemand…

Ils s’étaient rencontrés il y a plusieurs semaines dans des thermes, et projettent de se revoir dans deux semaines. Mais chacun aura à faire 400km. Ils en sont à l’option des chambres, entre une ou deux à réserver.

Elle plaît beaucoup à David, et en plus elle ne boit que très peu d’alcool, et seulement lors de sorties, pas chez elle. Pour rappel, tous les histoires de David se sont terminées en drames à cause de l’alcool…

Après de nombreuses heures sur son téléphone Jordan m’annonce qu’il a bloqué Tiffany. Elle lui a dit quelque chose qui ne lui a pas plu. Dans la foulé il a sorti une vidéo nommée « bye bye » sur ses réseaux.

« Apollon est de retour ! Aujourd’hui j’suis un connard, je fais n’importe quoi hahaha ! »

Il s’est à nouveau empiffré de nutella, de gâteaux, de coca etc.

Maintenant il n’est pas content. Il vient en effet de la retrouver sur un autre site de rencontre… Alors il lui a laissé un message vocal plein de rancœur…

Et ça gueule…

Il s’est calmé, dans le canapé. Déjà 1h du matin… Il est plus que temps d’uploader ce journal et d’aller me coucher. Bonne nuit.