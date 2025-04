Journal d’un BAC+5 SDF #149 (« Flèche du Nord » & « Fiki Fiki »)

Mardi 24 Septembre 2024 Pour la première fois j’ai bravé la pluie avec mon ordinateur dans les bras. Je ne me voyais pas attendre dans la salle commune encore une durée indéterminée que ça se calme. D’autant plus que j’attends aujourd’hui une réponse capitale « à partir » de ce matin. Toute la nuit la pluie a joué au tam-tam sur les bâches de ma tente. Très agréable pour se reposer.

Un petit oiseau (moineau) s’est encore perdu dans la salle commune, en quête d’exploration. Peut-être que mes actions pour la guider l’ont conduit vers la sortie. Plus de peur que de mal.

Les feuilles mortes tombent et planent partout. L’automne est définitivement installée. J’adore les couleurs de cette saison, mais en même temps je la trouve trop triste et en plus annonce l’arrivée de l’hiver que je déteste.

Elodie est là avant midi. Elle s’installe avec Jordan sur la terrasse. Il me rend les 10€ que je lui avais prêté hier. J’avais déjà oublié.

Je dois attendre 14h30 pour recevoir le mail tant attendu… Réponse : 10 octobre ! Put*** de méditérannée… Ca fait 9 ou 10 jours de trou qu’il me faudra combler. Pfff pourquoi ce décalage gigantesque (16 jours !) entre état des lieux de sortie et d’entrée ?

« Pour l’attestation d’assurance locative les informations demandées sont l’adresse et les m2 et l’appartement est au 2éme étage. » me répond l’HHA à une question. C’est pas croyable ça… pour l’assurance on me demande la date de construction du bâtiment et si le logement est au premier/dernier étage ou intermédiaire.

Et ça continue, pour prendre rendez-vous il faut passer par le téléphone, et quand j’appelle, je tombe sur le répondeur. Je laisse un message. Un peu plus tard la dame me rappel, visiblement sans s’être donné la peine d’écouter mon message en entier (voir même pas du tout)… Oui oui, sérieusement. Alors pas besoin de mettre un enregistreur en place. Je me suis même senti carrément en tors de ne pas répéter immédiatement ce que j’avais déjà enregistré.

Il semblerait qu’il faille refaire une partie du parquet de la cuisine, et installer de nouvelles portes. Hum… j’espère qu’ils sont au courant que les deux portes que la précédente locataire avait enlevée sont/étaient entreposées dans la cave. Elle est censé les avoir remis en place. Enfin bon, il y a tellement de trucs que je ne comprends pas…

Vous avez déjà vu un combat de frelons ? Bon Dieu ce que c’est chiant. Et ça dure… Ils sont face-à-face, l’un contre l’autre, mandibules contre mandibules à essayer de se bouffer la tête. Beaucoup plus tard, en revenant à l’endroit du combat, aucun des deux frelons n’est encore là, pas en même à l’état de cadavre.

« J’adore faire le con, c’est ma passion ! » déclare Jordan, tout fier de sa dernière vidéo avec Mon idée « il te suffit d’être normal » « Ah le bâtard ! ».

Après avoir fait quelques courses accompagné d’Elodie, il ne tarde (dès 17h30) pas de faire cuire une pizza… au micro-onde. C’était long, mais ça a l’air d’avoir fonctionné. Cependant c’est tout mou, tout gluant. Moi, mes pizzas, je les aime croquantes et croustillantes, comme Gollum aime ses poissons frais et frétillants.

« Flèche du Nord ». Et allez zou, le taré extrémiste religieux affublé d’une étoile bombarde le Liban, quitte à trucider des otages et une flopée de civils, forçant des centaines de milliers de gens à fuir vers le Nord. Tout est bon pour conserver le pouvoir. Heureusement qu’il dirige l’armée autoproclamée la « plus éthique » au monde, qu’est-ce que ce serait autrement. Pour créer un maximum d’« antisémites », ce gars là est le champion du monde, toutes catégories. En plus il a probablement dissipé l’effet du « Bouclier Magique : antisémite ! » chez pas mal de monde avec ce qu’il entreprend.

Jordan a reçu une facture d’électricité et de gaz de 700€ d’un précédent appartement… C’était un truc zarb où il devait payer des charges fixes. Le propriétaire était censé couper les énergies à son départ mais ne l’aurait pas fait. Mais Jordan pense avoir encore l’email sur ce problème afin de contester sa mise en demeure de payer.

Il vient d’en mettre partout, de la bière, en se faisant rire tout seul. « Si ça pue la bière dans la pièce, ce ne sera pas de ma faute ! » qu’il chouine en essuyant ses projections.

David continue son entraînement en allemand, et j’arrive à me souvenir de quelques mots « du bist eine scheisse ! » Et le traducteur automatique a bien traduit ^^.

Jordan qui ne parle que français (enfin je crois) me demande si je savais ce qu’était un « Fiki fiki ! ». Alors j’ai cherché. Il paraît que c’est ce que je serais, selon lui. Eh beh, si c’est bien le cas, je me demande quel terme utiliser pour le caractériser, lui.

David me demande de prendre en photo son téléphone qui affiche une photo, afin qu’il puisse la photographier une fois affichée sur mon téléphone puis rechercher ce que c’est avec un outil gogole. Gniiii… Il n’est pas compliqué tout de même. On peut utiliser directement l’image, encore Heureusement. Mais bon, même pas besoin de ça : à l’aide d’un simple moteur de recherche et une poignée de mots clés je trouve ce que c’est : la tour de télévision allemande à Berlin. C’est de là qu’est propagée la propagande anti-française. Faudra songer à la faire tomber un jour.

Jordan mange, fume, bois et « réseaute » toute la soirée puis fini par aller se coucher avant minuit ! « J’suis crevé ! »

Bon, demain je vais pouvoir contacter les fournisseurs d’énergie afin qu’il connaissent ma date d’arrivée dans l’appartement. Il faut aussi me préparer à recevoir ou chercher une box pour internet. Pour finir il faut que je choisisse et signe un contrat d’assurance (bande d’escrocs de m****) pour le logement.

Ah et puis faut que je me décide où aller à la fermeture du camping… Peut-être chez « Dany » qui me l’a déjà proposé… et ensuite dans un hôtel les 3-4 derniers jours.

Pfff j’ai envie de prendre des vacances moi… Bonne nuit tout le monde !