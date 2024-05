Journal d’un BAC+5 SDF #15

Lundi 13 mai 2024 ( J’ai rajouté une petite note dans mon profil, concernant ces journaux d’un SDF. ) Les grillons ont chanté toute la nuit. Ce n’est qu’aujourd’hui que je les ai remarqué, aucune idée de quand ils ont effectivement commencé. Les méga-tondeuses à 4 roues sont de retour, accompagnées de plusieurs tondeuses portatives individuelles pour les finitions. L’herbe est vraiment coupée à raz. Cela va-t-il perturber le chant des grillons cette nuit (s’ils ont survécu à la tonte) ?

La vache ! Je viens de recevoir du courrier aujourd’hui, au camping ! Deux lettres du même organisme, France Travail, envoyé le même jour, il y a quasiment une semaine. Dire que quand j’étais petit, le courrier ne mettait pas plus de deux jours d’un coin reculé de la France à un autre.

Mais le truc le plus étrange c’est que je n’y apprends rien de plus que je ne savais déjà. C’est un rappel pour mon rendez-vous du 30.

Ah oui, je me souviens que pour l’inscription à FT il fallait donner une adresse, les SDF peuvent aller se faire voir. J’ai donc mis l’emplacement de ma tente… Je ne m’attendais tout de même pas à recevoir du courrier.

Mercredi, jour où je suis censé quitter le camping, il va pleuvoir toute la journée ou presque… Faudra voir avec le wwoofing si j’ai une réponse et pour quand. Il est donc probable que je reste là au moins un jour de plus.

Mais non, dites moi que ce n’est pas vrai ! J’en ai raz le… popotin ! Là encore il faut donner une adresse pour s’inscrire…

Il y a souvent des petits moineaux qui viennent sur la terrasse, pour becter quelques miettes de repas d’humains. Ils ne viennent pas seulement inspecter le sol dallé, mais aussi les chaises pleines de trous et les tables d’où l’un d’eux est en train de me narguer.

Pfff c’est bien ce que je craignais, il faut un contact d’urgence, et un domicile pour faire du wwoofing. Si l’hôte veut me foutre dehors, ce serait dommage de me retrouver dans une situation, je cite, « vulnérable ». Ah oui alors, me retrouver dans une tente ici ou là bas, ça va me changer beaucoup de choses, c’est sûr...

Peut-être que ma tente (ou le camping) comptera comme domicile, mais je n’ai de toute façon aucun contact d’urgence à donner. Bref, encore une belle perte de temps. J’attends encore la prochaine réponse du staff, au cas où, mais j’ai peu d’espoir.

Allez zou, maintenant le RIB pour recevoir les sous de la vente de ma maison n’est plus valable… Sérieusement ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Il faut en plus écrire dessus « Bon pour paiement » et signer de façon manuscrite. Je vais tout faire à la souris puisque je n’ai pas de scanner de toute façon. Le résultat est grotesque. Bon j’ai utilisé un logiciel de simulation manuscrite pour les trois mots avant la signature, sinon j’y serais encore.

18h30 Aucune nouvelle réponse de wwoof. Ca a bien l’air d’être impossible. Le bon coté c’est que ça m’arrive avant d’avoir payé la cotisation.

Le couple de petits vieux qui regardait la télé sur un ordinateur portable sont de retour. Cette fois-ci ils se sont installés dehors.

De nombreuses périodes pluvieuses sont attendues à partir de mercredi, alors je vais sans doute refaire des courses avant.

Bonne nuit et faites de beaux rêves.