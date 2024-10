Journal d’un BAC+5 SDF #151 (« Troisième fesse »)

Jeudi 26 Septembre 2024 La pluie ne s’arrête pas. Il est déjà 4h du matin. Les portes de l’Enfer ne vont pas tarder de se lever. Jordan essaye tant bien que mal de se reposer sur le canapé. Je l’entends changer de position, faisant craquer le bois du meuble. De mon côté j’ai écouté la dernière vidéo de Caroline Galactéros sur sa chaîne « paix et Guerre ».

5h46 Toujours aucun changement. Il pleut et j’ai besoin d’aller vider ma vessie…

J’ai passé l’age de faire un nuit blanche… Il fait trop froid en plus.

7h10 Jordan se lève. C’était sa toute première fois qu’il passait la nuit entière ici, dans la salle commune. « J’ai la côte en feu ».

David s’est levé pour prendre son petit déjeuner, et il n’a pas l’air de nous croire lorsqu’on lui dit qu’on a passé la nuit ici.

Bidiou, le niveau stratosphérique de certaines personnes travaillant dans l’administratif… J’avais envoyé un pdf détaillé incluant une page particulièrement importante. Je demande s’il s’agit bien de ça dont nous discutons en lui disant le numéro de page où la trouver. Devinez la réponse…

« Je ne sais pas je n’ai pas compté les pages (…) »

Voilà voilà, je ne vais pas faire de commentaire.

Jordan a les cheveux tout ébouriffés, alors il les cache sous sa capuche comme une racaille, avant d’aller se doucher. Alors qu’il avait une occasion rigolote de montrer sa tignasse pas coiffée à ses fans, voir même de faire une vidéo avant-après la douche.

La dame qui pèse les tracteurs pendant les vendanges est venu me donner une belle grappe de raisins rouge. Miam. Aujourd’hui elle ne travaille pas à cause du déluge.

Pendant ce temps c’est au tour d’Orange de me faire devenir chèvre… Je dois indiquer une adresse pour me faire livrer la box alors que je n’ai pas encore de logement. Pourquoi l’opérateur qui viendrait chez moi ne l’emmènerait-il pas, tout simplement ? En plus la boutique de la ville a fermé il y a longtemps.

J’essaye de me reposer une petite demi-heure dans la salle commune, et peu de temps après j’entends Jordan hurler. Il vient de se faire piquer par un frelon ! Devinez où ? Là où il s’est assis… Maintenant il a une troisième fesse pour quelques jours. Ca en fait un beau surnom ça, non ?Rien de trop grave apparemment, mais il souffre. Je me suis chargé d’exterminer la bestiole. Si dans 24h c’est rouge vif et encore plus gonflé c’est qu’il y a infection et dans ce cas il n’échappera pas à des soins.

Bientôt 18h, je ne me suis reposé qu’une vingtaine de minutes aujourd’hui. Ma petite tête est bien lourde. S’il est d’accord, je vais faire livrer ma futur box chez « Dany ».

V’la que Yves débarque en plein déluge ! O_o Il est juste là de retour d’un prélèvement d’une mycose sous un ongle des doigts de pieds. Jordan lui raconte l’histoire de sa piqûre de frelon. Ensuite il essaye de taxer la lampe d’Yves pour s’éclairer et se prendre en photo ou vidéo, sachant qu’il a déjà emprunté son téléphone pour envoyer un message à… Tiffany…

En tout cas, une chose est sûre, Yves est en forme. Il a tout de même encore mal aux genoux lorsqu’il doit enfiler ses chaussettes et chaussures.

Jordan n’a plus de clope ni à manger de trucs consistants, et il doit tenir jusqu’à lundi… Sa piqûre ne lui fait plus trop mal.

Une femme vient l’accoster sur un réseau, croyant parler à quelqu’un d’autre. Celui-ci utiliserait en fait l’image de Jordan depuis Mai 2023, il a même son numéro de téléphone.

Un truc vient de taper la vitre. Jordan regarde et tout paniqué voit un nouveau frelon en train de se promener sur la vitre, sans doute en quête d’une ouverture pour entrer et le piquer. Maintenant il a même peur de sortir pour aller fumer. Voilà donc une idée révolutionnaire pour créer des camps anti-tabac ! Les seuls endroits autorisés à fumer sont infestés de frelons bien vénères… Au bout de combien de piqûres vous vous arrêterez de fumer ? Plus sérieusement j’ai juste éteint les lumières pour qu’ils aillent voir ailleurs.

Je voulais demander l’adresse de « Dany » afin de préparer l’envoi de ma futur box chez lui, dommage qu’il ne m’a pas encore répondu. Je vais devoir re-remplir tout le formulaire en ligne puisqu’il n’est pas enregistrable…

Finalement j’ai bien résisté à cette journée sans repos. A part une micro-sieste éveillée de 20 minutes, je n’ai pas dormi depuis une bonne quarantaine d’heures. Il est temps de rattraper ça en retournant à ma tente, si elle a tenu face au déluge. Encore faut-il que les cieux soient cléments et m’offrent une ouverture sans pluie cette prochaine demi-heure.

Bonne nuit tout le monde, plus qu’une journée à tirer avant le week-end.